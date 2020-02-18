|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Марта, 22:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Королевы автострады заправляются на АЗС ННК
Несмотря на то, что весна не торопится в Приморье, а зима вредничает и не собирается покидать наш край, первый календарный праздник весны – Международный женский день никто не отменял. Поэтому на АЗС ННК теплые искренние пожелания звучали в адрес прекрасных клиенток с раннего утра все праздничные дни с 7 по 9 марта.
По традиции милых автолюбительниц на автозаправочных станциях встречали с цветами и комплиментами. Приятно было видеть, как расцветали улыбками лица посетительниц АЗС. Дамы с удовольствием принимали участие в конкурсе от ННК, по условиям которого опубликовав в социальной сети свое фото с автозаправки, каждая автолюбительница получила возможность выиграть приятные призы от ННК. Главным среди множества подарков стала топливная карта на 5 000 рублей.
- Я знала, что моя АЗС обязательно приготовит какой-то милый сюрприз. Каждый год 8 марта получаю поздравления, и сегодня мне позвонили и сообщили, что я выиграла топливную карту с уже зачисленной денежной суммой. Это неожиданно и очень приятно, спасибо! – не скрывает эмоций одна из победительниц фотоконкурса «Автоледи ННК».
- Ежегодно мы поздравляем клиентов с праздниками на АЗС своей сети во всех точках присутствия бренда. А к 8 Марта всегда подходим с особым вниманием и ответственностью, стараясь создать праздничное настроение и порадовать милых дам, - отмечают в Группе ННК.
- Расширился спектр услуг международного грузового терминала станции Гродеково ДВЖД
- Королевы автострады заправляются на АЗС ННК
- Дальний Восток в цифровом формате
- В Бурятии отменили Международный турнир по вольной борьбе Baikal
- Для Забайкалья разработают отдельную программу газификации
- Туристы из 12 стран познакомятся с многообразием Бурятии
- Дальний Восток станет территорией уникального эксперимента по цифровизации лесной отрасли
- Госкорпорация "Росатом" проведет роуд-шоу на одном из ведущих предприятий Хабаровского края
- На ДВ гектарах появятся новые поселения
- В Год журавля коренные народы продолжат общественный контроль за лососевыми на притоках Амура
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.