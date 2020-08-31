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WWF России и WWF Китая отслеживают перелеты дальневосточных аистов

Два дальневосточных аиста, спасенные в этом году в Приморье в Центре реабилитации диких животных "Тигр" и выпущенные в природу в ЕАО, находятся сейчас на особо охраняемых территориях бассейна Амура по разные стороны государственной границы

Специалисты WWF России и WWF Китая ведут совместное наблюдение за этими редкими птицами.

Отслеживать пути перемещения спасенных в этом году в Центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» дальневосточных аистов позволяют GPS-передатчики и кольца с номерами, которыми снабдил птиц перед выпуском в природу WWF России.

Напомним, в начале июля два этих птенца были обнаружены в коробках на обочине дороги в Хорольском районе Приморья и доставлены в Центре реабилитации «Тигр» в крайне ослабленном состоянии. Сотрудникам Центра при поддержке WWF России с большим трудом удалось их выходить и поставить на ноги. Выпуск в природу состоялся 13 августа на юге Еврейской автономной области, недалеко от российско-китайской границы. Сюда, в охраняемую пойму Среднего Амура, богатую кормовыми ресурсами, стягиваются дальневосточные аисты перед отлетом на зимовку. И, начиная с середины сентября, до конца октября улетают на юг небольшими группами.

«Благодаря сигналам с GPS-передатчиков и трекам перемещений мы можем точно сказать, где сейчас находятся наши недавние подопечные. Оба аиста почти сразу после выпуска взяли курс с территории Еврейской автономии на юг и почти месяц держались в Китае в природоохранном резервате Суйбиньлянцзян, расположенном вдоль Сунгари. Сейчас один из них остался приблизительно в том же районе, где его и отследили наши коллеги из Китая. Второй аист вернулся на Родину и в настоящее время находится в природном парке «Шереметьевский» в Хабаровском крае, где по учетам 2020 года отмечено 32 жилых гнезда – это очень высокая плотность гнезд дальневосточного аиста на такую маленькую площадь ООПТ (4 714 га)», — пояснила старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.

WWF России и WWF Китая ведут совместное наблюдение за птицами, возвращенными в природу. Как только стало известно, что они находятся в районе природоохранного резервата Суйбиньлянцзян провинции Хэйлунцзян, WWF Китая связались со специалистами резервата и теперь вместе с сотрудниками ООПТ следят за тем, чтобы аисты чувствовали себя в безопасности во время миграции.

«Наши партнеры из заповедника водно-болотных угодий Суйбиньлянцзян на следующий день после получения новостей отправились на поиски этих двух аистов. Из-за прошедших тайфунов река Сунгари поднялась, песчаные отмели были затоплены, поэтому не сразу, но все же удалось обнаружить дальневосточного аиста с номером кольца 040, который позже улетел обратно в Россию. Его участок представляет собой рисовые поля с дренажной канавой. Для безопасности редких птиц специалисты из резервата Суйбиньлянцзян связались с местными СМИ, чтобы информировать местных жителей о присутствии дальневосточных аистов на территории до осеннего сбора урожая», — сообщил Хэ Цзялэ, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Северо-Восточного офиса WWF Китая.

И природоохранный резерват Суйбиньлянцзян в Китае, и природный парк «Шереметьевский» в Хабаровском крае России входят в российско-китайскую сеть приграничных природоохранных резерватов в бассейне реки Амур. Меморандум о её создании был подписан в 2016 году между 16 китайскими и 12 российскими особо охраняемыми природными территориями, расположенными непосредственно вдоль границы России и Китая по Амуру и Уссури. Большая часть этих ООПТ важна, как местообитание дальневосточных аистов. Таким образом, особо охраняемые природные территории Амурского бассейна по обе стороны границы являются наиболее привлекательными и безопасными для редких птиц и других животных. Не случайно их выбрали для жизни и прошедшие реабилитацию дальневосточные аисты.

«Безусловно, без совместных усилий России и Китая сохранить дальневосточного аиста просто невозможно. Международное сотрудничество активно развивается с конца 1980-х годов, с первого совещания по дальневосточному аисту в заповеднике Джалунг. WWF России и WWF Китая совместно осуществляют программу по сохранению дальневосточного аиста в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути от Амура до Янцзы направленную на обеспечения безопасной и комфортной миграции», — говорит Анна Сердюк.

Как отмечает Анна Сердюк, материалы радиопрослеживания меченных дальневосточных аистов показывают, что во время миграции птицы медленно кочуют по поймам Уссури, Амура и Сунгари, собираясь на длительную остановку в районе заповедника Момогэ в провинции Дзилинь, КНР. А затем летят узким коридором между пустыней Гоби и Бохайским заливом. С дельты Хуанхэ уже начинаются места зимовок, но большинство птиц зимует в окрестностях озера Поянг в пойме реки Янцзы. Общий путь миграции может достигать 5 тысяч километров! При этом дальневосточные аисты, в отличие от журавлей, не делают длительных перелетов. Поэтому для птиц критически важно наличие на всем пролетном пути, особенно в «бутылочном горлышке» в районе Бэйдайхэ – Тяньцзиня, пригодных для остановки и кормежки мест.

Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года, благодаря мероприятиям, проводимым при поддержке Амурского филиала WWF России, количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе увеличилось вдвое.

Фото дальневосточного аиста © Юрий Гафаров

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: wwf России  wwf Китая  дальневосточный аист 


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