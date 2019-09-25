Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 15 Октября, 09:54 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.37 р.
1 EUR 70.93 р.
100 JPY 59.46 р.
10 CNY 91.08 р.
Тема номера
Якутия ищет баланс между экономикой и экологией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019

Регион сегодня
15.10 |
Объекты теплоснабжения Якутии переводятся на природный газ
15.10 |
Предприятиям марикультуры компенсируют ущерб от ЧС в Приморье
15.10 |
Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке в два раза увеличила количество сопровождаемых проектов
15.10 |
В новом терминале аэропорта Хабаровска началось регулярное обслуживание пассажиров
14.10 |
Приморью требуются около 70 тысяч специалистов
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела
Персона
24 Сентября 2019, 18:16
Большой Камень: сохранить свой социум Город Большой Камень не был в списке официальных площадок V Восточного экономического форума, состоявшегося в начале сентября во Владивостоке, на острове Русский
статьи раздела
Тема номера
24 Сентября 2019, 17:45
5-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз Более трех триллионов рублей инвестиций в Дальний Восток, миллиард долларов США индийского кредита, рекордное количество подписанных соглашений - со всех позиций V Восточный экономический форум, проходивший с 4 по 6 сентября во Владивостоке под девизом: "Дальний Восток - горизонты развития", стал особенным
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Октября 2019, 09:00 | Регион сегодня |

В новом терминале аэропорта Хабаровска началось регулярное обслуживание пассажиров

Международный аэропорт Хабаровск приступил к поэтапному переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний

После ввода в эксплуатацию и проведения тестовых испытаний начинается регулярное обслуживание пассажиров. Так, 14 октября в новом терминале внутренних авиалиний обслужены на прилет и вылет два первых рейса – из Москвы и Улан-Удэ. Старт новому терминалу дал Президент России Владимир Путин на полях пятого Восточного экономического форума, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Первых 256 пассажиров авиакомпаний «Nordwind» рейса N4 305 Москва - Хабаровск и «ИрАэро» рейса IO 9107 Улан-Удэ-Хабаровск встречали в новом терминале руководство аэропорта Хабаровск, представители консорциума японских инвесторов и авиакомпаний.

Airbus A-330 авиакомпании Nordwind стал первым воздушным судном, пассажиров которого обслужили в Хабаровске с использованием телескопического трапа. Пассажирам первых рейсов, гостям и сотрудникам аэропорта подготовили музыкальный подарок – концерт «Музыка на небесах» симфонического оркестра Хабаровского музыкального театра под управлением главного дирижера, маэстро Руслана Антипинского. В тот же день оба рейса были обслужены на вылет по обратным маршрутам в Москву и Улан-Удэ.

Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Площадь терминала - более 27 тыс. кв. м. Пропускная способность позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 3 млн пассажиров ежегодно, в терминале соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.

Строительство терминала началось в марте 2018 года. Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия).

Разрешение на ввод терминала в эксплуатацию было получено 30 августа, а 4 сентября новый терминал внутренних авиалиний торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного ВЭФа. 30 сентября с готовностью нового терминала и выполнением тестового рейса по обслуживанию пассажиров ознакомился вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По словам Юрия Трутнева, строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта стало примером комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. «Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее», – подчеркнул он во время своей рабочей поездки в Хабаровский край.

Как прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирующее новый терминал) Юрий Кондратчик: «Мы рады приступить к обслуживанию пассажиров в новом терминале. Надеемся, что гости нового терминала с пониманием отнесутся к возможным неудобствам, которые могут возникнуть на начальном этапе работы. Постараемся вместе с нашими партнерами – авиакомпаниями, арендаторами, которые предоставляют услуги в терминале, сделать все возможное, чтобы нашим пассажирам было максимально комфортно в новом терминале».

«Отрадно отметить, что обслуживание пассажиров первого рейса авиакомпании Nordwind в новом терминале совпадает с 10-летием выполнения первого рейса Nordwind из Хабаровска в Бангкок. Сотрудничество с аэропортом Хабаровска имеет большое значение в планах развития авиакомпании Nordwind.  Мы приветствуем введение новых объектов инфраструктуры, которые расширяют производственные возможности для авиакомпаний и, что особенно важно, делают обслуживание пассажиров более комфортным. Руководством авиакомпании Nordwind и аэропорта недавно был подписан меморандум о стратегическом партнерстве. Мы рассматриваем аэропорт Хабаровск, как якорный аэропорт авиакомпании на Дальнем Востоке. Уже с 27 октября начинается выполнение пяти новых регулярных рейсов во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Активно прорабатываются полеты по международным направлениям, которые мы планируем начать из аэропорта Хабаровска в период осенне-зимней навигации», – рассказал директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске Алексей Фраймович.

По мнению генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана Канукоева, «недавний запуск крупного инвестиционного проекта в ТОР «Хабаровск» – терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск – важный этап в развитии всего Дальнего Востока и преференциальных режимов, в частности. «Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал позволит воздушной гавани выполнять функцию ключевого транспортного узла Дальнего Востока. Здесь будет создано около 230 рабочих мест для жителей региона», - пояснил он.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Хабаровск  авиаперевозки  Транспортная доступность 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:30
Приморье наращивает сборку Создание в Приморском крае собственных сборочных площадок крупнейших российских и иностранных производителей является одной из ключевых задач по перезагрузке промышленного комплекса региона
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:15
Молочные реки утекают в Китай Незаполненный еще рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в АТР, прежде всего в Китай, повышают привлекательность бизнеса в Приморском крае для крупных инвесторов
статьи раздела
Регион сегодня
30 Августа 2019, 09:00
"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика