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В новом терминале аэропорта Хабаровска началось регулярное обслуживание пассажиров
После ввода в эксплуатацию и проведения тестовых испытаний начинается регулярное обслуживание пассажиров. Так, 14 октября в новом терминале внутренних авиалиний обслужены на прилет и вылет два первых рейса – из Москвы и Улан-Удэ. Старт новому терминалу дал Президент России Владимир Путин на полях пятого Восточного экономического форума, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Первых 256 пассажиров авиакомпаний «Nordwind» рейса N4 305 Москва - Хабаровск и «ИрАэро» рейса IO 9107 Улан-Удэ-Хабаровск встречали в новом терминале руководство аэропорта Хабаровск, представители консорциума японских инвесторов и авиакомпаний.
Airbus A-330 авиакомпании Nordwind стал первым воздушным судном, пассажиров которого обслужили в Хабаровске с использованием телескопического трапа. Пассажирам первых рейсов, гостям и сотрудникам аэропорта подготовили музыкальный подарок – концерт «Музыка на небесах» симфонического оркестра Хабаровского музыкального театра под управлением главного дирижера, маэстро Руслана Антипинского. В тот же день оба рейса были обслужены на вылет по обратным маршрутам в Москву и Улан-Удэ.
Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Площадь терминала - более 27 тыс. кв. м. Пропускная способность позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 3 млн пассажиров ежегодно, в терминале соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.
Строительство терминала началось в марте 2018 года. Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия).
Разрешение на ввод терминала в эксплуатацию было получено 30 августа, а 4 сентября новый терминал внутренних авиалиний торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного ВЭФа. 30 сентября с готовностью нового терминала и выполнением тестового рейса по обслуживанию пассажиров ознакомился вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По словам Юрия Трутнева, строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта стало примером комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. «Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее», – подчеркнул он во время своей рабочей поездки в Хабаровский край.
Как прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирующее новый терминал) Юрий Кондратчик: «Мы рады приступить к обслуживанию пассажиров в новом терминале. Надеемся, что гости нового терминала с пониманием отнесутся к возможным неудобствам, которые могут возникнуть на начальном этапе работы. Постараемся вместе с нашими партнерами – авиакомпаниями, арендаторами, которые предоставляют услуги в терминале, сделать все возможное, чтобы нашим пассажирам было максимально комфортно в новом терминале».
«Отрадно отметить, что обслуживание пассажиров первого рейса авиакомпании Nordwind в новом терминале совпадает с 10-летием выполнения первого рейса Nordwind из Хабаровска в Бангкок. Сотрудничество с аэропортом Хабаровска имеет большое значение в планах развития авиакомпании Nordwind. Мы приветствуем введение новых объектов инфраструктуры, которые расширяют производственные возможности для авиакомпаний и, что особенно важно, делают обслуживание пассажиров более комфортным. Руководством авиакомпании Nordwind и аэропорта недавно был подписан меморандум о стратегическом партнерстве. Мы рассматриваем аэропорт Хабаровск, как якорный аэропорт авиакомпании на Дальнем Востоке. Уже с 27 октября начинается выполнение пяти новых регулярных рейсов во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Активно прорабатываются полеты по международным направлениям, которые мы планируем начать из аэропорта Хабаровска в период осенне-зимней навигации», – рассказал директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске Алексей Фраймович.
По мнению генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана Канукоева, «недавний запуск крупного инвестиционного проекта в ТОР «Хабаровск» – терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск – важный этап в развитии всего Дальнего Востока и преференциальных режимов, в частности. «Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал позволит воздушной гавани выполнять функцию ключевого транспортного узла Дальнего Востока. Здесь будет создано около 230 рабочих мест для жителей региона», - пояснил он.
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