Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 18 Сентября, 10:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.12 р.
1 EUR 70.6 р.
100 JPY 59.28 р.
10 CNY 90.39 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
18.09 |
Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке
18.09 |
"Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма
18.09 |
Инвесторов приглашают в проект строительства гостиничного этнографического комплекса в Комсомольске-на-Амуре
18.09 |
Во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День тигра
18.09 |
В День тигра во Владивостоке будет временно ограничено движение автомобилей
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Сентября 2019, 10:00 | Регион сегодня |

"Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма

Популярная база отдыха "Бэс Тумус" находится в 50 километрах от Якутска и расположена в живописных таёжных местах: в окрестностях турбазы находятся популярные охотничьи угодья, рядом протекает известная местным любителям рыбалки река Кэнкэмэ

В переводе с якутского «Бэс Тумус» означает «Сосновый мыс». Сегодня это место предлагает все условия для комфортного семейного отдыха, но год назад здесь ровным счётом ничего не было.

«Ещё до начала программы «Дальневосточный гектар» мы с женой присмотрели здесь землю, и как только программа вступила в силу, оформили 5 гектаров по коллективной заявке, - рассказывает Евгений Саввинов, владелец базы отдыха «Бэс Тумус».  - Осваивать «дальневосточные гектары» и строить гостевые домики мы начали в апреле 2018 года, а в мае 2019-го уже открыли двери турбазы для гостей. Среди местных охотников наши места хорошо известны. Кэнкэмэ это знаменитая таёжная речка – здесь много лесной и водоплавающей дичи, водятся зайцы, часто встречается косуля».

Жители Якутска, побывавшие на базе «Сосновый мыс», делятся впечатлениями на странице проекта в инстаграме. «Впервые рыбачили на речке Кэнкэмэ, - пишет один из туристов. – Большого улова не было, но мы довольны, так как сама природа располагает к отдыху своей осенней красотой, величественной тишиной и покоем. От души набрали грибов, впервые в жизни собирали клюкву. База новая, уютные домики расположены на расстоянии друг от друга, никто никому не мешает. Обязательно приедем ещё». 

В освоении земли Евгению Саввинову помогает его жена Анна. Вместе они придумали расположение гостевых домиков, костровых зон и палаток. К обустройству и дизайну базы супруги отнеслись трепетно, стараясь найти верный баланс между уютом и сервисом с одной стороны, и атмосферой приключения в условиях дикой природы с другой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«На освоенных гектарах у нас стоят палатки повышенной комфортности для семейного отдыха, есть палатки для охотников, а также построены тёплые дома, в которых туристы могут жить и зимой и летом, - рассказывает Анна Саввинова. – Сейчас мы начинаем задумываться о расширении границ и открытии новых туристических объектов. Развитие внутреннего туризма это важный элемент повышения общего уровня сервиса и качества жизни населения в целом. Опыт у нас уже есть, проект доказал свою востребованность, а главное – рядом есть новые территории, доступные к получению по программе «Дальневосточный гектар». 

Примеров успешной реализации бизнес-проектов на «дальневосточном гектаре» В Республике Саха (Якутия) становится все больше - на сегодняшний день здесь заключено 8375 договоров безвозмездного пользования, что является четвёртым результатом по ДФО после Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Якутии доступны 22 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма субсидий и выплат в адрес участников государственной программы «Дальневосточный гектар» в регионе на сегодняшний день составила 41 миллион рублей.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Якутия  дальневосточный гектар 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика