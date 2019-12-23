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20 Января 2020, 09:45 | Регион сегодня |

ЕАО прописали четыре приоритетных направления для экономического развития

Социально-экономическую ситуацию в Еврейской автономной области обсудили в Минвостокразвития РФ

И.о. министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию Еврейской автономной области.

В мероприятии приняли участие все корпорации и агентства, входящие в систему Минвостокразвития, представители областных властей во главе с врио губернатора Еврейской области Ростиславом Гольдштейном.

«Минвостокразвития – это своеобразные проектный офис для дальневосточных регионов. Доказывать нам необходимость тех или иных действий – не нужно, наша площадка – это место, где мы принимаем все предложения регионов и совместно формируем нужные документы, оформляем предложения в те формы, которые понятны и доступны всем федеральным ведомствам. И уже потом – начинаем их продвигать на федеральном уровне. Поэтому задача сейчас также сделать и с Еврейской областью. Все новые предложения, которые, по вашему мнению, приведут к стабилизации, а в дальнейшем к развитию социально-экономических показателей, мы сегодня обсудим и начнем по ним работу», - сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Глава региона Ростислав Гольдштейн оценил встречу, длившуюся почти пять часов, как продуктивную для жителей ЕАО, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Все те вопросы, которые мы подняли на совещании, были услышаны и поддержаны Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. То, что запланировано нами в рамках национальных проектов и развития центров экономического роста, найдёт поддержку. Будут строиться больницы, школы, спортивные объекты. Сбалансированность бюджета даст возможность без проблем входить в отопительный сезон и поддерживать в достойном состоянии объекты ЖКХ. «Совместно с федеральными органами исполнительной власти мы будем повышать качество жизни в Еврейской автономной области», - сказал Ростислав Гольдштейн.

На совещании озвучили, что в области четыре приоритетных направления для экономического развития. Во-первых, это земельный фонд. По оценкам экспертов агентства по привлечению инвестиций (АНО АПИ), до 500 тысяч гектаров свободны для реализации новых инвестиционных проектов. Как рассказал директор АНО АПИ Леонид Петухов, агентство уже ведет переговоры с одним крупным инвестором, который готов рассмотреть Еврейскую автономию, как базу для своего сельскохозяйственного предприятия. Во-вторых, это полезные ископаемые. На территории области находятся месторождения брусита, олова, марганца и графита. Соответственно, развивать горно-металлургический кластер вполне логично и прибыльно как для инвесторов, так и для региона. Ведь чем больше предприятий и проектов, тем больше налоговых поступлений в областной и муниципальные бюджеты. В-третьих, перспективна в Автономии и логистика. В регионе строится железнодорожный мост в КНР, через область проходит федеральная автомобильная трасса, связывающая Дальний Восток с центром России. И, четвертое перспективное направление – это туризм. Как одна из точек его роста – это крупный санаторно-курортный комплекс в поселке Кульдур. Свои предложения по развитию курортной зоны Еврейская автономия уже представила.

На сегодняшний день в Еврейской автономной области расположена одна территория опережающего режима «Амуро-Хинганская». Сейчас в ТОР работают три резидента. По словам директора Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслана Канукоева, объем инвестиций по действующим заключенным соглашениям составляет 13,6 миллиардов рублей, планируется создать больше одной тысячи новых рабочих мест.

«Проекты реализуются, но с отставанием от первоначальных графиков», - отметил Аслан Канукоев.

Представители региональной власти заверили, что работают с инвесторами и новые графики, которые утверждены, будут реализованы без срывов.

Что касается социального направления, то с учетом демографических тенденций последних лет в Еврейской автономной области основными приоритетами являются: повышение рождаемости, снижение смертности населения, укрепление здоровья граждан, стабилизация миграционной ситуации. Как озвучили на совещании, в целом по направлениям установилась положительная динамика, но о стабилизации говорить ещё рано.

По линии Минвостокразвития, Еврейской автономной области выделяются деньги на строительство и ремонт социальной инфраструктуры. Так, до 2021 года федеральные средства пойдут на модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов, закупку медицинского оборудования для больниц и многое другое. Важно отметить, что Еврейская автономная область один из немногих регионов, которому выделяются деньги и на составление проектно-сметной документации. Поскольку в муниципалитетах зачастую не хватает средств на разработку ПСД.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ЕАО  развитие 


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