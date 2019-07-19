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В Приморье обустроят место обитания краснокнижных птиц на средства президентского гранта

В Приморском крае территорию у водоема, в котором поселились утки мандаринки, занесенные в Красную Книгу России, приведут в порядок на средства президентского гранта

На обустройство и очистку русла реки Соляная Протока в пригороде Владивостока общественники потратят более 680 млн рублей, из которых почти 500 млн - средства фонда. До конца года здесь появятся клумбы, пешеходные дорожки и красивая автобусная остановка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Этот природный водный объект обладает уникальным для городской черты, разнообразием форм жизни. Как поясняют активисты, помимо уток мандаринок речную заводь облюбовали кряквы, лысухи, камышницы, серые цапли, останавливаются на перелет большие белые цапли. Побережье водоема окаймляет небольшой лиственный лес, в котором наряду с обычными растут реликтовые деревья: амурский бархат, маньчжурский орех, занесенный в Красную Книгу России калопанакс семилопастный. По болотистым берегам реки растет белокрыльник, ирисы, дербенник, камыш, осока, фалярис тростниковый.

Между тем до недавнего времени водоем находился в довольно плачевном состоянии. Привести территорию в порядок взялись местные жители, они создали территориальное общественное самоуправление «Спутник Владивостока» и приняли участие в конкурсе президентских грантов.

Ранее с помощью спонсоров - общественники обустроили площадку, навели порядок и установили информационные таблички с правилом кормления птиц. Теперь на средства гранта с начала июля активисты начали делать пешеходные дорожки, клумбы, тропинки, освещение, детскую площадку, парковку. Планируется провести фотовыставка и выставка-конкурс детского рисунка. На берегу начали отсыпать грунт, высаживать цветы, клен и извилистую иву. Рядом установят арт-объекты – фигуры цапель, уток, большие природные камни.

По замыслу активистов, сохранение и восстановление уникального уголка природы в долине малой реки Соленой Протоки обеспечит рекреационную привлекательность территории и сформирует культуру «зеленого» отдыха у жителей района, поможет сформировать культуру бережного отношения к природе и сохранить уникальный водоем.

В планах общественников создать экопарк – рядом есть заброшенный пионерский лагерь. Общественники уже навели там порядок и планируют обустроить территорию.

Благоустройство, финансируемое из средств президентского гранта, планируют закончить до конца года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экология  Приморье 


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