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Экологи запустили космический мониторинг золотодобычи на Дальнем Востоке

В этом году космический мониторинг золотодобычи ведется в пяти регионах бассейна Амура — Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной областях, а также на Камчатке

Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля совместно с международной экологической коалицией «Реки без границ» при поддержке WWF России запустили космический мониторинг загрязнения водных объектов ниже участков добычи россыпного золота в дальневосточных регионах.

По спутниковым фотографиям экологи выявляют признаки загрязнения рек взвешенными веществами от работы артелей старателей и оперативно сообщают в государственные надзорные органы о возможных нарушениях природоохранного законодательства.

«Первые обращения уже ушли в Приамурский межрегиональный Росприроднадзор, — отмечает российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. — По традиции, первые загрязнения рек выявлены в Амурской области, но по нашему опыту с уверенностью можно сказать, что в этом грязном деле скоро отметятся старатели и в Забайкалье, и в Хабаровском крае, и в других золотоносных регионах Дальнего Востока».

«В новый промсезон мы увеличили географический охват нашего космомониторинга и расширили штат, — отмечает директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. — Особое внимание будем уделять Камчатке как новому региону нашей деятельности. Надеемся, что, сможем оперативно фиксировать там крупные загрязнения водных объектов».

В прошлом году Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля выявил на Дальнем Востоке 140 фактов загрязнения водных объектов ниже участков добычи россыпного золота. Подавляющая часть нарушений пришлась на Амурскую область и Забайкальский край. В результате проверок и рейдов Росприроднадзора, более десяти золотодобывающих компаний было привлечено к административной ответственности, общая сумма предъявленных штрафов составила несколько миллионов рублей.

«В современных условиях интенсивной индустриализации России вообще и Дальнего Востока в частности, наиболее эффективным способом достижения своих природоохранных целей Всемирный фонд дикой природы (WWF) считает планомерную деятельность по экологизации промышленных компаний, — комментирует руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России Ирина Линдберг. — Поэтому уже 4-й год с помощью Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля, СПб, и международной коалиции «Реки без границ» мы проводим в бассейне реки Амур системный общественный экологический контроль с использованием средств дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), в рамках которого были выявлены, к сожалению, многочисленные факты загрязнения водных объектов ниже участков добычи россыпного золота как одного из видов промышленной деятельности. Мы также бьем тревогу, что речь идет, в том числе, и об участках, примыкающих к особо охраняемым природным территориям или расположенных выше их по течению рек. При этом экономическая целесообразность добычи россыпного золота для местных сообществ и социально-экономического развития муниципалитетов Дальнего Востока сводится практически к нулю, а вот наносимый вред – на десятилетия».

Спутниковый мониторинг состояния водных объектов вблизи лицензионных участков добычи россыпного золота в регионах бассейна Амура и на Камчатке проводится, в том числе, при поддержке Фонда Президентских грантов.

НА ФОТО, космоснимки: Примеры добычи россыпного золота открытым способом в Амурской области. Белым цветом на космических снимках виднеются преобразованные водотоки, где была разрушена естественная растительность (за исключением облаков). Источник: ESRI, DigitalGlobe, GeoEye.

Белым цветом на космических снимках на руслах рек виднеются преобразованные водотоки где была разрушена естественная растительность_ Источник ESRI_ DigitalGlobe_ GeoEye

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: золотодобыча  мониторинг  wwf России 


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