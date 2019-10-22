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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Ноября, 04:22 |
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Сбербанк: меняемся, предвосхищая ожидания
Более того, именно Сбербанк сегодня во многом задает тон на рынке, формирует главные тренды и реально диктует «финансовую моду». А в качестве системообразующей структуры Российской Федерации, он также является проводником государственной политики в ДФО. О том, как именно банк участвует в развитии Дальнего Востока, журналу «Дальневосточный капитал» рассказывают руководители региональных отделений Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Наталия Лейдман, управляющий Южно-Сахалинским отделением ПАО Сбербанк (на верхнем фото):
- Сбербанк меняется, чтобы предвосхищать ожидания и потребности своих клиентов. Развитие нашего общества и инвестиции в образование - для нас это очень важно. Сегодня мы уделяем особое внимание развитию финансовой грамотности населения. К примеру, для детей и молодежи проводим семинары, лекции и экскурсии в наши офисы. Значимым для нас проектом в этом году стал «Урок цифры» на тему высоких технологий и развития искусственного интеллекта. В нем приняли участие 116 школ региона из 18 муниципальных округов Сахалинской области. Это более 25 тысяч учеников с 1 по 11 классы. В цифровой среде школьники чувствуют себя очень уверенно, эта тема им близка и интересна.
Пенсионерам, напротив, непросто освоиться в технологичном мире, и они чаще подвергаются атакам мошенников. Поэтому основной упор в образовательных семинарах для них мы делаем на безопасности банковских сервисов.
На региональном уровне активно сотрудничаем с органами госвласти, всегда поддерживая социальные проекты. Яркий тому пример - «Неделя предпринимательства»: ежегодно совместно с коллегами из администрации мы собираем сахалинских бизнесменов, чтобы обсудить актуальные вопросы. Тема инвестиций в зонах с льготными условиями ведения бизнеса вызвала особый интерес у слушателей в этом году. Обсуждались все варианты поддержки инвестиционных проектов, спикеры и кураторы предлагали свою помощь в реализации бизнес-планов, предприниматели рассказывали о трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе. Что важно: не только клиенты Сбербанка могут принимать участие в подобных мероприятиях, площадки открыты для всех желающих.
Для сахалинских риелторов Сбербанк организовал в этом году масштабный авторский бизнес-тренинг со специально приглашенным коучем из Хабаровска. Мы заинтересованы, чтобы наше взаимодействие с парт- нерами было максимально качественным и эффективным. Новые знания, приобретенные навыки и технологии направлены, прежде всего, на повышение стандартов клиентского сервиса.
Сергей Латышев, управляющий Камчатским отделением ПАО Сбербанк:
- Для Камчатского края важным направлением развития является формирование благоприятного инвестиционного климата. Сбербанк поддерживает эту тенденцию и последние три года активно финансирует экономику региона. При этом Камчатское отделение банка отдает преимущество инвестиционным проектам полуострова. За это время мы выдали кредиты на сумму 25 млрд рублей юридическим лицам и 26,5 млрд - физическим. При участии Сбербанка построено и модернизировано 5 рыбоперерабатывающих заводов на сумму 5 млрд рублей, приобретено 8 судов для рыбной и транспортных отраслей на сумму 2,3 млрд рублей, проведена модернизация оборудования по производству и хранению кормов для сельского хозяйства края на 140 млн рублей, построено четыре новых торгово-развлекательных центра на сумму 1 млрд рублей, произведена реконструкция детского оздоровительного лагеря на 120 млн рублей.
Важно отметить, что участие Сбербанка в предоставлении предприятиям рыбной отрасли гарантий на сумму 4 млрд рублей для участия в аукционах на инвестквоты и квоты под киль позволило пяти рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим компаниям края сформировать обеспеченность квотами на ближайшие 15 лет для добычи не менее 64 тыс. тонн рыбы.
Александр Семериков, управляющий Чукотским отделением ПАО Сбербанк:
- Мы поставили перед собой задачу, чтобы местные жители не чувствовали разницы в обслуживании на Чукотке и, например, в Хабаровске или Москве. Считаю, это у нас получается. Новые офисы в Анадыре и Эгвекиноте соответствуют современным стандартам банкинга. В планах - модернизация двух ключевых офисов в Билибино и Певеке. Уже автоматизированы пять ручных офисов в отдаленных поселках Билибинского района и в Рыткучи.
Сбербанк дошел даже до тех населенных пунктов, где живет всего несколько сотен человек. Например, карты Сбербанка платежной системы «Мир» работают в самых отдаленных поселках Чукотки, там активно пользуются сервисами «Сбербанк Онлайн» и «ДомКлик». Благодаря этим сервисам клиенты теперь могут получить кредит за считанные минуты. А новый сервис для предпринимателей позволяет открыть счета без посещения налоговой и других разрешительных органов - прямо в банке.
Буквально в этом году мы запустили эквайринг в авиа- транспорте. Система безналичного расчета на борту самолетов малой авиации пока действует в направлениях на села Мейныпильгыно и Хатырка, в каждом из которых живет около 300 человек, при этом авиасообщение - единственный способ добраться до районных центров. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы запустить эквайринг и на другие направления малой авиации в регионе.
Повышение доступности финансовых услуг в Чукотском автономном округе доказывают цифры. По итогам III квартала Чукотка стала одним из лидеров по приросту доли безналичных платежей в России (доля б/п - 54,1%). Годовой прирост доли безнала в регионе составил почти 9,5 п.п. Сегодня Чукотский автономный округ находится на шестой строке в региональном рейтинге Сбербанка.
Банк участвовал в возрождении знакового фестиваля по ловле корюшки на Анадырском Лимане «Корфест», в международной конференции «Вселенная белого медведя». Сбербанк активно развивает новые возможности для клиентов с продуктами экосистемы. На Чукотке начали работать сервисы «Беру», «Doc Doc».
Артем Янаров, управляющий Биробиджанским отделением ПАО Сбербанк:
- Для обслуживания населения ЕАО численностью порядка 160 000 человек (официально зарегистрированных) на территории в 36,3 тысячи кв. км работает 18 офисов банка, около 100 устройств самообслуживания, а также более 1600 торговых терминалов в торговых точках и предприятиях сферы услуг. В ноябре мы открыли новый филиал банка в с. Бабстово Ленинского района: теперь жители села могут получать услуги банка в комфортном инновационном офисе.
С начала текущего года в регионе реализован проект по выдаче наличных с банковских карт на кассах в торговых точках в небольших селах и деревнях. На текущий момент это 7 населенных пунктов. Проект позволяет жителям региона иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов, и позволяет повысить доступность финансовых услуг в сельской местности.
Плюс, воспользоваться широким перечнем наших услуг можно используя мобильный телефон, через приложения «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Наш слоган «Всегда рядом» - не просто слоган, это объективная реальность!
Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк:
- В этом году на территории Хабаровского края мы запустили возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях, что позволяет повысить доступность банковских услуг в населенных пунктах, где нет отделений банка. В настоящее время проект уже работает в 17 селах края. Снять деньги могут владельцы карт Visa и Mastercard, оплачивая покупки в магазинах через платежные терминалы Сбербанка. Преимущество для магазинов в том, что они получают сниженную ставку по эквайрингу и участвуют в маркетинговой программе банка, таким образом получая дополнительные продажи и новых клиентов.
Сейчас мы идем к тому, чтобы любой наш клиент все вопросы, связанные с недвижимостью мог решить в Сбербанке, с помощью новых возможностей онлайн и офлайн. Именно для этого в третьем квартале 2019-го мы открыли первый в России Центр проведения сделок с недвижимостью «ДомКлик» в Хабаровске. Формат центра ориентирован на качественно новое проведение сделок с недвижимостью. Клиентами центра могут стать все жители России, покупатели, продавцы и участники рынка недвижимости - партнеры банка.
Другое важное направление работы - работа с вузами. В октябре этого года мы подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с ведущим ВУЗом края - Тихоокеанским государственным университетом. Мы договорились с ТОГУ о внедрении новых образовательных программ, реализации совместных проектов и организации стажировки студентов в банке. В том числе, при поддержке Сбербанка в вузе в следующем учебном году будет запущена образовательная программа «Аналитика больших данных» в рамках направления «Информационные системы и технологии».
Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:
- Владивосток всегда отличался своей инвестиционной привлекательностью, здесь всегда был активный бизнес, взаимодействующий с партнерами в АТР. Сейчас на территории края находится 4 ТОРа, действует режим Свободного порта Владивосток, которые позволяют реализовывать масштабные проекты, способствуют привлечению инвестиций, в том числе с участием банковского финансирования.
Наши клиенты в Приморском крае довольно активно используют данные инструменты для улучшения финансовых показателей планируемых инвестиционных проектов. И те проекты, которые были за чертой рентабельности, в новых экономических моделях становятся эффективными. Мы, как банк, охотно консультируем наших клиентов по реализации данных проектов и их совместно финансируем. Так, за последние два года Приморским отделением ПАО Сбербанк профинансировано 18 проектов на общую сумму 15,5 млрд рублей, реализуемых в ТОР и СПВ.
Нам повезло, что во Владивостоке находится крупнейший вуз Дальнего Востока - ДВФУ, с которым у нас сложились добрые партнерские отношения. В университете действуют две кафедры, которые мы активно поддерживаем. Первая - это классическая кафедра банковского дела, вторая - Школа цифровой экономики, Кафедра больших данных и искусственного интеллекта, где мы с нашими коллегами активно участвуем в обучающем процессе, привлекая студентов для решения задач, которые стоят перед нашим банком.
Отдельного внимания заслуживают IT-конференции, которые мы проводим во Владивостоке для развития цифрового потенциала нашего региона: это AI Journey - мероприятие, которое сейчас проводится Сбербанком по всей стране; это и хакатоны для студентов - когда они имеют возможность решить те или иные digital-задачи от Сбербанка, получив преимущества для себя при трудоустройстве в будущем в любую IT-компанию или Сбербанк по окончании университета.
Мы понимаем, что люди - наш ключевой актив, в который мы стремимся инвестировать.
Олег Бугай, управляющий Северо-Восточным отделением ПАО Сбербанк:
- Сегодня Сбербанк - технологический лидер в России в таких направлениях, как цифровизация и искусственный интеллект. Как управляющий Северо-Восточным отделением, считаю своей ключевой задачей использовать наработанные практики и технологии Сбербанка, имплементировать их в развитие региона при поддержке губернатора области.
В сентябре на ВЭФ было подписано соглашение между ПАО Сбербанк и Правительством Магаданской области по развитию и цифровизации региона. Нами разработана дорожная карта, в рамках которой мы уже в ноябре запустили первый цифровой продукт, который позволяет полностью уйти от бумажного документооборота. Программное обеспечение позволяет агрегировать большие данные и делает управление процессами прозрачным и эффективным.
Кроме того, на территории Магаданской области Сбербанк активно внедряет современные технологии в сфере финансовых услуг, расширяет покрытие торговым эквайрингом, внедряет во всех сферах платежные инструменты, такие как QR-коды, автоплатежи и т.п. В этом году реализован проект по безналичной оплате в общественном транспорте. На сегодняшний день Магаданская область входит в топ-10 регионов с высоким уровнем безналичной оплаты.
Сергей Исачкин, управляющий Благовещенским отделением ПАО Сбербанк:
- Сбербанк является крупнейшим банком с широкой продуктовой линейкой для бизнеса - как для начинающих предпринимателей, так и для крупных игроков, в том числе участников международных рынков.
Ключевым преимуществом Сбербанка являются комплексные, интегрированные предложения. Мы обладаем качественной отраслевой экспертизой, индивидуальной оценкой, что позволяет создать особые условия развития для каждого клиента. Кроме классических решений для бизнеса, Сбербанк активно развивает продукты экосистемы в сфере финансового аутсорсинга, консалтинга, рекламы, риск-аудита, медицины, правовой экспертизы. Это, безусловно, является эффективным инструментом сопровождения наших продуктовых предложений.
Уровень надежности всех операций в Сбербанке находится на высоком уровне. Неважно, лично клиент обращается в отделение банка или проводит операции через удаленное банковское обслуживание. Недаром Сбербанк работает на рынке уже 178 лет. Мы постоянно развиваемся, в том числе в сфере кибербезопасности. На сегодняшний день мы являемся лидерами среди российских банков в этом направлении.
Юрий РОГОВ
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