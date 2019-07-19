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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Августа, 10:53 |
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Строительство современного жилого комплекса началось в Магадане
Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил строительную площадку, на которой началось возведение нового современного жилищного комплекса "Нагаевский".
Пять многоэтажек построят для реализации нацпроекта и переселения жителей региона из ветхого и аварийного жилья. Всего подрядчики возведут 10 тысяч кв метров нового жилья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Глава территории подчеркнул, что это только начало, на сегодняшний день в регионе ветхими и аварийными признаны около 200 тысяч кв метров и необходимо продолжить работу.
В планах – начать постройку новых домов в Магадане, неподалёку от места, где началось возведение современного спортивного комплекса и планируется место для строительства мультикультурного центра. Новые жилищные комплексы во многом значительно сократят потребность Магаданской области в расселении колымчан.
Возведением ЖК «Нагаевский» занимается компания «Заря». Как доложил губернатору руководитель компании-подрядчика Александр Иванов, сейчас идет выравнивание ландшафта, отсыпается грунт, осенью начнется монтаж колонн и ригелей.
Врио министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Геннадий Гюльмисарян отметил, что общая площадь нового комплекса составит 10 тысяч кв метров. Он будет состоять из пяти пятиэтажных домов, сделанных по современным технологиям. Территория будет благоустроена в соответствии с последними тенденциями домостроения.
«На возведение жилкомплекса выделено почти 978 млн рублей. В этом году планируется освоить около 270 млн», – сказал Геннадий Гюльмисарян.
Достигнутые результаты стали возможны благодаря проведению на Дальнем Востоке новой экономической политики, разработанной по поручению Президента.
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