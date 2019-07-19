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01 Августа 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Строительство современного жилого комплекса началось в Магадане

Пять многоэтажек построят для реализации нацпроекта и переселения жителей региона из ветхого и аварийного жилья

Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил строительную площадку, на которой началось возведение нового современного жилищного комплекса "Нагаевский".

Пять многоэтажек построят для реализации нацпроекта и переселения жителей региона из ветхого и аварийного жилья. Всего подрядчики возведут 10 тысяч кв метров нового жилья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Глава территории подчеркнул, что это только начало, на сегодняшний день в регионе ветхими и аварийными признаны около 200 тысяч кв метров и необходимо продолжить работу.

В планах – начать постройку новых домов в Магадане, неподалёку от места, где началось возведение современного спортивного комплекса и планируется место для строительства мультикультурного центра. Новые жилищные комплексы во многом значительно сократят потребность Магаданской области в расселении колымчан.

Возведением ЖК «Нагаевский» занимается компания «Заря». Как доложил губернатору руководитель компании-подрядчика Александр Иванов, сейчас идет выравнивание ландшафта, отсыпается грунт, осенью начнется монтаж колонн и ригелей.

Врио министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Геннадий Гюльмисарян отметил, что общая площадь нового комплекса составит 10 тысяч кв метров. Он будет состоять из пяти пятиэтажных домов, сделанных по современным технологиям. Территория будет благоустроена в соответствии с последними тенденциями домостроения.

«На возведение жилкомплекса выделено почти 978 млн рублей. В этом году планируется освоить около 270 млн», – сказал Геннадий Гюльмисарян.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря проведению на Дальнем Востоке новой экономической политики, разработанной по поручению Президента.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: строительство  Сергей Носов  жкх  Магадан 


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