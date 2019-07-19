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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Августа, 10:53 |
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Колыме выделили дополнительно 3600 тонн для вылова тихоокеанских лососей
В Правительстве Магаданской области при участии первого заместителя губернатора Магаданской области Юрия Бодяева состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб
Участники рассмотрели вопрос распределения из резерва дополнительных объемов на вылов тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления рыболовства в регионе в текущем году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В соответствии с подготовленным региональным отраслевым институтом Магадан НИРО обоснованием, решением отраслевого совета Росрыболовства для Магаданской области согласовано увеличение разрешенного вылова горбуши на 2600 тонн и кеты на 1000 тонн. Таким образом, на сегодняшний день общий объем лососей, выделенный на 2019 год, составляет почти 13 тысяч тонн.
По состоянию на 25.07.2019 года рыбопромышленными предприятиями области из выделенных ранее 8 тысяч тонн освоено 4,7 тысяч тонн. В ходе заседания с учетом динамики нерестового хода лососей и вылова промышленными предприятиями, из резерва распределён дополнительный объем в размере около 1,7 тысяч тонн лососей.
В настоящее время Магаданская область занимает второе место по вылову лососевых на Дальнем Востоке. Однако ситуация в дальнейшем изменится, когда остальные Дальневосточные субъекты подойдут к активной фазе промысла лососей. Так по информации ВНИРО наблюдается задержка подходов горбуши в реки Сахалина. Традиционно лидером лососевой путины является Камчатский край, где добыто свыше 150 тысяч тонн.
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