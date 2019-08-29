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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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19 Сентября 2019, 10:00 | Регион сегодня |
Жители Магадана выберут самые вкусные сосиски и сардельки
21 сентября в столице Колымы пройдет четвертый конкурс-дегустация продукции местных производителей "Магаданское качество"
В ходе конкурса жителям и гостям областного центра представится возможность оценить и определить лучшего производителя говяжьих сарделек и молочных сосисок, среди магаданских производителей: «Колымский Деликатес», «Охотский берег плюс», «Агротек Магадан» и «Мясные ряды», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Цель конкурса – определение лучших по качеству местных производителей колбасных изделий, формирование позитивного имиджа и создание потребительских предпочтений в отношении магаданской продукции.
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