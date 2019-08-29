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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Сентября, 20:14 |
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Колымские золотодобытчики уже превышают рекорд прошлого года по добыче драгметалла на 5,7 тонн
Также из колымских недр было извлечено 450 тонн серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий – 12,9 тонн. Что касается россыпей, то к 1 сентября было намыто 12,4 тонны. Больше всего добыли горняки Сусуманского городского округа — 4,6 тонны самородного драгметалла.
Основным серебродобывающим округом в регионе остается – Омсукчанский. По состоянию на начало первого осеннего месяца добыто 450,3 тонны.
В 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающими предприятиями области добыто 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик», где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.
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