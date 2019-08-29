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19 Сентября 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Колымские золотодобытчики уже превышают рекорд прошлого года по добыче драгметалла на 5,7 тонн

По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, по состоянию на 1 сентября золотопромышленники региона добыли чуть больше 30 тонн золота, что на 5,7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года

Также из колымских недр было извлечено 450 тонн серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий – 12,9 тонн. Что касается россыпей, то к 1 сентября было намыто 12,4 тонны. Больше всего добыли горняки Сусуманского городского округа — 4,6 тонны самородного драгметалла.

Основным серебродобывающим округом в регионе остается – Омсукчанский. По состоянию на начало первого осеннего месяца добыто 450,3 тонны.

В 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающими предприятиями области добыто 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик», где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: природные ресурсы  губернатор  экономика 


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