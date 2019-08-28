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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:04 |
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"Дальневосточный капитал" поздравляет с юбилеем Расула Месягутова
В архивах Расула непредвзятая, обыденная и парадная история Северо-Востока России. Колыма, Чукотка - сумасшедший калейдоскоп. Ему довелось снимать все самые знаковые события Территории. Трудовые будни геологов, золотодобытчиков, рыбаков, строителей, энергетиков… Огромное количество фотографий земляков, которых Расул не просто поймал в кадр, запечатлел (репортажная съемка – его конек), вписал в историю северного края, - он их любит, и это видно каждому.
В профессиональной жизни фотографа важной вехой всегда являются конкурсы и персональные выставки, их у Расула уже более 30. Последняя состоялась летом этого года в Москве на Тверском бульваре. Москвичи и гости столицы открывали для себя Магадан и магаданцев.
Его фотографии в сотнях коллективных фотоальбомов. А вот собственный – персональный - он взял в руки только в этом году. Его выпустило магаданское издательство «Охотник». И сейчас коллеги по цеху готовят еще один альбом – «Магадан: уходящее настоящее». Сбор денег на издание идет на краудфандинговой площадке «Планета» (planeta.ru). И зная последовательность и настойчивость небольшой команды «Охотника» во главе с Павлом ЖДАНОВЫМ, можно быть уверенным, что новая книга обязательно увидит свет.
Расул, от лица коллег из издательской компании «Золотой Рог», журнала «Дальневосточный капитал» - с Днем рождения! Спасибо огромное за сотрудничество, за возможность видеть колымский край твоими глазами! Здоровья и творческой радости еще на многие годы.
Лариса ЖИРОНКИНА. Журнал "Дальневосточный капитал"
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