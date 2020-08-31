|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 02 Сентября, 18:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
Как известно, по мере увеличения угрозы распространения коронавируса в мире российские власти закрывали небо и границы для регулярного авиасообщения в начале для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затем и для Европы. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.
И многие россияне, в том числе и приморцы, у которых особо тесные связи со странами АТР, находившиеся в тот момент в этих государствах, оказались застигнуты врасплох и вынужденно остались за границей. Кто-то просто не успел купить билеты, чтобы улететь до начала запрета, у кого-то контракты на работу, которые нельзя отменить в одночасье, у кого – учеба или лечение, которое просто так не прервешь. Были и обычные туристы, купившие билеты заранее, уехавшие в страну пребывания до карантинных мер и попавшие в связи с этим в сложную ситуацию.
На высшем уровне
Так или иначе, по субъективным или объективным причинам, но наши граждане остались за границей. Поэтому, понимая всю ответственность, власти Приморья предприняли все возможные меры по возвращению соотечественников на родину.
Для этого губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО 8 апреля обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Предложение организовать специальные рейсы для вынужденно застрявших в Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах приморцах он озвучил в ходе селекторного совещания с главой государства. «Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, Бангкока наших граждан. Многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги. Есть там жители и других регионов нашей страны, поэтому предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета», – обратился глава региона к президенту.
Владимир Путин согласился с Олегом Кожемяко в том, что необходимо решать вопрос с оставшимися за границей российскими гражданами и всячески способствовать тому, чтобы они как можно скорее оказались на родине.
Поскольку в конце марта – начале апреля Росавиация установила квоту для городов (кроме Москвы) на прилет не более 200 человек в сутки, а граждан за границей оставалось еще сотни тысяч, ситуация стала очень напряженной. Кроме того, нередко рейсы отменялись, и часто – по независящим от российской стороны причинам. Ситуация требовала незамедлительного решения.
И уже 9 апреля, после обращения к президенту, за туристами из Владивостока, застрявшими в Корее, отправили самолет «Авроры». Застрявших из-за коронавируса в Сеуле вывезли чартерным рейсом авиакомпании «Аврора». На тот момент в Южной Корее находились около 300 российских туристов, в том числе приморцы.
Строго по закону
После того как в Приморье был наведен порядок с возвращением россиян, оставшихся за рубежом из-за пандемии коронавируса, их вывоз стал регулярным и отлаженным. Выполнено уже довольно много рейсов в разные страны и вывезены оттуда более тысячи дальневосточников.
Сам процесс возвращения построен следующим образом: граждане регистрируются на портале Госуслуг, затем формируется список из желающих, который проверяется, в том числе по форматно-логическому контролю в МВД и ФСБ, чтобы то, что они пишут, соответствовало действительности. Потом составляются списки фактически вылетающих. Такие рейсы организуются по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан.
Группы желающих выехать продолжали формироваться, поэтому и в апреле, и в мае, и в июне были выполнены десятки рейсов, которые вернули на родину сотни россиян.
Напомним, что до августа действовало правило: граждан, прибывающих в Приморье, освободили от обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу COVID-19 при условии, что у них нет признаков вирусной инфекции. Однако при этом ограничения, связанные с помещением в обсерватор или на изоляцию, не отменялись в отношении пассажиров эвакуационных рейсов и прибывающих в Приморье из других регионов страны граждан, привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
С 1 августа вступило в силу постановление главного санитарного врача России Анны ПОПОВОЙ, которым внесены изменения в ранее установленный порядок прибытия на территорию Российской Федерации воздушным транспортом. Эти правила распространяются как на вывозные, так и на регулярные рейсы.
Как следует из постановления, иностранные лица и лица без гражданства, прибывающие на территорию Российской Федерации, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-исследования на инфекцию COVID-19. При этом материал для исследование должен быть отобран не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.
Также в обязательном порядке еще до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ иностранцы обязаны заполнять анкеты прибывающего на территорию России. Как отмечается, рекомендуемый образец для заполнения можно найти на официальном портале Роспотребнадзора.
Отметим, что последнее верно и для соотечественников, прибывающих из-за границы. Однако тест на наличие или отсутствие коронавируса россияне должны пройти в течение трех дней с момента прибытия в Российскую Федерацию. Справку граждане должны разместить на Едином портале государственных услуг в специальном разделе.
Добро пожаловать... на карантин
Мероприятия по эвакуации приморцев из-за рубежа продолжаются и сейчас.
Вывозные рейсы в июле начались прямо в первых числах месяца. Так, 2 июля во Владивостоке приземлился рейс авиакомпании «Аврора» из Сеула. В списке пассажиров этого рейса – свыше 100 россиян, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Вернуться этим рейсом могли россияне, проживающие на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае.
7 июля в аэропорту Владивостока приземлился еще один рейс из Сеула, также выполненный авиакомпанией «Аврора». На борту находились 107 дальневосточников, в том числе около 50 жителей Приморья. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ближайшие две недели все пассажиры были помещены на карантин, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.
«65 пассажиров отправились в обсерватор “Амурский залив” – это жители соседних регионов Дальнего Востока и приморцы, которые не могут соблюдать режим самоизоляции на дому. Строгое соблюдение 14-дневного карантина отслеживают представители медицинских учреждений и сотрудники органов правопорядка», – рассказали представители минтранса.
В середине июля во Владивосток прибыли еще два рейса – из Сеула и Ташкента. На борту самолетов находился 221 пассажир, в том числе более 200 человек – из Приморского края.
Следом, 20 июля, в аэропорту Владивостока совершил посадку рейс из Токио, выполненный авиакомпанией «Аврора». Этим рейсом было вывезено 105 человек.
Эвакуация продолжается
Как отмечают власти Приморского края, эвакуационные мероприятия будут продолжены и впредь, пока действуют ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии.
Следует обратить внимание на то, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.
С каждым днем количество рейсов наземного и воздушного транспорта в Приморье увеличивается. «Это, конечно, ставит перед нами новые сложные задачи. С одной стороны, это частичное снятие ограничений, запуск некоторых предприятий, с другой – ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности. Только так можем шаг за шагом открывать новые отрасли и направления», – считает глава региона.
В Приморье, напомним, продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за эпидемии коронавируса. Жителей края просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» в местах скопления людей – 1,5-2 метра – и носить защитные маски.
Фото автора.
Юрий РОГОВ.
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
- В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- Работа головой в темпе вальса
- Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса
- Города-побратимы Сан-Диего и Владивосток отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
- Жители Хасанского района рискуют замерзнуть зимой
- В Приморье продолжается наведение порядка во властных структурах