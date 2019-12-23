|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 06 Февраля, 01:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Впервые PR-проекты Дальнего Востока оценит студенческое жюри
Состав жюри из семи начинающих специалистов сформирован в рамках профессионального конкурса благодаря заинтересованности и отзывчивости ведущих ВУЗов Дальнего Востока: ТОГУ, ДВФУ и ВГУЭС.
По решению Исполнительной дирекции студенческое жюри будет работать параллельно с экспертным советом премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. После защиты каждого проекта студенты будут выбирать победителя по принятым критериям конкурса путем голосования.
«Работа студентов в составе жюри в рамках финала премии — первый опыт для дальневосточного Лучника. Молодые специалисты оценят проекты наравне с профессиональным жюри. Такая интеграция позволит ребятам получить бесценную практику, стать первыми экспертами без большого практического опыта, но имея хорошую теоретическую подготовку», – отметила Светлана Дмитриченко, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии – коммуникационного агентства «АГТ-Восток».
В состав экспериментального студенческого жюри вошли:
Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» (г. Хабаровск):
- Виктория Ли, 3 курс направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»;
- Елена Бадия, 3 курс направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»;
- Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»;
- Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки «Журналистика»;
Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток):
- Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению «Реклама и связи с общественность» (в коммерческой сфере);
- Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению «Реклама и связи с общественность»;
- Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению «Реклама и связи с общественностью», практикующий специалист в отрасли PR.
Напомним, вследствие работы экспертной комиссии в финал регионального конкурса вышли 17 работ в пяти номинациях: «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и медиа», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», «Лучший проект в области благотворительности» и «Лучший проект в области развития государственных, общественных и социальных программ».
Досье "Дальневосточного капитала": Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного федерального округа. За годы проведения дальневосточного Лучника было представлено более 480 проектов, два проекта – из Владивостока и Якутска получили высшие награды национальной премии. Традиционно среди членов конкурсной комиссии – как новые участники, так и те, кто уже неоднократно участвовал в работе оргкомитета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью, специалисты госструктур и бизнеса Приморья, Сахалина, Забайкальского края. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий ДФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов.
Издательская компания "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" - информационные партнеры девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Во Владивостоке в залах Артэтажа отроют "Тоннель"
- Впервые PR-проекты Дальнего Востока оценит студенческое жюри
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- За три дня в Приморье из Китая эвакуировано почти 150 россиян
- В Приморье открыто грузовое автомобильное сообщение с Китаем
- Первые кадры новорожденных детёнышей ларги в Приморье появились 02.02.2020
- Во Владивостоке WWF России дал старт Всемирному году журавля в бассейне Амур
- Как вернуться домой из Китая?
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.