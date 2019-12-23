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Впервые PR-проекты Дальнего Востока оценит студенческое жюри

Студенческое жюри определит своих фаворитов на публичных защитах девятой премии "Серебряный Лучник" – Дальний Восток 7 февраля

Состав жюри из семи начинающих специалистов сформирован в рамках профессионального конкурса благодаря заинтересованности и отзывчивости ведущих ВУЗов Дальнего Востока: ТОГУ, ДВФУ и ВГУЭС.

По решению Исполнительной дирекции студенческое жюри будет работать параллельно с экспертным советом премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. После защиты каждого проекта студенты будут выбирать победителя по принятым критериям конкурса путем голосования.

«Работа студентов в составе жюри в рамках финала премии — первый опыт для дальневосточного Лучника. Молодые специалисты оценят проекты наравне с профессиональным жюри. Такая интеграция позволит ребятам получить бесценную практику, стать первыми экспертами без большого практического опыта, но имея хорошую теоретическую подготовку», – отметила Светлана Дмитриченко, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, генеральный директор оператора премии – коммуникационного агентства «АГТ-Восток».

В состав экспериментального студенческого жюри вошли:

Студенты Тихоокеанского государственного университета, призеры всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» (г. Хабаровск):

  1. Виктория Ли, 3 курс направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»;
  2. Елена Бадия, 3 курс направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»;
  3. Татьяна Оборина, 3 курс направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»;
  4. Анастасия Тинина, 3 курс направления подготовки «Журналистика»;

Студенты Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток):

  1. Анастасия Магда, 2 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению «Реклама и связи с общественность» (в коммерческой сфере);
  2. Дмитрий Перегон, 3 курс Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ по направлению «Реклама и связи с общественность»;
  3. Андрей Бабенко, 4 курс Высшей школы телевидения ВГУЭС по направлению «Реклама и связи с общественностью», практикующий специалист в отрасли PR.

Напомним, вследствие работы экспертной комиссии в финал регионального конкурса вышли 17 работ в пяти номинациях: «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и медиа», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», «Лучший проект в области благотворительности» и «Лучший проект в области развития государственных, общественных и социальных программ».

Досье "Дальневосточного капитала": Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована  на проекты, реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного федерального округа. За годы проведения дальневосточного Лучника было представлено более 480 проектов, два проекта – из Владивостока и Якутска получили высшие награды национальной премии. Традиционно среди членов конкурсной комиссии – как новые участники, так и те, кто уже неоднократно участвовал в работе оргкомитета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью, специалисты  госструктур и бизнеса  Приморья, Сахалина, Забайкальского края. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий ДФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов.

Издательская компания "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" - информационные партнеры девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Серебряный Лучник  pr  премия  конкурс 


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