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20 Августа 2019, 15:00 | Регион сегодня |
Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья увеличился на 20%
Почти на 800 миллионов долларов экспортировано рыбы и морепродуктов из Приморья с начала года
Этот вид продукции составляет половину экспорта товаров приморского производства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, за полгода экспортировано более 435 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму 796 миллионов долларов.
«Увеличение экспорта на 20,4% по сравнению с прошлым годом произошел в основном за счет роста объема поставок мороженой рыбы – в 1,4 раза. Ее доля в стоимостной структуре экспорта оставляет почти 64%», – сообщили специалисты.
Отметим, что экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: Нацпроекты аквакультура рыбодобыча
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