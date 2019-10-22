|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 30 Октября, 13:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу
26 октября в национальном селе Красный Яр состоялся экологический фестиваль «Ва:кчай ни», посвященный открытию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов севера Приморья. Уже третий год этот праздник проводится по инициативе национального парка «Бикин».
Экологический фестиваль «Ва:кчай ни», что в переводе с удэгейского языка означает «охотник», с 2017 года проводится в таежном селе Красный Яр, на живописном берегу могучей реки Бикин. Здесь проживают представители коренных малочисленных народов: удэгейцы, нанайцы, которые ведут традиционный образ жизни, основанный на опыте и знаниях самобытной культуры предков. В Красном Яре расположен и главный офис национального парка «Бикин», который был создан в 2015 году для сохранения крупного массива лесов бассейна реки Бикин, амурского тигра и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Поэтому работа с местными жителями, с коренными малочисленными народами, была и остается одной из важных миссий этой ООПТ наряду с задачами охраны природы.
«Главными участниками праздника стали сами жители села Красный Яр, соседних сел Соболиный, Ясеневый, Верхний Перевал, а также представители территориально-соседских общин и ассоциаций, спортивных и туристических объединений, — рассказывает Алексей Кудрявцев, директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин». — Национальная культура и традиции – это уникальное достояние каждого народа, которое необходимо бережно хранить и передавать новым поколениям. Сегодня уже многие понимают, что и сохранение целостной экосистемы верхнего бассейна реки Бикин неразрывно связанно со средой обитания и традиционным образом жизни коренных народов, живущих по ее берегам».
Организаторами мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта Приморского края, национальный парк «Бикин» и Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края в партнерстве с Центром «Амурский тигр», WWF России и администрацией Краснояровского сельского поселения.
«Бикин, его долина с уникальным набором биоразнообразия, традициями природопользования, стратегическим географическим положением привлекли WWF еще 20 с лишним лет назад. Именно тогда начались первые проекты по сохранению природы Бикина. Сейчас это особо охраняемая природная территория для дикой природы и людей, старающихся жить по древним, но в настоящее время таким современным законам неистощительного природопользования. Праздник Вакчайни – это тоже оттуда, из глубины веков. Когда охотники, рыболовы, собиратели просили своих духов помочь в их нелегком труде. Я желаю всем охотникам Бикина фарта, пусть их обойдет неудача, горести и болезни. Пусть охота как один из самых древних и рачительных видов деятельности будет на Бикине веки вечные», — говорит Павел Фоменко, главный координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ
Всемирный фонд дикой природы (WWF) принимал активное участие в создании национального парка «Бикин» и сейчас вместе с Центром «Амурский тигр» оказывает поддержку его деятельности. Помощь Фонда направлена на охрану этой уникальной природной территории и техническое оснащение нацпарка, проведение мониторинга амурского тигра и послепромысловых учетов диких животных, приобретение обмундирования для опергрупп и строительство кордонов. И такая поддержка — от ГМС для патрулирования до проведения эколого-просветительских мероприятий — будет продолжаться, потому что эффективная работа нацпарка является одним из приоритетов и для государства, и для общественных природоохранных организаций.
День охотника «Ва:кчай ни» отмечается в Красном Яре дважды в год — в октябре, перед началом охотничьего сезона, и в марте, после его завершения. С каждым годом праздник «набирает обороты», становится интересным событием и для местного населения, и для гостей, который стремятся посетить национальный парк, увидеть и почувствовать его самобытность. Вот и на этот раз, несмотря на непогоду, мероприятие получилось веселым и познавательным, наполненным традиционными охотничьими состязаниями, конкурсами, играми и угощениями.
Во время экологического фестиваля состоялось открытие новой экологической тропы «Тропой охотника удэгейца», созданной по инициативе НП «Бикин».
Художники, скульпторы, резчики по дереву и другие мастера современного искусства украсили территорию села Красный Яр, разместив арт-объекты не только на экологической тропе, но и в центре села во время симпозиума ландшафтного искусства. Экспонаты отражают взгляд художников на традиционный уклад жизни удэгейцев и показывают животный мир нацпарка. При создании арт-объектов предпочтение отдавалось природным материалам, таким как дерево, камень и прутья.
Главными событиями фестиваля стали соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Приморского края, где молодые охотники смогут показать свою удаль, сноровку, силу и ловкость. А школьники освоить умения и навыки, которые в будущем пригодятся им на охоте. По мнению организаторов, такие мероприятия призваны возродить культуру традиционного природопользования, стимулировать развитие национальных промыслов и ремесел, что положительно скажется на уровне жизни местного населения.
Автор фото © Андрей Михайлов.
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу
- Во Владивостоке даст концерт филиппинский органист Армандо Саларза
- В Приморье подешевела продуктовая корзина, в стране - подорожала
- В столице Приморья Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- В Приморье начало действовать зимнее расписание внутрикраевых авиарейсов
- Дмитрий Алексеев, совладелец ГК "ДНС": Большие растут, маленькие падают
- По новой трассе из Владивостока до Большого Камня можно будет доехать за 45-50 минут
- В Приморье намерены создать конкуренцию китайскому пластику
- Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.