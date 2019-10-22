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В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу

День охотника "Ва:кчай ни", который отмечается в Красном Яре дважды в год, становится событием для жителей и туристов

26 октября в национальном селе Красный Яр состоялся экологический фестиваль «Ва:кчай ни», посвященный открытию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов севера Приморья. Уже третий год этот праздник проводится по инициативе национального парка «Бикин».

Экологический фестиваль «Ва:кчай ни», что в переводе с удэгейского языка означает «охотник», с 2017 года проводится в таежном селе Красный Яр, на живописном берегу могучей реки Бикин. Здесь проживают представители коренных малочисленных народов: удэгейцы, нанайцы, которые ведут традиционный образ жизни, основанный на опыте и знаниях самобытной культуры предков. В Красном Яре расположен и главный офис национального парка «Бикин», который был создан в 2015 году для сохранения крупного массива лесов бассейна реки Бикин, амурского тигра и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Поэтому работа с местными жителями, с коренными малочисленными народами, была и остается одной из важных миссий этой ООПТ наряду с задачами охраны природы.

«Главными участниками праздника стали сами жители села Красный Яр, соседних сел Соболиный, Ясеневый, Верхний Перевал, а также представители территориально-соседских общин и ассоциаций, спортивных и туристических объединений, — рассказывает Алексей Кудрявцев, директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин». — Национальная культура и традиции – это уникальное достояние каждого народа, которое необходимо бережно хранить и передавать новым поколениям. Сегодня уже многие понимают, что и сохранение целостной экосистемы верхнего бассейна реки Бикин неразрывно связанно со средой обитания и традиционным образом жизни коренных народов, живущих по ее берегам».

 


 

 

Организаторами мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта Приморского края, национальный парк «Бикин» и Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края в партнерстве с Центром «Амурский тигр», WWF России и администрацией Краснояровского сельского поселения.

«Бикин, его долина с уникальным набором биоразнообразия, традициями природопользования, стратегическим географическим положением привлекли WWF еще 20 с лишним лет назад. Именно тогда начались первые проекты по сохранению природы Бикина. Сейчас это особо охраняемая природная территория для дикой природы и людей, старающихся жить по древним, но в настоящее время таким современным законам неистощительного природопользования. Праздник Вакчайни – это тоже оттуда, из глубины веков. Когда охотники, рыболовы, собиратели просили своих духов помочь в их нелегком труде. Я желаю всем охотникам Бикина фарта, пусть их обойдет неудача, горести и болезни. Пусть охота как один из самых древних и рачительных видов деятельности будет на Бикине веки вечные», — говорит Павел Фоменко, главный координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ

Всемирный фонд дикой природы (WWF) принимал активное участие в создании национального парка «Бикин» и сейчас вместе с Центром «Амурский тигр» оказывает поддержку его деятельности. Помощь Фонда направлена на охрану этой уникальной природной территории и техническое оснащение нацпарка, проведение мониторинга амурского тигра и послепромысловых учетов диких животных, приобретение обмундирования для опергрупп и строительство кордонов. И такая поддержка — от ГМС для патрулирования до проведения эколого-просветительских мероприятий — будет продолжаться, потому что эффективная работа нацпарка является одним из приоритетов и для государства, и для общественных природоохранных организаций.

День охотника «Ва:кчай ни» отмечается в Красном Яре дважды в год — в октябре, перед началом охотничьего сезона, и в марте, после его завершения. С каждым годом праздник «набирает обороты», становится интересным событием и для местного населения, и для гостей, который стремятся посетить национальный парк, увидеть и почувствовать его самобытность. Вот и на этот раз, несмотря на непогоду, мероприятие получилось веселым и познавательным, наполненным традиционными охотничьими состязаниями, конкурсами, играми и угощениями.

Во время экологического фестиваля состоялось открытие новой экологической тропы «Тропой охотника удэгейца», созданной по инициативе НП «Бикин».

 


 

 

 

 

Художники, скульпторы, резчики по дереву и другие мастера современного искусства украсили территорию села Красный Яр, разместив арт-объекты не только на экологической тропе, но и в центре села во время симпозиума ландшафтного искусства. Экспонаты отражают взгляд художников на традиционный уклад жизни удэгейцев и показывают животный мир нацпарка. При создании арт-объектов предпочтение отдавалось природным материалам, таким как дерево, камень и прутья.

Главными событиями фестиваля стали соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Приморского края, где молодые охотники смогут показать свою удаль, сноровку, силу и ловкость. А школьники освоить умения и навыки, которые в будущем пригодятся им на охоте. По мнению организаторов, такие мероприятия призваны возродить культуру традиционного природопользования, стимулировать развитие национальных промыслов и ремесел, что положительно скажется на уровне жизни местного населения.

Автор фото © Андрей Михайлов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: туризм  нацпарк  экология  праздник  Бикин 


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