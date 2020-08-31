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30 Сентября 2020, 13:25 | Регион сегодня |

Новая зона отдыха для туристов создана на "Земле леопарда" в Приморье

Новый инфраструктурный объект для туристов возведён у центральной усадьбы "Земли леопарда" в селе Барабаш
Зона отдыха оборудована деревянным настилом, костровищем, скамейками и столом для чаепитий у пруда. Планируется, что в следующем году объект станет частью большой экологической тропы, соединяющей центральную усадьбу с визит-центром национального парка.
 
Зона отдыха доступна гостям нацпарка, в том числе останавливающимся в комфортабельных номерах центральной усадьбы (ул. Лазо 37А). После посещения экологических маршрутов туристы смогут отдохнуть, посидев у костра и выпив травяного чая. У столика со скамейками расположен небольшой пруд, возле которого уже фиксировались приходившие на водопой пятнистые олени. Не исключено, что самым удачливым посетителям повезёт увидеть обитателей «Земли леопарда» своими глазами.
 
Чтобы попасть в зону отдыха, гость совершит небольшую прогулку под сенью деревьев по настильной тропе. Это позволяет каждому, независимо от возраста, спортивной подготовки или каких-либо физических ограничений, прикоснуться к уникальной природе. Деревянный настил не только удобен для передвижения в любое время года в комфортных условиях. 
 

 

«Развитие экологического туризма – одна из основных задач нашего учреждения. Он является одним из ключевых инструментов в деле экологического просвещения. Вовлекая наших посетителей в изучение и познание природного и историко-культурного  наследия, мы помогаем понять, насколько хрупким может быть мир природы под воздействием деятельности человека, как важно предпринимать все возможные меры для его сохранения,  – рассказала заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению Олеся Малюкова. – И чтобы наши гости больше времени могли проводить не в стенах гостиницы, а ближе к лесу, наблюдая и слушая животных, мы создаём такие объекты, делая многодневное пребывание на «Земле леопарда» познавательным и комфортным».
 
В будущем объект станет частью большой экологической тропы, которая будет находиться на территории с. Барабаш и соединит два ключевых инфраструктурных объекта «Земли леопарда» – центральную усадьбу и визит-центр (ул. Хасансая 6Б). Совершить прогулку по ней сможет любой желающий, как турист, так и местный житель. Отметим, что тропа будет охватывать разные экосистемы, в том числе лесные и болотные, давая гостям комплексное представление о природном многообразии региона.
 
Бронирование номеров в центральной усадьбе доступно уже сейчас на сайте leopard-land.ru в разделе «Бронирование онлайн» и по телефону 8 (423) 201-26-83. Помимо комфортабельных номеров, на территории усадьбы находится оздоровительный комплекс с бассейном, сауной, хамамом и тренажёрным залом. 
 
 
Теги: нацпарк  туризм  Земля леопарда 


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