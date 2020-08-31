|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 30 Сентября, 14:06 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020
30.09 |Новая зона отдыха для туристов создана на "Земле леопарда" в Приморье
30.09 |Конференция по расследованию экологических преступлений состоялась во Владивостоке
29.09 |Девять медицинских учреждений получили безвозмездную помощь от Банка "Приморье"
28.09 |СберБанк улучшил условия кредитования по программе "Дальневосточная ипотека"
25.09 |Сбер — больше чем банк: крупнейший банк России рассказал о масштабной трансфомации
31 Августа 2020, 14:00Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
07 Июля 2020, 16:39Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
30 Сентября 2020, 13:25 | Регион сегодня |
Новая зона отдыха для туристов создана на "Земле леопарда" в Приморье
Новый инфраструктурный объект для туристов возведён у центральной усадьбы "Земли леопарда" в селе Барабаш
Зона отдыха оборудована деревянным настилом, костровищем, скамейками и столом для чаепитий у пруда. Планируется, что в следующем году объект станет частью большой экологической тропы, соединяющей центральную усадьбу с визит-центром национального парка.
Зона отдыха доступна гостям нацпарка, в том числе останавливающимся в комфортабельных номерах центральной усадьбы (ул. Лазо 37А). После посещения экологических маршрутов туристы смогут отдохнуть, посидев у костра и выпив травяного чая. У столика со скамейками расположен небольшой пруд, возле которого уже фиксировались приходившие на водопой пятнистые олени. Не исключено, что самым удачливым посетителям повезёт увидеть обитателей «Земли леопарда» своими глазами.
Чтобы попасть в зону отдыха, гость совершит небольшую прогулку под сенью деревьев по настильной тропе. Это позволяет каждому, независимо от возраста, спортивной подготовки или каких-либо физических ограничений, прикоснуться к уникальной природе. Деревянный настил не только удобен для передвижения в любое время года в комфортных условиях.
«Развитие экологического туризма – одна из основных задач нашего учреждения. Он является одним из ключевых инструментов в деле экологического просвещения. Вовлекая наших посетителей в изучение и познание природного и историко-культурного наследия, мы помогаем понять, насколько хрупким может быть мир природы под воздействием деятельности человека, как важно предпринимать все возможные меры для его сохранения, – рассказала заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению Олеся Малюкова. – И чтобы наши гости больше времени могли проводить не в стенах гостиницы, а ближе к лесу, наблюдая и слушая животных, мы создаём такие объекты, делая многодневное пребывание на «Земле леопарда» познавательным и комфортным».
В будущем объект станет частью большой экологической тропы, которая будет находиться на территории с. Барабаш и соединит два ключевых инфраструктурных объекта «Земли леопарда» – центральную усадьбу и визит-центр (ул. Хасансая 6Б). Совершить прогулку по ней сможет любой желающий, как турист, так и местный житель. Отметим, что тропа будет охватывать разные экосистемы, в том числе лесные и болотные, давая гостям комплексное представление о природном многообразии региона.
Бронирование номеров в центральной усадьбе доступно уже сейчас на сайте leopard-land.ru в разделе «Бронирование онлайн» и по телефону 8 (423) 201-26-83. Помимо комфортабельных номеров, на территории усадьбы находится оздоровительный комплекс с бассейном, сауной, хамамом и тренажёрным залом.
Теги: нацпарк туризм Земля леопарда
Loading...
Новости раздела
- Новая зона отдыха для туристов создана на "Земле леопарда" в Приморье
- Конференция по расследованию экологических преступлений состоялась во Владивостоке
- WWF приобрел новую технику и оборудование для "тигриных" ООПТ на Дальнем Востоке
- 21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" завершило техническое перевооружение пирса
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Новый дополнительный офис Банка "Приморье" открылся во Владивостоке
- Вирус никуда не ушел
- Лечение полного цикла
- Коронавирусное закулисье
Наши партнеры
Loading...RedTram
26 Июня 2020, 11:15Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
26 Июня 2020, 10:30Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
26 Июня 2020, 09:30Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.