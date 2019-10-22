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Среда| 27 Ноября, 00:29 |
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Сахалин взял приморскую базу
Приобретение контроля над ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ, Приморский край) в прошлом году за $400 млн позволило холдингу "Гидрострой" (контролируется бывшим сенатором Александром ВЕРХОВСКИМ) занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний "Норебо" Виталия ОРЛОВА.
Собственником 96,85% акций ПАО «ПБТФ» стало ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск).
В холдинг «Гидрострой», помимо строительных, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, входит небольшой банк «Итуруп» (Южно-Сахалинск).
Новые владельцы начали переформатирование бизнеса ПБТФ с реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и выделения из него ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества принадлежат ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ.
На внеочередном собрании 4 апреля акционеры ПБТФ приняли решение присоединить к компании ООО «Транзит» (Южно-Сахалинск). Схема сделки такова: обмен доли в уставном капитале ООО «Транзит» на дополнительные обыкновенные акции ПАО «ПБТФ», к которому осуществляется присоединение. Одна доля в уставном капитале ООО «Транзит», принадлежащая ЗАО «Остров Сахалин», общей номинальной стоимостью 40 тыс. рублей, обменивается на 4 млн обыкновенных акций ПАО «ПБТФ». Соотношение (коэффициент) обмена 1/4000000. Далее уставный капитал ПАО «ПБТФ» увеличивается на те самые 4 млн акций.
Отметим, что у ООО «Транзит» и ООО «Остров Сахалин» один и тот же директор - Василий ВЕЛЬМЕСКИН. В 2010-2014 годах он возглавлял ООО «Транс Флот Гидрострой», принадлежащее АО «Гидрострой» (головная компания одноименного холдинга). Сегодня г-н Вельмескин, помимо «Острова Сахалина» и «Транзита», возглавляет входящие в холдинг ЗАО «Пиленга», ООО «Производственное объединение «Сахалинрыбаксоюз» и ООО «Поронай».
Акционеры ПБТФ на внеочередном собрании также одобрили выделение из компании ООО «Оплот» с регистрацией последнего в городе Невельск. Уставный капитал «Оплота» в размере 10 тысяч рублей формируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПБТФ. Директором ООО «Оплот» избран Роман КАСЬЯНОВ. Интрига в одном - какое наполнение (читай - квоты) будет передано новой компании.
Напомним, что г-н Верховский лично курирует проект в Приморье. В частности, он входит в совет директоров ПБТФ, избранный на годовом собрании.
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