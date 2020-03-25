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Предложения Аппарата Уполномоченного на период восстановления экономики после пандемии

В сфере уплаты налогов и сборов:

сохранить текущие льготные ставки по налогообложению на 2021 год;

распространить уже действующие федеральные льготы и меры поддержки на все субъекты предприниматель-ской деятельности, а также некоммерческие организации, в случае снижения их выручки на 30% и более;

сократить отчисления по обязательным платежам во внебюджетные фонды с 30,2% до 15% с общего размера страховых взносов;

увеличить порог до 1 млн рублей дохода ИП для взимания дополнительного страхового взноса в ПФР в размере 1% помимо фиксированного платежа;

предусмотреть в 2020 году возможность перехода на УСН в любом месяце текущего года;

сохранить систему налогообложения в виде ЕНВД по 31 декабря 2024 года включительно либо отложить отмену ЕНВД на неопределенный срок;

внести изменения в части продления срока действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных ин-дивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также индивиду-альных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, до 01 января 2024 года;

снизить самозанятым налог на профессиональный доход до 1% после снятия запретительных мер;

снизить ставку НДС до 31 декабря 2021 года на 2%-4%, что будет являться мерой экономической поддержки как для бизнеса, так и для конечного потребителя;

увеличить сумму заработной платы, не облагаемую НДФЛ, до одного МРОТ;

предусмотреть надзорные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год;

отложить сроки введения обязательной маркировки на отельные группы товаров средствами идентификации, сроком не менее чем до 31 декабря 2021 года;

предоставить лизингополучателю право на основании заявления в лизинговую компанию выплачивать 50% от установленного ежемесячного платежа (на период до 3 месяцев после снятия ограничений) с обязательством полного погашения невыплаченной суммы до завершения действия договора лизинга.

В сфере государственных и муниципальных закупок:

обязать заказчиков в 2020 году в обязательном порядке предусматривать авансовые платежи при заключении муниципальных и государственных контрактов;

в связи с изменением курса рубля предусмотреть по действующим контрактам, заключенным до 01 марта 2020 года, увеличение их стоимости;

в связи с введением ограничительных мер не допускать внесения в 2020 году в список недобросовестных по-ставщиков субъектов МСП на срок до 6 месяцев в случае неисполнения государственных и муниципальных кон-трактов;

установить нормы о преимущественном праве для местных производителей при равных иных условиях при уча-стии в аукционах;

установить предельно допустимый уровень снижения начальной минимальной цены контракта.

В сфере земельных отношений:

предоставить субъектам МСП преимущественное право заключения договоров аренды, предоставленных для целей, не связанных со строительством, на новый срок без проведения аукциона.

В туристической отрасли:

в целях стимулирования потребительского спроса расширить перечень категорий граждан, которые могут вос-пользоваться специальными тарифами (субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок на территории РФ), и расширить перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок.

«Помимо этого, на мой взгляд, Правительство РФ должно предусмотреть финансовую поддержку регионам, со-хранившим льготное налогообложение для осуществления предпринимательской деятельности», – заявила Ма-рина ШЕМИЛИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.

Теги: экономика  коронавирус  пандемия 


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