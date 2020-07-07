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08 Июля 2020, 10:00 | Часовой пояс

Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО

Задачи превращения выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в один из ключевых инструментов развития торгово- экономических связей регионов Дальнего Востока требуют усиления материально-технической базы и создания системы подготовки кадров отрасли, заявили участники заседания профильного комитета ТПП России.

Встреча прошла в онлайн-формате, ее организаторами выступили ТПП РФ и Союз «Приморская ТПП» при поддержке правительства Приморского края.

Как отметил гендиректор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, необходимо возобновить работу по развитию материально-технической базы выставочно-конгрессной деятельности на Дальнем Востоке с участием органов исполнительной власти по принципу государственно-частного партнерства. Признать выставочно-конгрессную деятельность важным механизмом решения задач по продвижению промышленной продукции и услуг регионов Дальнего Востока на внутренний и внешний рынки.

Владивостоку нужен свой конгрессный центр, также отметила гендиректор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова. Представители стран АТР готовы заходить в город со своими мероприятиями, но им нужны площадки как минимум 10 тысяч квадратных метров.

О важности создания специализированного выставочного центра на Сахалине, который мог бы развиваться как инфраструктура для роста бизнеса в регионе, напомнила гендиректор ООО «Сахалинэкспо» Елена Самоукова.

Участники дискуссии высказали убеждение, что данный вид деятельности требует регламентации и на более высоком уровне. Так, вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев выступил за принятие федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в России.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.

Теги: экономика  выставочные центры  ДФО 


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