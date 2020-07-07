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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Июля, 11:07 |
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Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
Встреча прошла в онлайн-формате, ее организаторами выступили ТПП РФ и Союз «Приморская ТПП» при поддержке правительства Приморского края.
Как отметил гендиректор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, необходимо возобновить работу по развитию материально-технической базы выставочно-конгрессной деятельности на Дальнем Востоке с участием органов исполнительной власти по принципу государственно-частного партнерства. Признать выставочно-конгрессную деятельность важным механизмом решения задач по продвижению промышленной продукции и услуг регионов Дальнего Востока на внутренний и внешний рынки.
Владивостоку нужен свой конгрессный центр, также отметила гендиректор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова. Представители стран АТР готовы заходить в город со своими мероприятиями, но им нужны площадки как минимум 10 тысяч квадратных метров.
О важности создания специализированного выставочного центра на Сахалине, который мог бы развиваться как инфраструктура для роста бизнеса в регионе, напомнила гендиректор ООО «Сахалинэкспо» Елена Самоукова.
Участники дискуссии высказали убеждение, что данный вид деятельности требует регламентации и на более высоком уровне. Так, вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев выступил за принятие федерального закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в России.
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