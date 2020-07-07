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В Приморье резидент ТОР "Надеждинская" возвел 50% запланированного объема жилья
Компания «DNS Девелопмент» (входит в группу компаний DNS) выполнила более 50% работ в рамках первого этапа проекта по строительству на ТОР «Надеждинская» нового жилого микрорайона «Формат». Резидент – один из ведущих застройщиков Приморья - возводит жилье со всей необходимой инфраструктурой в пригороде Владивостока. В рамках рабочей поездки в Приморье ход строительства осмотрел генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.
«Первый этап проекта ЖК «Формат» включает возведение четырёх многоквартирных домов высотой 3-4 этажа. Первый дом готовим к вводу в эксплуатацию, выполняем благоустройство и внутреннюю отделку. На очереди второй и третий дома, приступили к возведению четвертого дома. Все объекты намерены сдать в этом году. В квартирах будет выполнена чистовая отделка white-box, собственникам не нужно будет тратить время на ремонт, а только завести мебель и бытовую технику. Планируем, что уже в этом году в ЖК смогут отпраздновать новоселье 170 семей. В настоящее время завершаем прокладку инженерных сетей: водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения», - рассказал совладелец группы компаний DNS Константин Богданенко.
Проект комплексной застройки микрорайона ЖХ «Формат» включает строительство 14 многоквартирных домов разной этажности, в которых смогут жить более тысячи семей. Резидент еще на этапе разработки концепции предусмотрел строительство всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры: детских и спортивных площадок, торгового центра, прогулочных зон. Здесь будут обустроены 1257 парковочных мест, которые разместятся по периметру ЖК, а не во дворах. Для детей будущих новоселов и для жителей Надеждинского района планируется построить современную школу со стадионом и детский садик. Инвестор намерен стать первым застройщиком в Приморье, который построит объекты образования в рамках государственного-частного партнерства. В настоящее время совместно с правительством региона ведется подготовка к заключению концессионного соглашения.
«С введением в текущем году на ТОР «Надеждинская» крупных предприятий возникает потребность в обеспечении их сотрудников жильем. Поэтому реализуемые резидентом проекты помогут не только создать рабочие места, но и привлечь нужных специалистов за счет строительства жилья как эконом, так и премиум качества в шаговой доступности от места работы. В свою очередь создание новых жилых массивов требует развития социальной инфраструктуры, которая также будет использоваться жителями района. В целом – это конкретный пример, когда дальневосточные преференциальные режимы становятся ключевым фактором комплексного развития территории», - подчеркнул генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин.
«ЖК «Формат» способен принять более тысячи семей. И, конечно, у родителей должна быть возможность водить детей в детский сад в шаговой доступности от дома, отпускать ребенка в школу, не переживая за его безопасность. Механизм государственно-частного партнерства позволяет нам, как крупному девелоперу, ускорить процесс: вложить собственные средства сейчас, строить школу и детский сад одновременно с жильем, а затем - после ввода объектов в эксплуатацию - постепенно получать компенсацию понесенных затрат от государства. По сути, мы инвестируем в комфорт и новое качество жизни приморцев», - считает Константин Богданенко.
Особенностью проекта является и то, что резидент возводит жилье из строительных материалов собственного производства. Здесь же, на территории ТОР «Надеждинская», ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (резидент ТОР и одна из группы компаний DNS) выпускает железобетонные изделия - однослойные и трехслойные стеновые панели, колонны, ригели, лестничные марши - которые прямо с завода отправляются на строительную площадку ЖК «Формат».
«Сейчас мы можем выпускать до 100 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей в год. На предприятии работают 150 человек – жители Владивостока, Артема, Надеждинского района. В рамках реализации второй очереди проекта планируем нарастить мощность завода до 200 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей в год, а штат сотрудников увеличить до 650 человек», – отметил директор ООО «ДСК Приморье» Павел Леганов.
В процессе знакомства с ходом строительства объектов глава корпорации также осмотрел площадку, на которой «DNS Девелопмент» планирует реализовать свой следующий амбициозный проект в рамках ТОР – создание полноценного города «ДНС Сити» со всей необходимой инфраструктурой. Концепцией предусмотрено, что в новом населенном пункте смогут жить порядка 25 000 человек: сотрудники группы компаний DNS со своими семьями, работники многочисленных новых предприятий-резидентов ТОР, и, конечно же, все приморцы, которые захотят поселиться в новом комфортном районе Большого Владивостока.
Напомним, что первым проектом «DNS Девелопмент» по строительству жилья в ТОР «Надеждинская» стал загородный поселок «Новый Де-Фриз», где построены около сотни коттеджей. Здесь уже проживают 65 семей, остальные собственники обустраивают новое жилье. Порядка 50% домов приобретено семьями по программе «Дальневосточная ипотека». В рамках второй очереди проекта до конца года планируется ввести в эксплуатацию 40 таунхусов на 250 блок-секций и 8 дуплексов. На сегодняшний день инвестор суммарно уже вложил около 4 млрд рублей в проекты, которые реализует в ТОР «Надеждинская».
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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