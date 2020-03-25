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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 18 Апреля, 16:55 |
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Каждый губернатор отвечает за регион, за сотни тысяч, миллионы людей - Трутнев
По поручению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в ближайшее время Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) передаст в дальневосточные регионы первую партию средств индивидуальной антивирусной защиты для медицинских работников. Разработку и внедрение мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции вице-премьер обсудил с губернаторами на совещании, прошедшем 17 апреля.
Юрий Трутнев поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушную позицию и участие в программе помощи Дальнему Востоку в борьбе с распространением COVID-19, которая реализуется ФРДВ. На помощь дальневосточным регионам планируется привлечь более 1 млрд рублей из внебюджетных источников.
Как пояснил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, к программе уже присоединилось четырнадцать компаний: ВЭБ.РФ, ПАО «Полюс», «Фонд Романа Абрамовича», «ЕВРАЗ», ПАО «Русгидро», АО «Русская медная компания», УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP и ряд других организаций. «Для дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты, включающие стерильный защитный костюм, очки, респиратор, медицинские перчатки, бахилы. Всего приобретено 100 тыс. таких комплектов», - уточнил он.
Рассматривалась работа региональных властей по оснащению медицинских учреждений необходимым оборудованием, формированию коечного фонда, обеспечению работы персонала. Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов на то, что работу по оборудованию койко-мест в соответствии с нормативами необходимо завершить в кратчайшие сроки.
Руководство Росгвардии, МЧС России и Минобороны доложило вице-премьеру о возможности привлечения сил и средств силовых структур округа к проведению мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции на территории субъектов ДФО. Как отметил заместитель командующего войсками Восточного военного округа Сергей Севрюков, ряд коек под размещение больных с коронавирусной инфекцией создан в военно-медицинских организациях, увеличена коечная емкость на морском госпитальном судне «Иртыш». По поручению Президента РФ Владимира Путина и распоряжению Министра обороны РФ Сергея Шойгу в регионах страны специалисты военно-строительного комплекса возводят многофункциональные медицинские центры. На Дальнем Востоке строятся четыре таких центра: в Сосновом бору (Республика Бурятия), в Уссурийске (Приморский край), Петропавловске-Камчатском (Камчатский край), Анастасьевке (Хабаровский край).
Об обеспечении санитарно-карантинного контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, охране инфекционных стационаров, обсерваторов и других лечебных учреждений проинформировал начальник штаба Восточного округа войск Национальной гвардии РФ Курбонали Сафаров.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвея Гибадулина, для срочной эвакуации инфекционных больных из удалённых населенных пунктов могут быть использованы вертолеты Ми-8 авиационных звеньев Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России.
Рассматривались внедряемые и разрабатываемые на уровне регионов меры поддержки предприятий и отраслей экономики. «Главам регионов нужно максимально сохранить крупные и средние предприятия, обеспечить поддержку малого бизнеса», - считает Юрий Трутнев.
С докладом по вопросам минимизации ущерба экономики и социальной сферы Дальнего Востока в связи с распространением коронавирусной инфекции выступил заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин. Он отметил, что субъекты ДФО разработали и представили в Минэкономразвития России региональные планы, в которые включены мероприятия в сфере поддержки занятости населения; поддержки субъектов МСП; обеспечения бесперебойного функционирования организаций сферы строительства, ЖКХ, торговых центров (комплексов); мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.
«Надо продумать систему мер по развитию отраслей, которые могут быстро развиваться при изменении общей ситуации, чтобы они сохранили рабочие места и создавали новые, чтобы они сохранили свои доходы, сохранили платежи в бюджет. Каждый губернатор отвечает за регион, за сотни тысяч, миллионы людей. Надо думать о том, как сохранить для дальневосточников нормальные условия жизни», - подытожил Юрий Трутнев.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин, заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, начальник управления развития приоритетных территорий Правительства РФ Владислав Половинка, руководство Минвостокразвития России и другие.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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