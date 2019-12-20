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20 Декабря 2019, 18:50 | Часовой пояс |

Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения

Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке

С момента его создания прошло всего 4 года - 17 декабря верфь отмечает свой день рождения.

Судостроительный комплекс еще строится, но при этом на производственных площадях ССК «Звезда» в различной стадии готовности находятся восемь судов: 4 многофункциональных судна снабжения усиленного ледового класса и 4 танкера типа «Афрамакс». В ближайшее время первое судно будет спущено на воду.

В общей же сложности в портфеле заказов предприятия уже 39 контрактов с крупнейшими российскими компаниями - АО «Роснефтефлот», АО «Газпром», ПАО «Совкомфлот» и другие.

Наличие такого количества перспективных заказов еще на начальной стадии строительства самой суперверфи (напомним, строительство ССК ведется в две очереди, первые цеха были запущены в 2016 году) - одно из важнейших условий, определяющих экономику предприятия, его конкурентоспособность и, следовательно, привлекательность для будущих заказчиков. Так, уникальные «Афрамаксы» становятся серийными - в этом году состоялась торжественная закладка киля уже четвертого танкера. При том, что строительство головного стартовало в сентябре 2018-го в присутствии президента России Владимира ПУТИНА.

Верфь, которая станет центральным звеном мощного судостроительного кластера, ориентирована, в первую очередь, на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа. Что, собственно, отвечает перспективным направлениям развития Дальневосточного региона и Арктики, которая уже в ближайшие годы станет новым поставщиком энергоносителей, здесь формируется транспортный коридор - возить нефть и газ будут отечественные компании на российских судах.

В продуктовую линейку «Звезды» войдут средне- и крупнотоннажные суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, подчеркнули на предприятии. В числе потенциальных заказов: серия газовозов для проекта «Арктик СПГ-2», среднетоннажные танкеры класса MR на газомоторном топливе и самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер».

Судостроительный «маховик» набирает обороты - одно судно уходит на стапель, тем временем начинают резать металл для другого. Вести работы синхронно позволяет производственная база. Первый блок корпусных производств и окрасочные камеры начали работать в 2016 году, на следующий год в эксплуатацию был введен открытый тяжелый достроечный стапель - сложное инженерное сооружение площадью 12 га, на котором установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. Краны такого типа позволяют вести строительство одновременно нескольких судов из крупных блоков (на существующих российских судоверфях максимальная грузоподъемность кранов не превышает 500 тонн). Один из ключевых элементов верфи - транспортно-передаточный плавучий док, который обеспечивает спуск со стапеля на воду крупногабаритных судов.

Главным объектом второй очереди верфи станет сухой док размером 485х114х14 метров, который также будет обслуживать кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. В сентябре этого года второй гигант уже набрал высоту над площадкой строящегося сухого дока. Свое место заняли и два тяжелых мостовых крана грузоподъемностью 320 тонн в следующем на очереди цехе ССК - сборки и укрупнения блоков.

- Перед «Звездой» поставлена государственная задача - вывести российское судостроение на новый уровень, - говорит генеральный директор Судостроительного комплекса Сергей ЦЕЛУЙКО. - На наших мощностях должны строиться самые большие и современные суда, первым из которых станет «Афрамакс». И коллективу ССК предстоит большая работа: от резки металла до спуска судна на воду. И для того, чтобы выполнить эти задачи, у «Звезды» есть все условия: самое современное оборудование, а главное - умные и умелые специалисты. 

Досье «Дальневосточного капитала": Танкеры типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и спроектированы для неограниченного района плавания. Отвечают высоким стандартам экологической безопасности и могут работать как на традиционных, так и на экологически чистых видах топлива - сжиженном природном газе.

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

 

Теги: ССК Звезда  Большой Камень 


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