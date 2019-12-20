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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 22 Декабря, 20:41 |
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Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью
Причина - нарушение экологических норм при производстве работ.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, деятельность компании приостановлена на неопределенный срок, до устранения всех нарушений экологических норм.
«Основанием для вмешательства послужили результаты прокурорской проверки. Компания длительное время не принимала мер по устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды, при этом увеличивая объемы перевалки угля. Так, склады угля не оборудованы подпорными стенками, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без должной очистки», - пояснили в ведомстве.
На основании иска Находкинский городской суд удовлетворил требования транспортного прокурора, приостановив деятельность стивидора. Теперь, чтобы начать работу, компания должна построить подпорные стенки, согласовать свою деятельность в водоохранной зоне с Росрыболовством, разработать нормативы допустимых сбросов.
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