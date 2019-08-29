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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Сентября, 19:50 |
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Во Владивостоке дотла сгорел крупный торговый центр (фото)
Масштабный пожар практически уничтожил многоэтажное здание
Приблизительно в 6.00 в субботу, 21 сентября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пожар начал стремительно распространяться и почти мгновенно охватил площадь в сотни квадратных метров.
«21 сентября в 6.06 на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока, 57. Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут», - сообщили в управлении МЧС по г. Владивостоку.
Сообщается также, что в такое раннее время никаких посетителей в торговом центре не было. Однако в здании находились охранники и технический персонал. Но о пострадавших сведений не поступало. Пожару присвоили высший ранг сложности.
По мнению очевидцев, похоже, что ТЦ закроется всерьез и надолго. Кое-кто предположил даже, что здание будет снесено и на его месте построят что-то новое.
Фото Дарьи ПУШКАРЁВОЙ.
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