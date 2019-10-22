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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Октября, 13:48 |
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Во Владивостоке состоялся VIII МЭБК - ДИАЛОГИ
VIII МЭБК-2019 запомнится гостям панельной дискуссией «Жить и работать на Дальнем Востоке» и сессией «Презентация проектов». Свои проекты презентовали:
АО «Корпорация развития Дальнего Востока», по теме «Разработка и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса на Дальнем Востоке России»; ООО «Уссурийская тайга», с описанием региональной бизнес-экосистемы продуктов питания из таежного сырья; ООО «Многофункциональный центр отдыха», с проектом строительства и эксплуатации ландшафтно- рекреационного комплекса с развлекательными центрами семейного типа, гостиницей, SPA-центром; «Реализация комплексных проектов ТОР на примере ООО «Индустриальный парк «Авангард» (Хабаровск); презентация Международного центра недвижимости АО «Центр недвижимости»; ПАО «МТС», с темой «Умное производство: новые вызовы - угроза или возможности»; TAEBANG PATEC CO., LTD; ООО «Пасифик Реал Пэкэдж», с презентацией современных технологий сохранения готовых продуктов питания и ООО «ЭкоИнвест ДВ», с темой «Озеленение городов».
Во второй части мероприятия при поддержке «Ротари Интернейшнл» состоялся круглый стол «Эффективное партнерство. Миссия сообществ», на котором участники представили кейсы совместных проектов и их успешной реализации.
Второй день VIII МЭБК - Диалоги также стал продуктивным и насыщенным. На берегу моря, в Яхт Клубе «Семь Футов», состоялись круглые столы в формате В2В, деловые переговоры и, конечно, бизнес-встречи, назначенные по итогу первого дня конгресса.
Расширяется география как российских, так и зарубежных участников конгресса. В этом году представлены такие страны, как Япония, Корея, Китай, США, Канада, Вьетнам, Таиланд, Индия и многие другие. Города: Хабаровск, Ульяновск, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Сочи; бизнесмены со всей страны и стран АТР отметили высокий уровень и особую атмосферу одного из крупнейших деловых событий Дальнего Востока.
В течение двух дней на сессиях и пленарных заседаниях, во время дискуссий и круглых столов обсуждалась программа, прорабатывались кейсы по развитию Дальнего Востока, были презентованы экономические проекты, имеющие значение для дальневосточного региона.
Третий Молодежный Форум «Наследники» - завершающее событие Бизнес-Конгресса - 2019. В субботу, 21 сентября 2019 г., ведущие эксперты из бизнес-сообщества встретились с учениками 8-11 классов и студентами в формате лектория. 12 спикеров поделились с участниками Форума своим личным и профессиональным опытом.
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