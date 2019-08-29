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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:54 |
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Первый резидент САР инвестирует в строительство IT парка
Международная компания «Финвижн Холдингс», первый резидент САР на Дальнем Востоке, намерена инвестировать в строительство IT-парка 1 млрд рублей. IT-парк обеспечит необходимой инфраструктурой инновационные технологические компании. Помимо офисных помещений, на площадке парка будут располагаться испытательные лаборатории, коворкинг-зона и общественные пространства.
Строительство IT-парка позволит создать до 100 новых рабочих мест на начальном этапе реализации проекта, и до 3000 - в период запуска.
«Регистрируя свою компанию на острове Русский, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с поиском офиса для компании и юридического адреса. Поэтому и задумались о строительстве IT-парка, который позволит существенно облегчить жизнь другим компаниям, заходящим на территорию острова», - сообщил директор МК «Финвижн Холдингс» Юрий ГУСЕВ.
Досье «Дальневосточного капитала": В августе 2018 года вступили в силу ФЗ «О Международных компаниях» и «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», которые создали правовые условия для редомициляции (смены юрисдикции) для иностранных компаний с целью привлечения капиталов в Россию.
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