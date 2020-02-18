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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Марта, 21:21 |
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Строительный форум выявил тренды отрасли
Перед строительной отраслью сегодня стоит немало задач - сложности выбора земельного участка, качество проектирования и строительства объектов, новая схема покупки квартир в новостроях с использованием эскроу-счетов и многие другие. Но именно формат форума, встреч и переговоров руководителей и собственников бизнеса позволяют оценить отрасль в целом, а также свое место с точки зрения стратегических перспектив, новых технологий, эксклюзивных решений и долгосрочного партнерства.
Ведущим экспертом «ДСФ ДИАЛОГИ - 2020» выступил Шишкин Андрей Викторович, председатель совета директоров Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект», Москва. Он рассказал о стратегическом преимуществе Института - современных интеллектуальных технологиях пространственного моделирования, в том числе - о формировании информационных проектных моделей зданий и сооружений, инфраструктурных объектов.
«У российской строительной отрасли есть все шансы для быстрого перехода на информационное моделирование. Россия, по сравнению с другими странами, находится в гораздо более выгодной стартовой позиции. Стандарты проектирования с применением BIM-моделей, ГИС, форматы передачи данных, программные комплексы и библиотеки семейств - все это уже создано. С такой базой мы можем быть эффективнее и гораздо быстрее пройти стадию внедрения».
Доклад «Возможности сотрудничества вьетнамских и дальневосточных предприятий в сфере строительства», представил Г-н НГУЕН Хонг Тхань, Консул по торгово-экономическим вопросам Социалистической Республики Вьетнам.
Особый интерес у участников Форума вызвала панельная дискуссия «Состояние и перспективы развития строительного комплекса Дальневосточного региона». Модератором выступил ПОРТНОВ Эдуард Геннадьевич, руководитель «Дальневосточного Строительного Холдинга». В качестве экспертов к дискуссии присоединились ИСАКОВ Владимир Владимирович - Председатель собрания Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации, ФЕДОРЕНКО Сергей Владимирович - Председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья», ДЕГА Денис Олегович - Директор ООО «Трудовые ресурсы».
В программу «ДСФ ДИАЛОГИ - 2020» также были включены сессия «Презентация проектов» и мастер-классы. Для представителей строительной отрасли были презентованы проекты: композитное домостроение, системы противопожарной защиты здания, страхование строительно-монтажных рисков, особенности и преимущества натурального камня, производство и торговля строительными материалами, создание портфолио строительным компаниям.
Мастер-классы «ДСФ ДИАЛОГИ - 2020»: «Организация отдела продаж в строительной компании», «Как увеличить стоимость объекта строительства при помощи светодизайна».
Традиционно, третий день Дальневосточного Строительного Форума сместил акцент с деловой повестки на спортивную. Впервые в спортивном празднике «НаСтройся на ЗОЖ» в рамках Дальневосточного Строительного Форума приняли участие корпоративные команды строительных компаний. В общей разминке от Геометрии Фитнеса, мастер-классе «Йога смеха», спортивном квесте приняли участие команды компаний «Ренессанс Актив», ГК «БИР» и сборная «ДСФ 2020».
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