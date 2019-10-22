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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 16:57 |
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"Без поддержки государства восстановление невозможно"
Путина 2019 года стала одной из самых успешных - добыча тихоокеанских лососей достигла полумиллиона тонн. Абсолютным лидером по уловам является Камчатский край (380 тыс. тонн), за ним - Сахалинская область (75 тыс. тонн), и замыкает тройку лидеров Хабаровский край (26 тыс. тонн). На долю Магаданской области, Чукотского автономного округа, Приморского края приходится суммарно 16 тыс. тонн.
Как оценивают одну из самых важных дальневосточных отраслей руководители регионов ДФО, выяснил журнал «Дальневосточный капитал».
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
«Отрасль живет, работает, рыбаки получают неплохую зарплату. Рыбаки обсуждают и выполняют свои планы. Но как население чувствует связь с рыбаками? Где эта смычка, где эта связь? Как люди реагируют на то, что рыбаки выполняют свои планы, докладывая о миллионах тонн вылова? Как это отражается на тех ценах, которые есть на внутреннем рынке? Да никак!» - считает губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«На островах профессия рыбака - одна из самых нужных и уважаемых. Рыбалка - не только любимое увлечение для многих сахалинцев и курильчан, но и перспективное направление в экономике. Сейчас областное правительство активно взаимодействует с ассоциациями рыбаков, чтобы выработать единую стратегию по добыче и переработке рыбы. Нужно эффективно использовать наш потенциал, чтобы развивать предприятия, обновлять флот, а главное - обеспечивать жителей области доступными и качественными морепродуктами», - сказал губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
«Камчатка - практически единственная территория, которая сегодня строит флот: и торговый, и транспортный, и рыболовецкий. Треть рыбалки страны сегодня составляет продукция Камчатки. За последние годы в развитие рыбопромышленного комплекса региона было вложено 40 млрд руб. частных инвестиций, что является рекордной суммой», - уверен губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
ЧУКОТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
«Сделан важный шаг на пути реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Чукотки. Документ мы разрабатывали с участием Минвостокразвития, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и профессионалов-экспертов рыбной отрасли. Мы доложили о стратегии регулятору и представителям отраслевой науки. С участием Агентства будем привлекать инвесторов. По нашим оценкам, рыбная отрасль может стать драйвером развития округа. Отраслевая наука показывает, что в Чукотском море обнаружены существенные запасы минтая, трески, сайки, которые ранее не фиксировались, а также краб-стригун», - рассказал первый заместитель губернатора Чукотского АО Михаил СОБОЛЕВ.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
«В последнее время мы слышим не просто жалобы, а крики на то, что рыбопромышленники перекрывают устья нерестовых рек. Рыба не доходит до жителей. Инспекторы просто не успевают поймать их за руку. Ситуацию надо менять. Если штат небольшой, то надо внедрять всевозможные технические средства контроля», - подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ.
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Охотское море - это двадцать пять процентов биоресурсов Российской Федерации. Если вдуматься, - колоссальные цифры. При этом нужно понимать, насколько пострадала инфраструктура добычи и переработки рыбы с девяностых годов. К Магадану был приписан не только мощный рыбный флот, но и серьезные заводы, перерабатывающие практически все виды биоресурсов. Это совершенно разумный подход к ведению бизнеса, поскольку лучше транспортировать с Колымы продукты переработки, чем полуфаб- рикаты. Это и рабочие места, и экономика региона, и налоги. К сожалению, это утрачено. Нельзя сказать, что безвозвратно, но очевидно, что в современных условиях без прямых инвестиций, поддержки государства восстановление невозможно. Определенные шаги в этом направлении мы видим», - отметил губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ.
Юрий РОГОВ
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