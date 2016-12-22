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16 Ноября 2015, 15:38 | Отрасль

Животноводческая отрасль Хабаровского края поднимается с колен

Нынешняя политика государства, нацеленная на развитие собственного производства и обеспечение продуктовой безопасности страны, постепенно переводит сельское хозяйство из разряда дел неблагодарных в сферу достаточно прибыльного бизнеса. Возросший интерес предпринимательства к отрасли, похоже, не только даст возможность увеличить число сельскохозяйственных компаний, но и шанс подняться с колен краевым предприятиям, которые на протяжении многих лет влачат жалкое существование и балансируют на грани разорения, пишет "Дальневосточный капитал".

Яркий тому пример - совхоз «Заря», что в селе Осиновая Речка Хабаровского района. Инвестор из Красноярского края не только готов вытащить его из долговой ямы, но и создать здесь современный холдинг по производству молочной и сельскохозяйственной продукции. О том, как идет дело по спасению «Зари», рассказывает министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Александр КУПРЯКОВ.

Живой организм - с молотка

- Проблемы в совхозе «Заря» начались еще в 2009 году. Причины разные, в чем-то виноваты сами люди, где-то были ошибки системного характера. В итоге ситуация подошла к тому, что в конце 2013 года предприятие вступило в процедуру банкротства и сегодня находится на стадии конкурсного производства.

Далее оно должно быть продано с торгов. Однако в данном случае закон о банкротстве и четкое соблюдение процедур, которые он предполагает, не позволяют вмешиваться в процесс управления предприятием третьим лицам. Судом, в соответствии с законом о несостоятельности и банкротстве, назначен конкурсный управляющий, способности которого в животноводстве и управлении, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Достаточно сказать, что всех кормов на зимне-стойловый период этим управляющим заготовлено на сегодняшний день менее 50%, и перспектив самостоятельного выхода из этого положения не видно. А животноводческое предприятие - живой организм, которому каждый день нужны вода, корм, доение, ветеринарный и прочий уход и так далее. И все это в условиях острого дефицита финансов! Если так дело пойдет дальше, все закончится увольнением работников и ликвидацией поголовья скота. Между тем в «Заре» сегодня более 1200 голов крупного рогатого скота, из них 600 - дойные коровы, и это племенное стадо - австралийская высокоудойная порода. Такой вариант развития событий, конечно, никого не устраивает.

К счастью, в России накоплен уже немалый опыт по выходу из подобных ситуаций. Хабаровский край, кстати, практически один из немногих регионов, где до последнего были краевые сельскохозяйственные предприятия. Во всех остальных они давно уже прошли через «жернова» банкротства. Для нас есть немало положительных примеров того, как можно выйти из положения с наименьшими потерями и передать предприятие более эффективному собственнику. Мы постоянно в этом вопросе консультируемся с саморегулируемой организацией конкурсных управляющих, которая подсказывает нам законные пути решения этой проблемы.

Ситуация с «Зарей» сегодня критическая, но если туда не вмешаться сейчас, то она зайдет в тупик, и тогда на предприятии можно будет поставить окончательный крест и спустя короткое время на его месте можно будет увидеть полуразвалившиеся коровники и заросшие бурьяном поля. При этом, естественно, кредиторы не получат тех долгов, на которые рассчитывали…

Вариант спасения - найти инвестора, который готов вложиться в дальнейшее развитие предприятия, обеспечить эффективное руководство. Проще говоря, он берет его «на поруки», обеспечивает всем необходимым, увеличивая при этом его кредиторскую задолженность, выкупает долю основного кредитора, затем в «неубитом» состоянии доводит предприятие до продажи с торгов, после которых оно очищается от прошлого. И такой инвестор нашелся.

Это компания «Бива+», которая имеет свой бизнес в Красноярском крае и Саратовской области. На наш рынок они зашли в прошлом году и уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. Точно так же они инвестировали в ОАО «Лермонтовское», которое в прошлом году было на грани разорения: разваленные коровники, старое, низкопродуктивное стадо, задолженность по зарплате, из-за низких зарплат острый дефицит рабочих кадров. С тех пор прошел всего лишь год, и говорить о каких-то глобальных переменах еще рано, но то, что ситуация изменилась в лучшую сторону, очевидно. Предприятие наращивает техническую оснащенность, подготавливает персонал, заготавливает корма, поднимает залежные земли, где ничего не сажали, считай, с советских времен. Зарплата рабочих выросла примерно на 30% и, что очень важно, выплачивается без задержек. Это, конечно, немного, но специалисты стали возвращаться на предприятие. Люди видят, что работа идет, предприятие оживает. Инвестор завез туда столько техники, сколько там не было даже в самые лучшие времена развития сельского хозяйства. Причем машины не только для сельхозработ, но и строительную технику. Потому что в планах нового владельца не только сделать на базе «Лермонтовского» предприятие закрытого цикла по выпуску готовой молочной продукции, развивать здесь селекцию и производство овощеводческой продукции, но и строить в селе дороги и жилье для своих работников.

Окончательно вопрос с передачей совхоза «Заря» с конкурсным управляющим пока решается. Но уже сегодня «Бива +» в качестве подрядчика занимается ремонтом коровников, где, помимо прочего, надо перекрыть ни много ни мало более 700 квадратных метров кровли. Кроме того, активно решается вопрос с кормами.

Возврат из точки невозврата

Впрочем, совхоз «Заря» в своей беде не одинок. Процедура банкротства введена в совхозах «Киинское», «Котиково». ООО «Агробизнес» в Вяземском районе банкротит банк, которому предприятие задолжало почти полмиллиарда рублей. Сложная ситуация складывается и на частном молочном комплексе «Сергеевское», к которому его контрагент заявил судебный иск о признании его банкротом.

Стоит ли говорить, что вообще сельскохозяйственный бизнес - дело трудоемкое и достаточно рискованное. Шутка ли: в наших климатических условиях на прокорм одной коровы нужно обработать 4,5 гектара земли, чтобы обеспечить ежедневный рацион в количестве 60 кг кормов из трех составляющих (грубые, сочные и комбинированные), плюс минимум 50 литров чистой и теплой воды… А если это стадо из 1200 голов? Посчитать несложно, сколько земли нужно засеять, вырастить этот урожай, а потом его собрать, сохранить и переработать...

И без помощи государства здесь не обойтись. В Хабаровском крае сельхозпредприятия всегда получали финансовую поддержку, но, по моему убеждению, она была недостаточной и слабо ориентированной на конкретный результат. Это расхолаживало некоторых руководителей предприятий. Кстати, когда в мае этого года произошла реорганизация министерства сельского хозяйства, губернатор края Вячеслав ШПОРТ особо это отмечал. Получалось так, что, выделяя предприятию деньги, не устанавливали конкретных целей. Поэтому, на что они тратились и была ли от этой помощи реальная отдача, установить было невозможно. Сейчас ситуация в этом вопросе кардинально изменилась. Субсидии по государственной программе приобретают целевой характер и определенные условия: отсутствие задолженностей в бюджет и по заработной плате, наличие положительного сальдо.

Но дело еще и в самом размере финансовой помощи, которую могут получить сельхозхозяйства региона. Мы подготовили свои предложения по этому вопросу правительству Хабаровского края. И первые положительные подвижки уже есть. Так, если до недавнего времени производители молочной продукции получали компенсацию на один литр молока от 2 до 8 рублей, то сейчас эта сумма увеличена до 11,28 рубля за 1 кг молока высшего и первого сорта.

Японские огурцы и клубника к Новому году

Еще один крупный инвестор в сельскохозяйственное производство края - торговая марка и компания EVER GREEN, совместное детище японской компании JGC и фирмы «Энергоимпульс+». Они строят в Хабаровске тепличный комплекс для выращивания овощей и зелени производительностью 60 кг продукции с 1 квадратного метра в год. Площадь теплиц первой очереди - 2,5 гектара. Всего до 2018 года должно быть построено 10 гектаров теплиц.

Другая компания Хабаровского края - ХЗПК - возводит теплицу, где будут выращиваться зеленые культуры, овощи и клубника. Комплекс будет работать в особом изолированном режиме, что позволит увеличить урожайность культур до 80-120 кг с одного квадратного метра в год. Обе теплицы планируется построить к концу года, так что к новогодним праздникам на прилавках края появятся свежие, выращенные в регионе овощи и ягоды.

Приходят инвестиции и на предприятия животноводства. Так, совхоз «Даниловка» планирует расширить производство и увеличить стадо крупного рогатого скота до 2500 голов. ООО «Колос» собирается вложить средства в разведение мясных пород крупного рогатого скота, поголовье которого планируется увеличить до 1700 штук. Кстати, два года назад в этом совхозе было всего 40 коров, сейчас в стаде 700 животных.

Молочный комбинат ОАО «Хорское» запустил новый молочный модуль мощностью 12 тонн продукции в сутки. Причем применяемая здесь технология позволяет разливать в тару молоко, что называется, прямо из-под коровы, то есть ни о каких добавках или сухом молоке речи быть не может. Натуральная молочная продукция премиум-класса поступает на прилавки под брендовым названием «Хорская буренка» по весьма привлекательной цене. И это только начало.

Подготовила Оксана Аносова.   Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год. 

Теги: сельское хозяйствоЮ  инвестиции 


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