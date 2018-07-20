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20 Июля 2018, 10:45 | Отрасль |

Продукция Холдинга Кабельный Альянс стала ближе дальневосточным потребителям

В г. Хабаровске открылся филиал Торгового Дома "Кабельный Альянс", единственного официального дилера Холдинга Кабельный Альянс на Дальнем Востоке.

На региональном складе хранения в Хабаровске дальневосточный филиал Торгового Дома «Кабельный Альянс» представил широкую номенклатуру качественной кабельной продукции, произведенной по ГОСТу. В то же время официальный дилер Холдинга продолжает наращивать поставки, ориентируясь на спрос дальневосточных потребителей, в числе которых - предприятия самых различных отраслей региона. 

Кабельная продукция холдинга не нуждается в представлении, ее хорошо знают энергетики, строители и судостроители, предприятия промышленности и оборонно-промышленного комплекса - качество подтверждено российским и зарубежными сертификатами, а также успешным опытом длительной эксплуатации. 

Холдинг Кабельный Альянс образован в 2011 году, тогда были объединены кабельные активы, принадлежащие «Уральской горно-металлургической компании». В состав Холдинга вошли АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель», каждый из которых насчитывает более чем 70-летний опыт работы в данном производстве, а также ПАО «НИКИ г. Томск» - единственный научно-технический центр кабельной отрасли в восточной части России, который ведет разработку и внедрение новых видов кабелей и кабельных материалов. 

На предприятиях холдинга производят кабели и провода для энергетики, связи, атомной промышленности, строительства, нефтегазовой и металлургической отраслей, для инфраструктуры РЖД и подвижного состава, судостроения, горнорудной промышленности, автомобильного производства, а также волоконно-оптические кабели. Общая номенклатура продукции насчитывает свыше 150 000 маркоразмеров (более 40 групп). И, что очень важно, это продукция с улучшенными характеристиками, благодаря использованию современных материалов, гарантированно безопасная. На предприятиях Холдинга система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Одним из важнейших направлений деятельности холдинга является производство кабельной продукции для судостроительной отрасли, получившей в последнее время мощное развитие на Дальнем Востоке. Сегодня, когда идет разработка и строительство наукоемких, технически сложных судов и плавучих платформ для различных сфер деятельности, становится актуальным вопрос применения качественной кабельно-проводниковой продукции, отвечающей всем современным нормам и требованиям по надежности, пожарной безопасности и долгосрочной бесперебойной работе в более жестких условиях. 

Торговый дом готов предоставить потребителям широкую номенклатуру кабельной продукции для судостроительной сферы, в их числе, например, кабели повышенной пожароопасности, огнестойкие, кабели морские грузонесущие, а также гибкие, работающие при растягивающей нагрузке. Наибольший объем судовых кабелей выпускается на АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» г. Кольчугино. Продукция имеет одобрение Российского Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства. 

Недавно открывшийся в Хабаровске региональный склад хранения нацелен на обеспечение кабельной продукцией Альянса всех дальневосточных потребителей. 

- Продукцию холдинга хорошо знают на многих предприятиях ДФО. Открытие регионального склада позволяет нам держать определенный ассортимент продукции в свободном наличии, что в свою очередь даст возможность осуществлять поставки кабельной продукции в сжатые сроки, при этом сокращая издержки на транспортные расходы и логистику, - рассказал «ДК» руководитель филиала Торгового Дома «Кабельный Альянс» на Дальнем Востоке Игорь Ли. - Мы реально приблизились к нашим постоянным и будущим партнерам и потребителям. Теперь им не придется подстраиваться под другой часовой пояс, проводя телефонные переговоры, выезжать в командировки в различные регионы, все можно обсудить на месте, с учетом интересов конкретного предприятия. Так сказать, индивидуальный подход к каждому заказчику - в действии. 

Контактная информация: Дальневосточный филиал Торговый Дом «Кабельный Альянс»: Адрес: г. Хабаровск, ул. Артёмовская, 87, офис 1.10 Телефон: +7 (4212) 92-92-04  Эл. Почта: hmp5@cable-all.ru. На правах рекламы.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: Кабельный Альянс  Хабаровск 


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