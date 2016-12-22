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В Хабаровском крае СП "Аркаим" довели до банкротства
Судьба СП «Аркаим» из Хабаровского края - яркая демонстрация того, как приоритетный инвестиционный проект в области переработки леса довел до банкротства одно из крупнейших предприятий отрасли.
На предприятии с численностью более 3 тысяч человек построен современный деревоперерабатывающий комплекс. На определенном этапе руководство столкнулось с дефицитом оборотных средств на организацию производства и исполнение кредитных обязательств. В связи с обращением кредиторов в отношении ООО «СП «Аркаим» введена процедура наблюдения.
Ситуация с предприятием уже долгое время обсуждается на разных уровнях; год назад к проблемам коллектива из не сильно богатой рабочими местами территории хабаровская журналистка привлекла внимание президента РФ во время ежегодной пресс-конференции. В середине года СП «Аркаим» вновь зазвучало в связи с требованием банков уже к администрации Хабаровского края, выступившей гарантом по кредитам, вернуть немалые долги компании.
В январе сложившуюся ситуацию обсуждали на совещании в Хабаровске, собранном полпредом президента РФ в ДФО - заместителем председателя правительства Юрием ТРУТНЕВЫМ.
- В Хабаровском крае создан современнейший деревоперерабатывающий комплекс, который имеет большое значение для развития отрасли. Проект в своем роде является уникальным, и мы должны приложить максимум усилий для нормализации его работы, - заявил полпред.
Начало «плохой» кредитной истории уходит в 2009 год, когда заинтересованное в развитии инвестиционного проекта в лесоперерабатывающей отрасли правительство Хабаровского края в лице министра природных ресурсов Василия ШИХАЛЕВА подписало договор о предоставлении гарантий под кредит в размере 1,485 млрд рублей, который СП «Аркаим» брало во Внешторгбанке. Гарант обязался в случае неисполнения «Аркаимом» обязательств по кредиту выплатить банку денежные средства в объеме 1,8 млрд руб., учитывая проценты. Срок погашения кредита наступал 30 марта 2016 года.
Изменение рыночной конъюнктуры, последовавшее за вступлением России в ВТО и фактическим отказом от введения заградительных пошлин на экспорт круглых лесоматериалов, привело к снижению спроса на лесопродукцию. За этим последовали падение выручки и проблемы с обслуживанием кредита. Как показала практика, так или иначе пострадали все компании, поверившие государству и вложившие средства в лесопереработку.
В 2013 году «Аркаим» перестал обслуживать долг, в конце мая 2014 года в отношении СП была введена процедура наблюдения. К тому моменту долги компании в общей сложности составляли около 15 млрд руб., которые она не в состоянии была обслуживать, сообщило издание «Газета.Ru».
В октябре банк обратился к правительству и минфину Хабаровского края за возмещением гарантий по обеспечению долгов лесозаготовительного предприятия на сумму 591,2 млн руб. На что в руководстве региона заверили, что до конца года будет найден инвестор, готовый взять на себя долги предприятия и возобновить производство, и что до конца первого квартала 2015 года долг будет погашен, а на базе «Аркаима» появится крупнейший дальневосточный деревоперерабатывающий холдинг.
Кстати, долги «Аркаима» не ограничиваются только кредитом ВТБ. Общая сумма задолженности предприятия оценивается в гораздо больших величинах.
Так, на совещании у полпреда президента РФ в ДФО прозвучало, что для возобновления полноценной работы и погашения кредитов требуется около $600 млн. Эти средства вроде бы готова предоставить Китайская государственная лесная корпорация (China Forest Products Corporation). На совещании было сказано, что с ней достигнута предварительная договоренность. Инвестор также намерен выделить средства для обеспечения устойчивой работы производства, помочь найти новые рынки сбыта.
Никакого сообщения о совершении сделки пока не последовало, что заставляет предположить, что стороны еще не договорились. А пока СП работает в одну смену и производит только отдельные виды лесопродукции - пиломатериалы и древесные топливные гранулы (пеллеты).
В комитете лесной промышленности министерства природных ресурсов Хабаровского края недавно подтвердили, что финансовое положение компании остается тяжелым, что заставляет руководство справляться с ситуацией за счет наращивания экспорта необработанной древесины.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.
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