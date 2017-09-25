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Методом выбивания добывают себе квартиры обманутые дольщики Хабаровского края
«Каждый раз, приходя на очередные встречи, мы видим довольные, загорелые лица чиновников разных уровней, которые, глядя нам в глаза, утверждают, что они такие же «обманутые дольщики», как и мы, что так же платят ипотеку каждый месяц по 50 тысяч рублей при зарплате в 30 тысяч! Наши семьи морально сломлены, психологически и физически вымотаны, нет больше сил говорить детям подождать с походом в кинотеатр, пока мы не въедем в свои квартиры. Ведь каждый месяц отдаем в никуда по 50 тысяч рублей с семьи на ипотеку и оплату съемных квартир», - заявили в этом обращении хабаровчане.
Реакция последовала незамедлительно. Чиновники различных уровней, как по команде, пошли на встречи с людьми, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затяжки строительства на одном из самых проблемных долгостроев - микрорайоне «Радужный» в Хабаровске, сроки ввода сразу нескольких домов из «черного списка» получили реальные очертания. Если бы президент по дороге на ВЭФ еще заехал бы и в Хабаровск, думается, дольщики уже бы праздновали новоселья. Что поделать, такая у нас большая страна, везде не наездишься, и приходится людям рассчитывать на собственные силы и упорство.
На территории Хабаровского края по состоянию на август 2017 года 47 застройщиков возводят 102 объекта долевого строительства. Заключено 8777 договоров долевого участия на сумму 45,2 млрд рублей. Из этого объема семь объектов являются проблемными. В их числе 119-квартирный дом по ул. Биробиджанская, 15, жилой дом на пересечении улиц Фрунзе и Амурского бульвара, микрорайон «Радужный», жилая застройка малоэтажными домами в Краснофлотском районе, жилой комплекс «Казачья гора», жилой дом по улице П. Морозова, 23. Это - в Хабаровске. А есть еще и группа трехэтажных 48-квартирных домов в с. Матвеевка Хабаровского района. Совсем не мало, как видите.
Нельзя сказать, что власти бросили ситуацию на произвол судьбы. Хабаровский край - регион, в котором все-таки не сидят сложа руки. Из самых нашумевших историй недавнего прошлого - решение проблемы обманутых дольщиков в жилищном комплексе «Парус» в Хабаровске и «Твердохлебово» в Хабаровском районе. Большой опыт был получен во время строительства жилья для подтопленцев 2013 года, когда за считаные месяцы тысячи людей вселились в новые квартиры.
- Дорожные карты у нас разработаны по каждому проблемному объекту, - рассказал в интервью журналу «Дальневосточный капитал» председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края Олег СУТУРИН. - Мы помогаем найти добросовестных новых застройщиков, определить способы взаиморасчета с ними, чтобы максимально довести строящееся жилье до стадии сдачи и последующего заселения.
На сегодняшний день «самыми кричащими», по словам Олега Сутурина, являются два объекта. Это жилищные комплексы «Радужный» и «Казачья гора» в Хабаровске. ЖК «Казачья гора» имеет статус долгостроя уже около десяти лет. Строительство дома начала компания «Мыс», которая пообещала сдать его в 2010 году, но обанкротилась и слово не сдержала. Затем на стройку пришел ООО «СамСтрой», который также не выполнил свои обещания ввести дом в срок.
Гендиректор подрядчика Владимир ФРИДМАН сетует на то, что у компании недостает заемных средств, а правительство края не продлевает государственную гарантию для обеспечения банковского кредита. Решение о предоставлении гарантий в размере 100 млн рублей было принято в прошлом году. Застройщик выбрал чуть более 33 млн рублей, после чего гарантия, которая предоставляется на один год, закончилась, а банки без нее не кредитуют.
«Нам непонятно, какую игру ведет с нами министерство строительства и какую цель при этом преследует, - заявил хабаровским СМИ Владимир Фридман. - Кому в министерстве выгодно плодить количество обиженных дольщиков? Вторая очередь жилого комплекса «Казачья гора» находится в высокой степени готовности, и если правительство края совместно с министерством строительства окажут застройщику необходимую поддержку, то объект площадью 20 тысяч кв. метров может быть сдан в этом году».
За объяснением мы обратились к заместителю председателя краевой думы, руководителю группы по работе с обманутыми дольщиками регионального отделения «Единой России» Павлу СИМИГИНУ, который поспешил успокоить и нас, и людей, ожидающих свои квартиры.
«На днях состоялось внеочередное заседание постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию, на котором одобрено решение о продлении гарантии, - рассказал Павел Симигин. - На ближайшем заседании думы этот законопроект получит статус краевого закона. Решение позволит реализовать права обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков - инвесторов».
После видеообращения к президенту оживилось и строительство другой незавершенки - жилищного комплекса «Радужный» в Хабаровске. Квартиры в этом микрорайоне люди ждут уже четвертый год. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди переносили пять раз и до сих пор не ввели. И это при том, что большинство обманутых дольщиков являются участниками государственной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае на 2011-2015 годы».
Как объясняет учредитель компании-застройщика ООО «Техносити» Виктор МЫСЛЯЕВ, основная проблема стройки - нехватка денег. Особенно для расчета за подключение инженерных сетей и электроэнергии. Хабаровский водоканал и ДГК выставили счета на сумму в 36 млн рублей. И, кроме этого, еще нужно 7 млн рублей для завершения пускового комплекса. С этой точки зрения ситуация выглядит совсем не радужной. В сердцах компания-застройщик даже объявила своим дольщикам, что ввод домов переносится на март 2019 года, что еще больше взвинтило ситуацию и породило то самое резонансное видеообращение к президенту. Тут уже правительству края ничего не оставалось, как оперативно вмешаться в ситуацию.
По словам Олега Сутурина, готовность этого объекта также высокая. Поэтому ведется активная работа по поиску источников финансирования, которые обеспечат сдачу первой и последующих очередей ЖК «Радужный». Уже официально зарегистрированы четыре новых договора долевого участия в строительстве, а это - живые деньги, которые пошли в дело. Кроме этого, ООО «Техносити» ведет продажу свободных жилых квартир, что позволило осуществить ряд платежей за поставку материалов и услуг. Также на уровне правительства ведутся переговоры с водоканалом и ДГК о формах рассрочки и погашения платежа. Олег Сутурин надеется, что договориться с ними удастся. Поэтому первая очередь ЖК «Радужный» должна быть сдана к концу октября 2017 года.
Как видим, по двум объектам незавершенного строительства в Хабаровске ситуация близка к разрешению. Но ведь в списке проблемных - еще пять объектов, дела на которых обстоят куда хуже. Как с ними быть? Обманутые дольщики этих долгостроев скоро тоже забьют во все колокола. Депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ, назначенный коллегами ответственным за обманутых дольщиков всего ДФО, считает, что необходимо от разовых инъекций переходить к созданию постоянно работающей системы.
«Назрела острая необходимость создания рабочей группы с участием представителей дольщиков, Минстроя, застройщиков и депутатского корпуса, я также включусь в данную работу», - отметил Борис Гладких.
По его словам, обезопасить людей призван и федеральный компенсационный фонд защиты участников долевого строительства, который начнет работать с 29 октября 2017 года. К этому времени законопроект официально вступит в юридическую силу. Его работа будет вестись по принципу «кассы взаимопомощи», и за счет средств фонда будет обеспечена возможность достройки жилья для обманутых дольщиков. Однако, по мнению Бориса Гладких, данный законопроект не учитывает все риски, с которыми могут столкнуться дольщики малоэтажного жилья. С участием депутата подготовлен альтернативный законопроект, учитывающий особенности строительства малоэтажного жилья, по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ.
Расширить законодательную базу по защите обманутых дольщиков планируют и в Хабаровском крае. Сейчас ситуацию с ними регулирует Постановление правительства Хабаровского края № 492-ПР. Однако, как свидетельствует практика, этого недостаточно. Губернатор дал поручение комитету государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края подготовить соответствующий законопроект и представить его в Законодательную думу. Документ практически готов.
«Законопроект предполагает использование механизмов финансовой поддержки, так как на федеральном уровне они не прописаны. В частности, нашим проектом предлагается предусмотреть меры государственной поддержки граждан в виде выплаты денежной компенсации, позволяющие возместить ущерб людям в размере фактически понесенных затрат по договору долевого участия в строительстве, а также оказание помощи инвесторам, взявшим на себя обязанности по достройке проблемных объектов», - отметил Олег Сутурин.
По его мнению, реализация указанных мер позволит снизить социальную напряженность среди участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Олег КУЛЬГИН.
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