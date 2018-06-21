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Суда made in Хабаровский край
Особое внимание китайской делегации во время проведения Дней международного бизнеса в Хабаровске привлек построенный Хабаровским судостроительным заводом (ХСЗ) теплоход «70 лет Победы», который был ошвартован на Амуре напротив главной выставочной площадки форума. Сразу после официального открытия мероприятия губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ повел своего китайского коллегу - губернатора провинции Хэйлунцзян ВЭНЬ Веньтао и сопровождавших его бизнесменов из КНР на борт речного красавца. Интерес, как мне сообщили в кулуарах форума, был не праздный. Китайский бизнес выразил намерение приобрести два таких судна.
Белый теплоход
Проект А45-2, головным теплоходом которого стал «70 лет Победы», является гордостью хабаровского гражданского судостроения. Давно уже на ХСЗ не делали ничего нового, а тут взяли и порадовали современным инновационным проектом. В этом судне нет ничего из вчерашнего дня. Он быстрее и плавучее своих предшественников, его силовые установки рассчитаны на дизельное топливо стандарта «Евро-5». У судна небольшая осадка, благодаря которой его можно использовать в условиях маловодности на Амуре и других реках.
Заказчиком проекта является "Хабаровскводтранс», цена контракта составила 178,6 млн руб. Финансирование велось по лизинговой схеме совместно с ЗАО «Гознак-Лизинг». Судно было спущено на воду 26 мая 2015 года и передано заказчику 6 июля 2016 года. В сентябре этого же года теплоход участвовал в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Его лично осмотрел президент РФ Владимир Путин и высоко оценил достоинства теплохода.
Досье «Дальневосточного капитала»: Основные характеристики Проекта А45-2: водоизмещение полное около 68 тонн, дедвейт около 14,25 тонн. Длина наибольшая около 32,0 метров, ширина наибольшая 6,0 метров, высота борта 2,4 метра, осадка 0,7 метра. Может принять на борт 100 пассажиров. Экипаж 5 человек. Скорость хода около 70 км/час. Дальность плавания 650 км. Автономность одни сутки.
С лета 2017 года теплоход «70 лет Победы» задействован на чартерных линиях по Амуру в китайский город Фуюань. Хабаровские власти хотели показать китайским партнерам теплоход в действии. На внутренние линии теплоход не ставят, потому что пока отсутствует резервное судно. Сейчас на ХСЗ достраиваются еще два теплохода серии, после их спуска на воду они будут ходить до Николаевска-на-Амуре.
По словам главного инженера завода Алексея ШАБАНОВА, они просили инвестора сделать заказ сразу на три парома, чтобы обкатать технологию на головном и дальше работать уже без головной боли. Корабелам пошли навстречу, правда, с небольшой оттяжкой по времени. Но тут изменился технический регламент внутреннего транспорта и вырос курс доллара.
Корректировка проекта на старых условиях влетала в копеечку, поэтому был взят курс на импортозамещение, в результате доля импортного оборудования на теплоходе сократилась с 45 до 30%. В частности, российскими теперь будут дизель-генераторы, система управления и за небольшими исключениями навигация, интерьер тоже будет полностью нашим, тогда как на головном был европейским и корейским.
Возрождение Хабаровского судостроительного
Пока китайский бизнес определяется с необходимостью приобретения теплоходов серии А45-2, портфель Хабаровского судостроительного завода пополняется новыми предложениями. Серьезными заказами поддержало его в последние годы правительство Хабаровского края. Это стабилизировало ситуацию в коллективе, после затяжного периода спада предприятие постепенно оживает, его славная история продолжается.
- На Хабаровском судостроительном заводе применена технологическая схема постройки судов поточно-позиционным методом, являющаяся нашим ноу-хау, - рассказывает генеральный директор Игорь Васько. - Она позволяет строить одновременно 15 судов водоизмещением до 250 тонн со сдачей по 3-5 единиц в год и 5 судов водоизмещением до 1500 тонн со сдачей двух единиц в год. Предприятие осуществляет судостроение из всех видов металла, включая сталь и АМГ-сплавы.
Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровский судостроительный завод был создан 29 июня 1953 года, нынче ему исполнилось 65 лет. С марта 2007 года АО «ХСЗ» вошел в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Хабаровские корабелы построили более 350 кораблей и судов разных классов по 20 проектам, в том числе более двух десятков боевых кораблей на экспорт. Однако в основном заводская продукция, а это сторожевые и противолодочные корабли, маломагнитные тральщики, ракетные катера и суда для замера физических полей пополняли состав Тихоокеанского флота. Для Амурской речной флотилии были сделаны бронированные артиллерийские корабли, корабли управления, уникальные десантные корабли на воздушной подушке класса «Мурена» и «Мурена-Э» и сторожевые корабли. С середины 90-х годов заводом освоена постройка судов на воздушной подушке типа меркурий для таможенной службы, пограничных и лоцманских катеров «Терьер», рыболовных судов среднего и малого класса.
За последние 5 лет корабелы, по словам топ-менеджера, выполнили несколько крупных заказов. Для подразделения компании «Роснефть» по проекту голландской компании «Дамен» построены два азимутальных буксира ледового класса, морской буксир для Минобороны, теплоход «70 лет Победы». С 2016 года на заводе строятся тяжелые металлические причалы для Минобороны РФ, на верфи достраиваются еще два теплохода серии А45-2 и судно на воздушной подушке СВП-50 для нужд Хабаровского края.
До конца 2018 года судостроители Хабаровска рассчитывают на закладку еще нескольких новых судов. Как рассказал Игорь Васьков, два буксира заказывают у хабаровчан коллеги с Амурского судостроительного завода. Большие перспективы открывает для корабелов федеральная программа «квоты под киль». Уже согласован договор с рыболовецкой компанией из Приморья на постройку двух траулеров типа СРТМ. Камчатская компания приценилась к судну, которое давно стоит в заводском цеху в 90-процентной готовности. С ней согласован вопрос по достройке и переоснащению траулера, сейчас заказчик оформляет лизинг.
Семь краболовов планирует заказать на верфи хабаровская рыбопромысловая компания «Север». Под этот заказ есть хороший проект судно-трансформера, разработанный конструкторским бюро «Восток» из Санкт-Петербурга для дальневосточных морей и получивший название «Приморье». В базовом виде он представляет собой краболов, который способен добывать и сохранять выловленных крабов длительное время живыми. После небольшого переоборудования из краболова получается ярусолов с холодильником, позволяющим морозить до 10 тонн рыбы в сутки.
Приоритет краевого правительства
Рассчитывают на заводе и на сахалинский заказ, параметры которого были обговорены в конце 2016 года на встрече губернаторов Вячеслава ШПОРТА и Олега КОЖЕМЯКО. На совещании главы регионов обсудили возможности изготовления судов различного назначения на судостроительных предприятиях Хабаровского края для нужд Сахалинской области. Итогом рабочей встречи стало декларирование намерений изготовить на ХСЗ два грузопассажирских теплохода по проекту АО «Агат Дизайн Бюро». Это суда арктического класса А4, которые могут перевозить до 400 тонн грузов и 80 пассажиров с максимальной скоростью 18 узлов. Скоро потенциальный заказчик планирует объявить конкурс на их строительство, шансы победить в котором у хабаровчан довольно высоки.
Правительство Хабаровского считает развитие судостроения в крае одним из приоритетов в своей деятельности. В министерстве транспорта и промышленности Хабаровского края «ДК» рассказали, что власти региона оказывают содействие в привлечении новых заказчиков на Хабаровский и Амурский судостроительные заводы. Ведутся переговоры с Министерством обороны России, нефтяными и газодобывающими компания, рыбаками региона.
Вячеслав Шпорт, в свою очередь, отметил, что в последнее время при поддержке Минпромторга России и ОСК предприняты меры по улучшению ситуации в судостроительной отрасли края. В частности, разработан пакет предложений по дальнейшей загрузке Амурского судостроительного завода и его техническому перевооружению. «Ведем переговоры с Минобороны по загрузке завода следующей серией кораблей. Там есть и корветы, и фрегаты. Мы также предлагаем ремонт дизельных лодок. Нас поддерживают Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ. И я надеюсь, что мы этот вопрос решим», - отметил Вячеслав Шпорт.
Президент Объединенной судостроительной корпорации на деловом завтраке в «Российской газете» рассказал, что после долгих неурядиц Амурский судостроительный завод переживает новое рождение. «Длинную историю его приватизации и реструктуризации пересказывать не буду: там много всего, вплоть до уголовщины. И если хотя бы копейка из украденных кредитов вернулась на предприятие, жить ему было бы легче», - поведал журналистам Алексей РАХМАНОВ. По его словам, в конце минувшего года провели совет директоров АСЗ, на котором были приняты ключевые решения по финансированию. «Думаем также над тем, чтобы сделать Амурский завод одним из центров судоремонта на Дальнем Востоке», - поделился планами глава корпорации.
На АСЗ строят корветы и паромы
Начало строительства на АСЗ двух автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300 для обслуживания линии Ванино - Холмск по-хорошему встрепенуло коллектив предприятия. Здесь давно не выполняли гражданских заказов такого уровня. Суда строятся по проекту ЗАО «Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб» и олицетворяют последние достижения в области судостроения. Три грузовые палубы парома усиленного ледового класса вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей, и 150 пассажиров. Теплоходы имеют неограниченный район плавания, могут двигаться во льду толщиной 1 м на скорости около 3 узлов, работают в шторм и способны за 24 часа выполнить рейсы по маршруту Ванино - Холмск - Ванино.
Досье «Дальневосточного капитала»: Амурский судостроительный завод был введен в состав действующих промышленных предприятий 1 июля 1936 г. За более чем 80-летнюю историю своей деятельности завод выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено 57 единиц атомных подводных лодок, 41 единица дизель-электрических подводных лодок, 56 единиц боевых надводных кораблей. Произведён средний ремонт восьми подводных лодок и двух плавучих технических баз перезарядки реакторов. Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Он входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» и включён в список стратегических предприятий и организаций.
Закладка паромов состоялась 29 июня 2017 года. Заказчиком выступила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). На строительство выделены средства федерального бюджета в объеме 5,5 млрд руб. В рамках контракта Амурский судостроительный завод должен построить и передать их заказчику в течение трех лет.
Как рассказала «Дальневосточному капиталу» пресс-секретарь ПАО «АСЗ» Мария РАДАЕВА, на заводе построены высокотехнологичные суда гражданского назначения. Среди них судно сейсморазведки, транспортный буксир-спасатель, плавучий комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов. Также произведены работы по модернизации крупногабаритных морских объектов (морские платформы «Моликпак» («Витязь») и «Орлан», предназначенных для добычи углеводородов на шельфе острова Сахалин).
За последнее десятилетие со стапелей амурской верфи сошли атомная подводная лодка проекта 971 («Нерпа») и шесть единиц судов гражданского назначения. 27 января 2017 года после капремонта и модернизации Амурский судостроительный завод торжественно передал Тихоокеанскому флоту дизель-электрическую подводную лодку проекта 877 «Комсомольск-на-Амуре». Сейчас в постройке находятся три корабля класса «корвет» для Минобороны России, воплотившие в себе все лучшие разработки отечественных конструкторских бюро.
20 июля 2017 года на многоцелевом сторожевом корабле морской зоны корвете «Совершенный» был поднят Военно-морской флаг - корабль зачислен в строй действующих боевых единиц Тихоокеанского флота России. Второй корабль серии - «Громкий» - в конце июля 2017 года был выведен из стапельного цеха предприятия и встал у достроечного пирса для достройки и последующих швартовных испытаний. В начале июля «Громкий» совершит переход на сдаточную базу предприятия в г. Владивостоке, где пройдут ходовые и государственные испытания. Срок сдачи нового боевого корабля - конец 2018 года.
По заказу ООО «Газпром флот» в рамках гражданского судостроения выполняются работы над двумя судами снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» проекта 22420, которые предназначаются для обслуживания плавучих полупогружных буровых платформ. Осенью текущего года первое судно будет передано заказчику, а в будущем году флот Газпрома пополнит еще один снабженец.
«В настоящее время АСЗ включен в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы по судостроительной промышленности» и нацелен на качественное и количественное увеличение объемов продукции. Начата комплексная реконструкция производственных мощностей. Ее основной целью является обеспечение технической оснащенности предприятия для строительства судов гражданского назначения с одновременным выпуском традиционной профильной продукции», - резюмировал генеральный директор предприятия Владимир КУЛАКОВ.
Фото предоставлено пресс-службами предприятий
Олег КУЛЬГИН
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