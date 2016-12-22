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22 Декабря 2016, 09:15 | Отрасль

Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков

"Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.

Напомним, в октябре 2016 года в регионе на официальном сайте правительства края было объявлено интернет-голосование на лучшую эмблему, которая должна будет появиться на местных продуктах питания. Как отметили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, ставшем инициатором акции, ее цель - поддержка местных производителей, повышение качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности.

По словам губернатора Вячеслава ШПОРТА, продуктовый бренд края станет знаком качества для местных производителей.

- Мы вывели на мировой уровень авиационную промышленность, которая пользуется устойчивым спросом у российских и иностранных партнеров, - говорит губернатор. - Сегодня делаем ставку на развитие продовольственного рынка. Здесь уже есть определенные результаты: наши торговые марки пользуются спросом в крае и в соседних регионах. Мы должны помочь предприятиям региона выйти на новый уровень, завоевывать внешние рынки сбыта. Продуктовая марка региона повысит узнаваемость наших товаров, станет подтверждением их хорошего качества и конкурентоспособности.

Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время в Хабаровском крае работает 299 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе 10 молокоперерабатывающих, 29 мясоперерабатывающих, одно предприятие алкогольной отрасли, 9 - пивобезалкогольной продукции, 17 - безалкогольной отрасли, 228 предприятий хлебобулочных и кондитерских изделий (из них 218 - мини-пекарни). Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 1700 наименований.

На законодательный уровень

В пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края есть ряд направлений, которые можно отнести к наиболее развитым, - это молокопереработка, мясопереработка, производство колбасных изделий, хлебопекарная отрасль и кондитерская. Безусловно, стоит отметить и алкогольную промышленность, которая хоть и не упоминается в контексте продовольственной безопасности края, тем не менее значима для экономики региона.

В то же время если проследить динамику развития с 2008 года, то по такому показателю, как индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, произошло снижение на 30%. Для развития данного сектора экономики требуется решение ряда вопросов. Они касаются, в частности, сырьевой базы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края, а также снижения импортозависимости по сырью и поставок его из других регионов страны. Сегодня, к примеру, доля импортного мясного сырья, используемого мясоперерабатывающими предприятиями края, составляет более 70%, произведенного в регионе - лишь около 16%. Доля сырья, используемого при производстве молочной продукции и завозимого из-за пределов края, достигает 82%.

Действовать сообща

Сегодня все участники продовольственного рынка региона понимают, что решить проблемы они смогут только сообща. Возникла идея создания ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Попытки ее организации предпринимались года два-три назад, но они ни к чему не привели. На этот раз к делу подошли основательно. Подключился комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, был проведен опрос предпринимателей, занятых в отрасли, направлены запросы в муниципальные и представительные органы власти районов и городов региона. Реакция оказалась не только предсказуемой - все поддержали идею объединения, - но и действенной: уже в октябре состоялось первое заседание ассоциации.

В настоящее время в нее входят 19 наиболее крупных предприятий пищевиков и переработчиков региона. В их числе Переяславский молокозавод, ДАКГОМЗ (молокоперерабатывающее предприятие в Комсомольске-на-Амуре), комбинат детского питания «Молочный край», предприятия алкогольной отрасли, хлебозавод №3 (Комсомольск-на-Амуре).

В краевом комитете уверены, что число участников будет только расти, и прогнозируют хорошие перспективы вновь созданной организации.

- Перед нами стоят большие задачи, - говорит председатель ассоциации, гендиректор управляющей компании ООО «ДВ ФУД Инвест» Ринат ГАЙНИАХМЕТОВ. - Нужно сообща решать проблему сбыта, освоения внешних рынков, Китая в первую очередь. Нам предстоит продвигать на всех уровнях вопросы государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края. Ведь одно дело, когда с каким-то вопросом обращается отдельно взятое предприятие, и совсем другое - действовать от имени ассоциации. На самом деле проблемы у нас схожие: нехватка сырья, зависимость от поставок его из других регионов РФ, отсутствие налоговых преференций. Многие из нас, в том числе компания, которой я руковожу, работают как крупные предприятия, но, поскольку относятся к среднему бизнесу, послаблений по налогам, субсидирования процентных ставок по кредитам не имеют.

Без поддержки не обойтись

На первом заседании члены ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности говорили о необходимости государственной поддержки отрасли.

По словам и. о. первого зампредседателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Дмитрия КУЗНЕЦОВА, в регионе уже работают меры поддержки предпринимателей, в том числе субсидирование расходных обязательств по доставке ограниченного перечня грузов в Охотский, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. В частности, в прошлом году возмещение таких расходов было произведено десяти предприятиям - производителям хлеба на общую сумму 5,8 млн рублей.

Он также отметил, что в регионе действуют краевая и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства. К тому же для тех предприятий, где реализуется крупный инвестиционный проект, предусмотрены налоговые льготы. Так, в 2011 году этим правом воспользовалась пивоваренная компания «Балтика», чей проект - строительство элеватора - был признан приоритетным инвестиционным проектом края, и предприятие получило льготную ставку по налогам на прибыль. Аналогичный пример с Переяславским молокозаводом, где в 2013 году устанавливали дополнительную линию по розливу готовой продукции. Этот проект также отнесли к числу приоритетных, и переработчик получил налоговые преференции.

Однако все понимают, что этих мер недостаточно. Как отметил генеральный директор ЗАО «Переяславский молочный завод» Виталий САЛЯХЕЕВ, проблемы у предприятий отрасли схожи, а значит, и направления господдержки практически одни и те же: это возмещение части затрат на доставку продукции, на энергоресурсы, по кредитным процентам.

- В комитете сегодня работают над тем, как реализовать эти предложения и возможно ли в принципе на это рассчитывать, ведь средства регионального бюджета ограничены, - говорит Дмитрий Кузнецов. - Необходимо найти оптимальные пути, поскольку производители пищевой продукции, переработчики наряду с сельхозпроизводителями обеспечивают продовольственную безопасность края.

Кодекс добросовестности

Одной из важных составляющих консолидации всех участников продовольственного рынка стало подписание производителями продуктов питания и представителями торговых сетей кодекса добросовестных практик. Всего подпись под документом поставили 274 торговые сети и 299 предприятий-производителей. В результате они взяли на себя обязательства не завышать цены и торговые надбавки, добросовестно исполнять законодательство.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке с участием губернатора края. Оно, по сути, стало результатом дискуссий, «круглых столов» и собраний, на которых обсуждались нововведения в законе «О государственном регулировании торговой деятельности в РФ». Инициатором подобных встреч был комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, действовавший совместно с администрациями муниципальных образований и городских округов. В ходе обсуждений затрагивались изменения в законе, касающиеся взаимоотношений между торговыми сетями, производителями и поставщиками. Тогда-то и появилась идея принять кодекс добросовестных практик.

- Подобный документ мы предлагали еще в 2013 году, - рассказывает Дмитрий Кузнецов, - но в то время его подписали лишь отдельные производители и торговые сети. Сегодня кодекс доработан, приведен в соответствие с нынешними нормативно-правовыми документами и подписан уже всеми торговыми сетями и производителями края.

При этом Дмитрий Николаевич считает, что кодекс добросовестных практик - это своего рода публичные обязательства участников рынка действовать открыто, прозрачно, не нарушая законодательство РФ.

Есть уверенность, что документ также станет основой региональной политики на продовольственном рынке. В ее рамках местные предприятия получат поддержку в продвижении своей продукции.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: экономика  конкурс 


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