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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Главные дороги Хабаровского края
Общая протяженность трассы Лидога - Ванино - 323 км, со сдачей в октябре двух участков, единая длина которых составляет 12,5 км, под асфальтом оказались 213,5 км. По этой еще недостроенной трассе тянутся в обе стороны легковые автомобили, фургоны и даже микроавтобусы. Хорошая дорога нужна, как воздух.
Опорная сеть
Российские дороги - это не просто проблема. Хабаровский край - территория, на которой и в 21 веке еще можно встретить полное бездорожье. С вводом в эксплуатацию федеральной дороги Чита - Хабаровск по России уже можно проехать на автомобиле от Москвы до конечной точки на материковом побережье, а добраться от краевого центра до морских границ Хабаровского края по-прежнему неимоверно сложно. Не достроены дороги в Ванино и Николаевск-на-Амуре, в ряде северных населенных пунктов края дорожная сеть вообще является локальной, не выводящей за пределы поселений. Потому заместитель председателя правительства края - министр промышленности и транспорта Владимир БЫЧЕНКО, выступая на правительственном часе в Законодательной думе Хабаровского края в сентябре текущего года, назвал основной задачей регионального правительства формирование опорной сети автодорог, которая в настоящее время имеет незавершенный характер.
Большинство автодорог в крае построены в 60-80-х годах 20 века и рассчитаны по нагрузке на ось в 6 тонн, что не позволяет беспрепятственно осуществлять перевозки грузов с использованием современного парка автомобилей большой грузоподъемности. Без решения этой проблемы невозможно обеспечение дальнейшего экономического роста, развития рыночных форм хозяйствования, увеличения качества жизни населения.
Основные усилия правительство Хабаровского края концентрирует на создании путей регионального значения, обеспечивающих связь с населенными пунктами и объектами экономики. Реализация данных проектов осуществляется с конца 90-х - начала 2000-х годов. Выдерживать графики ввода в эксплуатацию дорожных объектов неимоверно сложно. Так, в 2009 году, в разгар последнего мирового экономического кризиса, когда были урезаны многие госпрограммы и федерального финансирования лишились даже важнейшие стройки, когда региональный бюджет расходовался в режиме жесточайшей экономии, краевое правительство привлекло бюджетный кредит в 600 млн рублей для продолжения строительства трассы Лидога - Ванино. Такой подход позволил сохранить строительные мощности и создать базу для наращивания темпов в будущем. Как говорилось, в 2012 году введено 12,5 км дороги, а в 2013 году к сдаче готовятся уже 40 км трассы.
Одной из наиболее проблемных для автомобильного сообщения в Хабаровском крае остается дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре, открывающая транспортную доступность к городу, который в середине 19 века был первой столицей в прошлом Приморской области, крупнейшим портом России на восточном побережье. К началу 2012 года в асфальтобетонном покрытии к Николаевску-на-Амуре было сдано лишь 66 км трассы, 14 км будут построены в нынешнем году, еще 16 км - в течение 2013 года. Остается еще 400 км в сложном для проезда состоянии. При этом потребность в автосвязи в данном направлении так велика, что движение транспорта и здесь происходит без всякого разрешения, несмотря на опасность многих участков, особенно перевальных.
В числе приоритетных дорожных строек края и трасса Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - Амгунь - Чегдомын, снимающая транспортную изоляцию богатых ресурсами районов. К важнейшим объектам относится также строительство моста через протоку Амурская, соединяющего с материком остров Большой Уссурийский, по которому проходит граница РФ и КНР. Сдача объекта запланирована на 2103 год, стоимость его строительства - 4,6 млрд рублей. Чтобы не сорвать столь жесткие сроки, правительству края также пришлось брать бюджетный кредит в 900 млн рублей. Развитие сотрудничества двух стран на одном острове, создание транспортной инфраструктуры, включая окончание строительства дороги Лидога - Ванино, позволят РФ в будущем открыть новый транснациональный транспортный коридор, соединяющий северные территории Китая с российскими портами Ванино и Советская Гавань.
И еще одна перспективная дорожная тема - ввод в эксплуатацию в 2010 году автодороги Чита - Хабаровск и открытие сквозного проезда от Москвы до Владивостока значительно увеличили число транзитных перевозок через Хабаровск. Чтобы снизить давление на город, правительство Хабаровского края активизировало работу по реализации проекта строительства обходной автотрассы, напрямую связывающей дороги М-60 «Уссури» и М-58 «Амур».
Программное финансирование
Дорожное строительство, особенно в условиях горно-таежной местности, требует значительных затрат. Так в автодорогу Лидога - Ванино с начала строительства вложено более 7,7 млрд рублей. Трасса Селихино - Николаевск получила 3,5 млрд рублей вложений, а чтобы завершить ее хотя бы в гравийном покрытии, необходимо еще не менее 8 млрд рублей. Миллиардные вложения нужны в другие дорожные проекты. Таких средств в региональном бюджете нет, все важнейшие дорожные стройки ведутся при активном содействии федерального бюджета, через программу развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года.
Кроме моста через протоку Амурская, ни один из упомянутых в материале объектов в следующем году завершен не будет. Надежды на окончание их строительства связаны с новой программой развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 2014 - 2018 годов. Работа над ней ведется в регионах и федеральном центре. Как сообщил Владимир Быченко, правительство Хабаровского края внесло в проект документа предложения, согласно которым на развитие дорожной сети края должны быть направлены с 2014 по 2018 годы 28,7 млрд рублей, включая 22 млрд из федерального бюджета и 4 млрд из краевого. Такое финансирование позволит к 2018 году завершить строительство дороги Лидога - Ванино, ввести в эксплуатацию самый сложный перевальный участок на 123 - 171 км трассы Селихино - Николаевск, где сейчас зимой периодически застревает автотехника, позволит довести всю дорогу до 4 категории и открыть легальное автобусное движение до Николаевска к 2018 году. Будет продолжено строительство пути Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - Амгунь - Чегдомын. На обход Хабаровска планируется направить 9,4 млрд рублей, в числе которых 6,5 млрд из федерального бюджета, 900 млн из краевого и 2 млрд - привлеченные средства частных инвесторов. Таким образом, к 2018 году, при условии сохранения заявленных объемов финансирования, доля дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, будет снижена с нынешних 36% до 22%.
Привязка к месту
Мало построить дорожную магистраль. Чтобы она в полной мере выполняла свои задачи в социально-экономическом развитии, ее необходимо содержать в рабочем состоянии. Рост финансирования данных направлений как ничто другое демонстрирует заинтересованность краевых властей в формировании качественной автотранспортной инфраструктуры. По данным Владимира Быченко, в 2012 году расходы краевого бюджета на содержание автодорог и искусственных сооружений составляют 922 млн рублей, что на 40% больше, чем в 2011 году, затраты на дорожный ремонт составляют 1 млрд 518 млн рублей. В текущем году будут отремонтированы около 300 км дорог регионального значения и 200 погонных метров искусственных сооружений. В 2013 году расходы краевого бюджета на содержание дорог должны составить 1 млрд 82 млн рублей.
Согласно законодательству, в 2012 году в крае сформирован дорожный фонд, утвержден порядок его формирования и использования. Всего в текущем году расходы на дорожное хозяйство составят в крае 8,7 млрд рублей, с учетом безвозмездных перечислений в дорожный фонд средств ООО «Газпром инвест Восток». Чтобы систематизировать выделение средств на содержание и ремонт региональных дорог, принято постановление правительства Хабаровского края о разработке и внедрении нормативов денежных трат. Переход на нормативное финансирование предполагается осуществить поэтапно, завершив его в 2015 году.
Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям при строительстве, реконструкции и ремонте дорог местного значения в 2010 году составляло 50 млн рублей, которые были направлены в Комсомольск и Комсомольский район, в 2011 году - 95 млн рублей для 8 муниципалитетов, в 2012 году - 375 млн рублей на ремонт и реконструкцию местных дорог для 10 муниципальных образований, столько же и по плану и на 2013 год. Более того, с нынешнего года край оказывает поддержку муниципалитетам при приобретении дорожной техники - 18 млн рублей предусмотрены на эти цели бюджетом для Охотского, Ульчского и Тугуро-Чумиканского районов. В 2013 году данная статья расходов вырастет до 25 млн рублей.
Александр ЗУБОВ, "Дальневосточный капитал"
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