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18 Апреля 2017, 10:30 | Отрасль

Малмыжское месторождение будет одним из крупнейших горнорудных объектов на Дальнем Востоке России

У компании "Амур Минералс" есть все основания для такого утверждения: результаты выполненных ею геологоразведочных работ, утвержденные ГКЗ Роснедра запасы меди и золота, международная команда специалистов-геологов высокого класса, данные международного аудита запасов, зарубежные и российские инвестиции, всесторонняя поддержка Малмыжского инвестиционного проекта как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Месторождение открыто ООО «Амур Минералс» по результатам проведенных компанией в 2006-2014 годах работ по геологическому изучению недр в Нанайском районе Хабаровского края. Месторождение относится к золото-меднопорфировому типу, по количеству запасов и ресурсов, а также по другим своим параметрам - к категории крупных (мирового класса) и является первым открытием месторождений такого типа и масштаба на российском Дальнем Востоке в северной части Сихотэ-Алиня, ранее считавшейся малоперспективной на выявление подобных месторождений.

По результатам оценочных работ в 2015 году ГКЗ Роснедра по Малмыжскому месторождению утверждены запасы (кат. С1+С2) в количестве: руды - 1,39 млрд тонн, меди - 5634 тыс. тонн, золота - 298 тонн. На сегодняшний день, по утвержденным запасам, оно является крупнейшим месторождением меднопорфирового типа на территории России. Прогнозные ресурсы Р1 на месторождении оценены: руды - 0,92 млрд тонн, меди - 3309 тыс. тонн, золота - 151 тонна. Утвержденные ГКЗ запасы подтверждены международным аудитом запасов, проведенным в 2015 году по канадскому стандарту NI 43-101.


 

В соответствии с законодательством РФ «О недрах» Малмыжское месторождение было признано участком недр федерального значения. В июле 2016 года ООО «Амур Минералс» (Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2016 г. № 1567) получило право на разведку и добычу рудного золота и меди, а в октябре уже приступило на нем к разведочным работам. В качестве первоочередных стояли задачи: перевод ранее оцененных запасов в запасы промышленных категорий; доизучение флангов и глубоких горизонтов; оценка промышленного значения Малмыжского месторождения, а также получение информации по видам и объемам, достаточной для подготовки технического проекта его разработки.

Все геологоразведочные работы на Малмыжской площадке начиная с 2006 года ведет ООО «Амур Минералс», собственниками которой являются американские компании Freeport-MacMoRan Copper & Gold и IG Copper LLC. Работы выполняются в основном за счет иностранных инвестиций. Уже на раннем этапе разведочных работ подтвердился высокий потенциал Малмыжского месторождения.

В перспективе горнорудное предприятие, созданное на базе Малмыжского месторождения, может войти в число ведущих производителей меди в России, возможно, и в мире.

Утвержденные уже запасы месторождения обеспечивают срок работы предприятия в 37 лет. Но с учетом перевода ресурсов в запасы он может увеличиться и до ста лет.

Малмыжское месторождение характеризуется достаточно хорошо развитой инфраструктурой: автотрасса федерального значения Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, судоходная река Амур, железная дорога, магистральный газопровод, высоковольтная ЛЭП, а также оптимальные выходы на все североазиатские рынки сбыта продукции ГОКа.

Реализация Малмыжского инвестиционного проекта в Хабаровском крае, несомненно, окажет благоприятное воздействие на экономическую ситуацию как в Хабаровском крае, так и на Дальнем Востоке России в целом.

Ввод в эксплуатацию Малмыжского ГОКа в перспективе обеспечит создание порядка 2,5 тыс. рабочих мест непосредственно на самом ГОКе, а в сопутствующих его инфраструктурных объектах - до 15-20 тысяч. 

Досье «Дальневосточного капитала»: Успехи ООО «Амур Минералс» в изучении недр в Хабаровском крае отмечены наградами самого разного уровня, среди которых «Российская горная награда» форума Minex 2015, знаки «Первооткрыватель месторождения», премия «Лидер российского бизнеса».

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: Амур Минералс 


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