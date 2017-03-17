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Малмыжское месторождение будет одним из крупнейших горнорудных объектов на Дальнем Востоке России
Месторождение открыто ООО «Амур Минералс» по результатам проведенных компанией в 2006-2014 годах работ по геологическому изучению недр в Нанайском районе Хабаровского края. Месторождение относится к золото-меднопорфировому типу, по количеству запасов и ресурсов, а также по другим своим параметрам - к категории крупных (мирового класса) и является первым открытием месторождений такого типа и масштаба на российском Дальнем Востоке в северной части Сихотэ-Алиня, ранее считавшейся малоперспективной на выявление подобных месторождений.
По результатам оценочных работ в 2015 году ГКЗ Роснедра по Малмыжскому месторождению утверждены запасы (кат. С1+С2) в количестве: руды - 1,39 млрд тонн, меди - 5634 тыс. тонн, золота - 298 тонн. На сегодняшний день, по утвержденным запасам, оно является крупнейшим месторождением меднопорфирового типа на территории России. Прогнозные ресурсы Р1 на месторождении оценены: руды - 0,92 млрд тонн, меди - 3309 тыс. тонн, золота - 151 тонна. Утвержденные ГКЗ запасы подтверждены международным аудитом запасов, проведенным в 2015 году по канадскому стандарту NI 43-101.
В соответствии с законодательством РФ «О недрах» Малмыжское месторождение было признано участком недр федерального значения. В июле 2016 года ООО «Амур Минералс» (Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2016 г. № 1567) получило право на разведку и добычу рудного золота и меди, а в октябре уже приступило на нем к разведочным работам. В качестве первоочередных стояли задачи: перевод ранее оцененных запасов в запасы промышленных категорий; доизучение флангов и глубоких горизонтов; оценка промышленного значения Малмыжского месторождения, а также получение информации по видам и объемам, достаточной для подготовки технического проекта его разработки.
Все геологоразведочные работы на Малмыжской площадке начиная с 2006 года ведет ООО «Амур Минералс», собственниками которой являются американские компании Freeport-MacMoRan Copper & Gold и IG Copper LLC. Работы выполняются в основном за счет иностранных инвестиций. Уже на раннем этапе разведочных работ подтвердился высокий потенциал Малмыжского месторождения.
В перспективе горнорудное предприятие, созданное на базе Малмыжского месторождения, может войти в число ведущих производителей меди в России, возможно, и в мире.
Утвержденные уже запасы месторождения обеспечивают срок работы предприятия в 37 лет. Но с учетом перевода ресурсов в запасы он может увеличиться и до ста лет.
Малмыжское месторождение характеризуется достаточно хорошо развитой инфраструктурой: автотрасса федерального значения Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, судоходная река Амур, железная дорога, магистральный газопровод, высоковольтная ЛЭП, а также оптимальные выходы на все североазиатские рынки сбыта продукции ГОКа.
Реализация Малмыжского инвестиционного проекта в Хабаровском крае, несомненно, окажет благоприятное воздействие на экономическую ситуацию как в Хабаровском крае, так и на Дальнем Востоке России в целом.
Ввод в эксплуатацию Малмыжского ГОКа в перспективе обеспечит создание порядка 2,5 тыс. рабочих мест непосредственно на самом ГОКе, а в сопутствующих его инфраструктурных объектах - до 15-20 тысяч.
Досье «Дальневосточного капитала»: Успехи ООО «Амур Минералс» в изучении недр в Хабаровском крае отмечены наградами самого разного уровня, среди которых «Российская горная награда» форума Minex 2015, знаки «Первооткрыватель месторождения», премия «Лидер российского бизнеса».
Вера КАЛИНИНА.
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