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19 Февраля 2019, 12:02 | Отрасль

Мичуринское в Хабаровском крае стало первым в России цифровым поселением

Жить в первом в стране "цифровом селе" очень удобно

«Цифра» пришла в Мичуринское поселение явочным порядком. Утром 30 октября 2018 года еще ничто не предвещало перемен, а вечером, когда я вернулся с работы, у ворот моего дома появился бетонный столб с подведенным к нему проводом. Сооружение надолго бы повергло меня в раздумья, если бы в почтовом ящике, прикрепленном на калитке, не белело письмо. В нем «Ростелеком» призывал подключиться к оптоволоконке и стать чуть ли не первым пользователем проекта «Цифровая территория Мичуринского», благодаря которому на карте России появилось первое цифровое село.

Выбор дома, скорее всего, был не случайным. Так как профессия моя напрямую связана с Интернетом, которого в селе было днем с огнем не найти, то я обвесил стены второго этажа всевозможными техническими приспособлениями для усиления слабого сигнала, который шел по немыслимой траектории из-за расположенной за сопкой мачты. Картину колоритно дополняла тарелка для приема сигналов спутникового ТВ. Издали мое жилище смахивало на пункт космической связи и было деальным адресом для предложения долгожданной услуги.

Естественно, я тут же позвонил по указанному телефону, и не прошло и суток, как информационные технологии по оптиковолоконке влились в мой дом в виде высокоскоростного Интернета и интерактивного телевидения. Сейчас я готовлюсь к переводу своего хозяйства на опцию «Умный дом», которая позволит мне управлять домашнеми процессами из любой точки земного шара.

Так что жить в первом в России «цифровом селе» очень удобно. Вдали от городской суеты, наслаждаясь свежим воздухом и пением соседских петухов, можно без проблем пользоваться преимуществами нашего информационного века. Мой частный пример подкрепляет общая статистика «оккупации» Мичуринского поселения оптиковолоконкой.

Как рассказала пресс-секретарь Хабаровского филиала «Ростелекома» Дина УШАКОВА, наибольшей популярностью у моих земляков пользуется «Интерактивное телевидение», на котором доступны к просмотру более 260 каналов. В поселении его смотрят 378 семей. Интернетом в селах пользуются 317 домовладений. В домах и на приусадебных участках установлено 77 камер видеонаблюдения, изображение с которых можно видеть в режиме онлайн через специальное мобильное приложение «Умный дом».

Для внедрения цифровых сервисов в четырех населенных пунктах поселения (Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном) «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью более 30 километров. На территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений. Запущена система уличного видео- наблюдения: 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. Несладко теперь придется деревенским любителям выпить, которым негде будет укрыться от «всевидящего ока».

«В Мичуринской школе начала работать информационно-библиотечная система. Она дает возможность детям и педагогам пользоваться учебной и художественной литературой в режиме онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В сельской амбулатории теперь проводится онлайн-консультирование пациентов со специалистами районной больницы. В администрации внедрена электронная похозяйственная книга для учета подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники», - рассказал глава Мичуринского муниципального образования Александр ШАДРИН.

Проект цифрового села был реализован «Ростелекомом», министерством информационных технологий и связи Хабаровского края, администрацией Мичуринского сельского поселения и Тихоокеанским государственным университетом. «Цифровая территория», по словам представителя минсвязи края, - это своеобразный конструктор, состоящий из различных цифровых сервисов, которые можно применять и тиражировать практически на любую сельскую территорию. Все зависит от целей и задач развития, стоящих перед конкретным муниципальным образованием. География также практически не ограничена.

«Цифровизация меняет статус территории. Информационные технологии позволяют жителям первого российского цифрового села учиться и работать удаленно, получать необходимые государственные услуги онлайн, делать свой дом безопасным и уютным, - заявил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.

В дальнейшем, по его словам, компания готова развертывать подобные цифровые комплексы и в других регионах Дальнего Востока, тиражировать опыт на всю Россию.

Досье «Дальневосточного капитала»: «Цифровая территория Мичуринское» - это проект экосистемы поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.

Олег УССУРИН

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

Теги: отрасль  Цифровая территория 


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