ООО "Хабаровский Восточно-Региональный "Автоцентр КАМАЗ" воплощает стратегические планы материнской компании на Востоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 05 Июля, 05:44 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
04.07 |
Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
04.07 |
В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
04.07 |
В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
04.07 |
Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
04.07 |
Болиды ННК рулят в новой экипировке
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Отрасль
18 Ноября 2012, 21:53 | Отрасль

ООО "Хабаровский Восточно-Региональный "Автоцентр КАМАЗ" воплощает стратегические планы материнской компании на Востоке

Бизнес - это деятельность, устремленная вперед, в будущее. Но говорить о будущем бессмысленно, если не менять настоящее. В условиях, когда общество и бизнес ищут оптимальные пути выхода из глобального финансово-экономического кризиса, ОАО "КАМАЗ" продолжает движение вперед.

Программа стратегического развития компании на период до 2020 года сформирована как долгосрочная концепция бизнеса, определяющая ключевые цели, направления и действия, обеспечивающие устойчивое развитие. Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» уже 35 лет работает в Дальневосточном регионе, воплощая стратегические планы материнской компании на востоке России.

Сегодня признано, что грузовые автомобили КАМАЗ нового поколения по основным техническим характеристикам и потребительским свойствам соответствуют мировому уровню автомобилестроения. Сервис, сопровождающий работу дилерских компаний, специализирующихся на продаже техники КАМАЗ, не может не соответствовать требованиям высокого уровня постпродажного обслуживания. Таким принципом руководствуется коллектив хабаровского Автоцентра. Именно поэтому Автоцентр является обладателем хорошо оснащенной производственной базы, позволяющей предоставлять весь спектр сервисных услуг, запасных частей широкого ассортимента, автомобилей и спецтехники. Предприятие успешно прошло сертификацию с присвоением ему статуса сервисного центра «КАМАЗ - КАММИНЗ» и уполномочено проводить работы по диагностике, ТО и ремонту двигателей «КАММИНЗ», установленных на автотехнике «КАМАЗ» серии В, ISB, ISB e.

Есть у Хабаровского Восточно-Регионального «Автоцентра КАМАЗ» и другие полномочия. Так, предприятие является авторизованным БОШ ДИЗЕЛЬ СЕРВИСОМ и имеет право по поручению и от имени фирмы ООО «Роберт Бош» выносить решения по гарантии для группы изделий автомобильного оборудования BOSСH. В целом оно имеет возможность оказывать услуги по диагностике и техническому обслуживанию автомобилей всех марок.

ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» предлагает оригинальные запчасти производства ОАО «КАМАЗ», а также прямых поставщиков главного сборочного конвейера автомобильного завода КАМАЗ (CUMMINS, BOSCH, ZF, MADARA, WABCO, Knorr-Bremse и многих других), которые любой желающий может приобрести непосредственно на территории предприятия в магазине розничной торговли. Здесь покупатели могут получить консультацию квалифицированных специалистов, в комфортных условиях ознакомиться с ассортиментом.

На базе предприятия уже более 10 лет функционирует центр технической диагностики. Производительность линии технического контроля составляет 12-15 тысяч автомобилей в год, в зависимости от марки и типа транспортных средств. Автоцентр получил аккредитацию и внесен в реестр операторов технического осмотра в Российском союзе автостраховщиков.

На базе Автоцентра действует региональный учебный центр повышения квалификации технических специалистов компаний любой сферы деятельности. Повышение квалификации имеет немаловажное значение, т. к. вместе с потребительскими качествами растет и сложность обслуживания машин. Региональный учебный центр в Хабаровске - это инновационная модель образовательного процесса, реализуемая совместно с Тихоокеанским государственным университетом под патронажем правительства Хабаровского края. Стоит отметить, что данный проект не имеет аналогов на территории Сибири и Дальнего Востока.

В рамках стратегического развития в этом году «Автоцентр КАМАЗ» реализует инвестиционный проект, подразумевающий реконструкцию склада запасных частей и расширение сервисной зоны девяти постов. В общей сложности на реализацию этого проекта планируется потратить более 50 млн руб., включая приобретение нового современного оборудования, позволяющего проводить обслуживание автомобилей в рамках стандартов Евро-3, Евро-4, создать автомойку большегрузной техники. С выходом на проектную мощность данный проект обеспечит рост объема ремонтно-эксплуатационных услуг более чем 100 млн рублей в год, рост реализации запасных частей более 270 млн рублей в год и автомобилей - на сумму, превышающую 600 млн рублей в год.

У крупнейшего российского автопроизводителя ОАО «КАМАЗ» амбициозные планы, которые распространяются и на Дальневосточный регион. Развиваясь сам, КАМАЗ ведет за собой и своих потребителей, помогая им быть конкурентоспособными, гарантируя бизнес от простоев и лишних затрат. С КАМАЗом движение только вперед.  

Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал"

Теги: авто 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика