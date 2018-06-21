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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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ООО "Хабаровский Восточно-Региональный "Автоцентр КАМАЗ" воплощает стратегические планы материнской компании на Востоке
Программа стратегического развития компании на период до 2020 года сформирована как долгосрочная концепция бизнеса, определяющая ключевые цели, направления и действия, обеспечивающие устойчивое развитие. Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» уже 35 лет работает в Дальневосточном регионе, воплощая стратегические планы материнской компании на востоке России.
Сегодня признано, что грузовые автомобили КАМАЗ нового поколения по основным техническим характеристикам и потребительским свойствам соответствуют мировому уровню автомобилестроения. Сервис, сопровождающий работу дилерских компаний, специализирующихся на продаже техники КАМАЗ, не может не соответствовать требованиям высокого уровня постпродажного обслуживания. Таким принципом руководствуется коллектив хабаровского Автоцентра. Именно поэтому Автоцентр является обладателем хорошо оснащенной производственной базы, позволяющей предоставлять весь спектр сервисных услуг, запасных частей широкого ассортимента, автомобилей и спецтехники. Предприятие успешно прошло сертификацию с присвоением ему статуса сервисного центра «КАМАЗ - КАММИНЗ» и уполномочено проводить работы по диагностике, ТО и ремонту двигателей «КАММИНЗ», установленных на автотехнике «КАМАЗ» серии В, ISB, ISB e.
Есть у Хабаровского Восточно-Регионального «Автоцентра КАМАЗ» и другие полномочия. Так, предприятие является авторизованным БОШ ДИЗЕЛЬ СЕРВИСОМ и имеет право по поручению и от имени фирмы ООО «Роберт Бош» выносить решения по гарантии для группы изделий автомобильного оборудования BOSСH. В целом оно имеет возможность оказывать услуги по диагностике и техническому обслуживанию автомобилей всех марок.
ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» предлагает оригинальные запчасти производства ОАО «КАМАЗ», а также прямых поставщиков главного сборочного конвейера автомобильного завода КАМАЗ (CUMMINS, BOSCH, ZF, MADARA, WABCO, Knorr-Bremse и многих других), которые любой желающий может приобрести непосредственно на территории предприятия в магазине розничной торговли. Здесь покупатели могут получить консультацию квалифицированных специалистов, в комфортных условиях ознакомиться с ассортиментом.
На базе предприятия уже более 10 лет функционирует центр технической диагностики. Производительность линии технического контроля составляет 12-15 тысяч автомобилей в год, в зависимости от марки и типа транспортных средств. Автоцентр получил аккредитацию и внесен в реестр операторов технического осмотра в Российском союзе автостраховщиков.
На базе Автоцентра действует региональный учебный центр повышения квалификации технических специалистов компаний любой сферы деятельности. Повышение квалификации имеет немаловажное значение, т. к. вместе с потребительскими качествами растет и сложность обслуживания машин. Региональный учебный центр в Хабаровске - это инновационная модель образовательного процесса, реализуемая совместно с Тихоокеанским государственным университетом под патронажем правительства Хабаровского края. Стоит отметить, что данный проект не имеет аналогов на территории Сибири и Дальнего Востока.
В рамках стратегического развития в этом году «Автоцентр КАМАЗ» реализует инвестиционный проект, подразумевающий реконструкцию склада запасных частей и расширение сервисной зоны девяти постов. В общей сложности на реализацию этого проекта планируется потратить более 50 млн руб., включая приобретение нового современного оборудования, позволяющего проводить обслуживание автомобилей в рамках стандартов Евро-3, Евро-4, создать автомойку большегрузной техники. С выходом на проектную мощность данный проект обеспечит рост объема ремонтно-эксплуатационных услуг более чем 100 млн рублей в год, рост реализации запасных частей более 270 млн рублей в год и автомобилей - на сумму, превышающую 600 млн рублей в год.
У крупнейшего российского автопроизводителя ОАО «КАМАЗ» амбициозные планы, которые распространяются и на Дальневосточный регион. Развиваясь сам, КАМАЗ ведет за собой и своих потребителей, помогая им быть конкурентоспособными, гарантируя бизнес от простоев и лишних затрат. С КАМАЗом движение только вперед.
Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал"
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