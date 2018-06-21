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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:06 |
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Губернатор Колымы верит в Наталку
Одновременно вносятся доработки в технологию добычи с применением новых методов, которые планируется завершить и утвердить в конце 2015-го - начале 2016 года. Эту информацию губернатору Магаданской области Владимиру ПЕЧЕНОМУ в ходе рабочей встречи сообщил генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Павел ГРАЧЕВ. Дочернее предприятие корпорации ОАО «Рудник им. Матросова» занимается разработкой Наталкинского месторождения.
- Все работы, намеченные на 2015 год, будут реализованы в полном объеме. Мы усиливаем команду, набираем людей, которые в скором времени займутся пусконаладкой. К концу года сможем обозначить конкретные сроки ввода фабрики в эксплуатацию. Ориентир прежний - 2017 год, - сообщил Павел Грачев.
Также генеральный директор ОАО «Полюс Золото» заверил главу территории в будущем расширении штата сотрудников ОАО «Рудник им. Матросова». По мнению губернатора, предприятие необходимо максимально укомплектовывать специалистами из Магаданской области.
- Нами уже была обсуждена возможность целевой подготовки кадров на базе Магаданского политехнического техникума для работы на месторождении. Сейчас этот вопрос прорабатывается в министерстве труда и социальной защиты. Уверен в положительных результатах нашей совместной работы в данном направлении, - выразил мнение Владимир Печеный.
На сегодняшний день все «критические точки» подготовки к золотодобыче на руднике пройдены. Плановая загрузка ГОКа с момента запуска - 10-12 млн тонн руды в год. Это даст возможность добывать до 14 тонн драгметалла ежегодно.
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