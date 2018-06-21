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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Константин СУХОРЕБРИК: Транспортная доступность - краеугольный камень развития территорий Дальнего Востока
Поскольку обеспечение транспортной доступности региона явилось основой идеи создания новой авиакомпании, гендиректор «Авроры» Константин СУХОРЕБРИК в интервью «ДК» рассказал о перспективах освоения местных авиалиний.
Досье «Дальневосточный капитал»: Авиакомпания «Аврора» создана на базе активов двух дальневосточных перевозчиков, которые с 2011 года входят в группу компаний «Аэрофлот». Основная цель авиакомпании - содействие социально-экономическому развитию Дальневосточного региона России в предоставлении доступных пассажирских перевозок. Программа полетов компании в сезоне зима 2013-2014 гг. перевыполнена на 15% по сравнению с запланированными показателями. В рамках зимнего расписания полетов 2014-2015 гг., которое будет действовать до 29 марта 2015 года включительно, авиакомпания будет выполнять полеты в 12 городов РФ и в 7 городов трех стран мира (Республика Корея, КНР, Япония).
- Константин Петрович, в Приморье объявлен конкурс на право эксплуатации двух самолетов DHC-6-400 Twin Otter, приобретенных для внутрикраевых пассажирских авиаперевозок. Планирует ли компания участвовать в нем?
- Обязательно. В наших планах развитие маршрутной сети по всему Дальнему Востоку, и стартовать мы планируем именно с Приморья. Мы не скрываем намерений участвовать в данном проекте и готовы передать весь накопленный опыт по эксплуатации данных воздушных судов. На данном этапе «Аврора» выступает в качестве главного эксперта при формировании условий оборудования посадочных площадок и применения технологий обслуживания DHC-6 в Приморском крае. Посудите сами, наши пилоты летали почти на всех типах летных судов, эксплуатируемых на Дальнем Востоке. Как следствие, «Аврора» аккумулировала богатейший опыт дальневосточных авиаторов.
Так, сегодня уже имеется многолетний положительный опыт эксплуатации турбовинтовых самолетов DHC-8 в Сахалинской области на местных авиалиниях, связывающих областной центр с островами Курильской гряды.
В «Авроре» работают профессионалы - летчики и инженеры, имеющие подготовку к летно-технической эксплуатации самолета DHC-6-400 Twin Otter в Приморье. Уже оформлены соответствующие допуски этим специалистам.
- Как вы оцениваете перспективы внутренней авиации в Приморье?
- Объявление конкурса - хороший сигнал, который означает, что проект организации полетов по местным воздушным линиям в Приморском крае находится уже в стадии реализации.
Краевой бюджет предусматривает финансирование региональных самолетов. Два самолета уже куплены и пока находятся в аэропорту Владивосток. Насколько мне известно, запланирована покупка третьего самолета. Полеты будут осуществляться по социальным тарифам.
Наши специалисты уже предложили проект расписания и маршрутную сеть. Авиакомпания завершила все сертификационные процедуры по освоению нового регионального самолета. КГУАП «Пластун Авиа», в свою очередь, готовит аэродромы и посадочные площадки Приморского края.
- Какие местные линии в Приморье предлагаются к эксплуатации в 2014 году и планируются на 2015 год?
- Завершение официальной процедуры конкурса ожидается к 20 декабря 2014 года. В связи с этим первые рейсы начнутся уже в этом году. В 2015 году на первом этапе планируется выполнение рейсов в Кавалерово, Пластун, Терней, Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Самаргу, Агзу и Единку.
На втором этапе предполагается увеличить количество населенных пунктов вдвое - рейсы будут выполняться уже в Ольгинский, Хасанский, Ханкайский, Дальнереченский, Лазовский районы, поселок Восток-2 и другие муниципалитеты.
- «Аврора» имеет большой опыт работы на местных линиях в Сахалинской области. А что нового из местных направлений может появиться на Сахалине в следующем году?
- Нами ведутся работы по предварительному выбору посадочных площадок под воздушное судно DHC на Курильских островах. Это острова Парамушир (г. Северо-Курильск) и Шикотан.
Разумеется, авиакомпания «Аврора» продолжит выполнение социально значимых полетов внутри Сахалинской области на самолетах DHC-8 в Оху, Шахтерск, Курильск (о. Итуруп), Южно-Курильск (о. Кунашир). Не так давно был открыт новый аэропорт на о. Итуруп, который оснащен современным посадочным оборудованием, позволяющим выполнять полеты в сложных метеоусловиях.
Все эти проекты успешно начаты и реализуются благодаря активной поддержке правительства Сахалинской области.
- В каких еще субъектах ДФО «Аврора» планирует развивать местное авиасообщение?
- Сахалин и Приморье являются не единственными регионами, где «Аврора» постепенно реализует программы восстановления и развития местных авиалиний. Еще одной точкой приложения наших усилий является Амурская область.
В ближайшее время мы намерены провести переговоры с руководством региона и предложить проработанную нами программу полетов в Амурской области. Компания готова связать регулярными рейсами девять населенных пунктов Приамурья.
При положительном решении вопроса «Аврора» на первом этапе свяжет регулярными рейсами областной центр Приамурья и 9 населенных пунктов. Это такие маршруты, как Тында - Зея, Зея - Благовещенск, Благовещенск - Завитинск - Архара, Благовещенск - Шимановск - Магдагачи и Благовещенск - Тыгда - Сковородино.
- В ряде регионов местные перевозки возобновляются практически с нуля. Что следует ожидать потенциальным пассажирам вашей авиакомпании?
- В плане развития сервиса мы ставим перед собой такие же амбициозные задачи, как и по развитию маршрутной сети авиакомпании, формированию требуемого парка воздушных судов. Мы стремимся соответствовать стандартам группы компаний «Аэрофлот» по обслуживанию пассажиров и в региональном сегменте, где мы считаем себя профессионалами и предлагаем основной наш продукт. Для достижения этих показателей мы изучаем и стремимся перенять лучший международный и российский опыт.
В завершение нашей беседы я еще раз хочу подчеркнуть важность тезиса о том, что именно налаживание транспортной доступности является краеугольным камнем развития дальневосточных территорий. «Аврора» создавалась как региональная авиакомпания, в том числе и для выполнения полетов по местным воздушным линиям. Мы планируем выполнять полеты практически по всему Дальнему Востоку. Наша конечная цель - восстановить полеты малой авиации, которые существовали в 90-х годах прошлого века. В этом смысл нашей совместной работы с администрациями федеральных субъектов Дальнего Востока России.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сухоребрик Константин Петрович. Родился в 1961 году в городе Комсомольске-на-Амуре. В 1982-м окончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, квалификация «инженер-пилот» по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». В 1991 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, квалификация «инженер-экономист» по специальности «Экономика и управление на транспорте». С 1992 по 1992 годы - заместитель гендиректора ГП «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы». С 1992 по 2005 годы - гендиректор ФГУП «Авиакомпания «САТ», затем гендиректор ОАО «Авиакомпания «САТ». С 1 декабря 2012 года - гендиректор ОАО «Авиакомпания «Аврора».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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