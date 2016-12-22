|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:34 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Экскаваторы CASE осваивают Дальний Восток
Официальный дилер спецтехники CАSE на Дальнем Востоке - компания «Техсервис» - представила своим клиентам новую линейку спецтехники бренда CASE. На демонстрационный день, в ходе которого можно было не только узнать все технические характеристики новых машин, но и опробовать их возможности на деле, собралось более 30 представителей дальневосточных компаний, работающих в сфере строительства, лесной промышленности, добычи полезных ископаемых и перевалки сыпучих грузов.
«Компания CNH, основанная еще в 1842 году, на сегодняшний день производит тяжелую технику для самых разных отраслей бизнеса: сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и т. д., - сказал в своем приветственном слове территориальный менеджер по строительному оборудованию CASE CNH Industrial (Russia) Андрей ЛАПТЕВ. - На Дальнем Востоке давно и успешно работают наши комбайны, погрузчики, мини-экскаваторы. Сегодня мы презентуем новые модели спецтехники CASE, которые, мы уверены, также найдут своих потребителей в регионе. В качестве этих машин можно не сомневаться, так же как и в уровне сервисного обслуживания, которым на территории региона занимается компания «Техсервис» - наш эксклюзивный дилер. Так как парк машин под брендом CASE на Дальнем Востоке возрастает, сегодня мы рассматриваем возможность открытия на Дальнем Востоке регионального склада запасных частей, что даст возможность еще более оперативно обслуживать технику».
После слов официальной презентации собравшиеся смогли воочию посмотреть на возможности техники CASE: на демонстрационной площадке компании «Техсервис» прошло настоящее «шоу экскаваторов», в ходе которого тяжеловесные и на первый взгляд неповоротливые машины выполняли сложнейшие и даже в некотором роде ювелирные операции. Например, оператор гидравлического экскаватора CX210B «зубом» огромного ковша ловко поднимал ведро, доверху наполненное водой, и, не пролив ни капли, переносил его на другое место.
Возможность, что называется, «пощупать» технику была и у клиентов компании: всем желающим было предложено принять участие в тест-драйве тяжелых машин.
Общение в неформальной обстановке продолжалось достаточно долго. Участники мероприятия старались использовать предоставленную «Техсервисом» возможность получить исчерпывающие консультации по сервису и запасным частям, обменяться опытом c коллегами и поделиться новостями.
«Мы занимаемся перевалкой каменных углей и постоянно закупаем тяжелую технику, - говорит заместитель генерального директора «Дальмормонтажа» Александр АЛЕКСАШКИН. - С компанией «Техсервис» работаем давно и довольны нашим сотрудничеством - здесь можно не только приобрести технику, но и рассчитывать на ее сервисное обслуживание. Новые экскаваторы, которые представила сегодня компания, я уверен, будут востребованы рынком - они сделаны в Японии, а это уже определенная гарантия качества».
«Мы работаем с «Техсервисом» уже много лет - покупали здесь самую разную технику: бульдозеры, экскаваторы, грузовые машины. И для нас это - очень добросовестный партнер, - делится своим опытом сотрудничества директор компании «Русстрой» Виктор АБДУЛАЕВ. - На подобном мероприятии я уже не в первый раз, и считаю, что такой формат общения востребован клиентами: можно не только посмотреть на новые модели, опробовать их на практике, но и поговорить со специалистами, обсудить условия, узнать о преимуществах покупки техники в лизинг и т. д.».
«То, что сегодня мы увидели на презентации, - интересное предложение, - отмечает руководитель группы компаний «Лидер» Павел СМОЛЬСКИЙ. - Понятно, что техника не из дешевых, но эти затраты с лихвой окупятся экономией на эксплуатационных расходах. А это сегодня, в условиях кризиса в экономике, немаловажно».
«Встречи со своими клиентами мы проводим регулярно, и считаем это хорошей традицией, - говорит управляющая группой компаний «Техсервис» на Дальнем Востоке Оксана ЛЕСКОВА. - По опыту мы знаем, что в ходе такого неформального общения открываются новые возможности и коллективные заинтересованности. Поэтому важно обсуждать их вместе, чтобы держать руку на пульсе потребностей регионального бизнеса».
Елена ЛЕНСКАЯ.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
- Михаил ШУКАЙЛОВ, генеральный директор АО "ДГК": Инвестируем в надежность
- Сотый резидент Свободного порта Владивосток предъявил алмазы
- Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска
- Лидеры логистического рынка Дальнего Востоке готовы принять нарастающий объем грузовой базы
- Экскаваторы CASE осваивают Дальний Восток
- Палочки для еды, произведенные в Приморье компанией ООО "Лебин Трэйдинг Ко", все чаще востребованы в соседних странах
- Крымский девелопер - Группа компаний КСК - представил свои инвестиционные проекты участникам и гостям Восточного экономического форума
- ПБТФ строит взлетную полосу
- "Далькомхолод": модернизация - путь для серьезного игрока
- Компания "Ренессанс Актив" застраивает новый жилой микрорайон Патрокл во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.