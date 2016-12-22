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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Лидеры логистического рынка Дальнего Востоке готовы принять нарастающий объем грузовой базы
Как показали дискуссии, прошедшие в рамках Восточного экономического форума, лидеры логистического рынка это понимают и активно двигаются в сторону универсальности и клиентоориентированности. Все это позволяет даже в условиях общего экономического кризиса существенно влиять на неблагоприятную конъюнктуру рынка и показывать положительную динамику.
«В новых условиях мы пересмотрели свой взгляд на многие вещи, - говорит Виктор ОСИПОВ, директор Владивостокского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК), одного из лидеров на рынке грузоперевозок на Дальнем Востоке. - Мы изменили подходы к использованию вагонов, сделав ставку на повышение их производительности, а также уделяем большое внимание обновлению подвижного состава. Одна из основных задач компании на сегодняшний день - обеспечение конкурентного преимущества нашим клиентам. Мы постоянно расширяем спектр услуг, работаем над повышением качества обслуживания, постепенно отказываемся от стереотипов и предлагаем современные, востребованные решения операторского рынка. Этого от нас требует рыночная обстановка, и мы готовы под нее оперативно подстраиваться».
Такой подход к организации логистического бизнеса, несомненно, дает свои плоды. Так, несмотря на сложное положение в целом на рынке, ПГК стабильно выполняет более 20% от общего объема железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке. За 8 месяцев текущего года филиал перевез 4,2 млн тонн различных грузов, в том числе 2,3 млн тонн грузов в полувагонах, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение отправок обусловлено ростом объемов погрузки продукции новой обогатительной фабрики «Инаглинская-1», входящей в состав горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» в Якутии.
Руководитель филиала ПГК также отмечает, что положительное воздействие на погрузку оказывают повышение эффективности взаимодействия с клиентами, внедрение схемы «одного окна» и расширение спектра услуг ПГК. В частности, в августе 2016 года Владивостокский филиал впервые оказал полный комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД), осуществив перевозку в цистернах 4,6 тыс. тонн нефтепродуктов из комбинатов Росрезерва.
«Мы предложили грузоотправителям комплексное обслуживание, взяв на себя решение максимального ряда задач - организационных, технологических, финансовых, взаимодействие с РЖД и прочие сопутствующие составляющие процесса перевозки. В результате филиал сделал еще один шаг к укреплению позиций в сегменте перевозок нефтеналивных грузов и развитию долгосрочных отношений с партнерами», - комментирует Виктор Осипов.
Синергетического эффекта роста показателей удается добиться оператору путем объединения усилий с грузоотправителями. Виктор Осипов отмечает, что ПГК активно сотрудничает со всеми компаниями, генерирующими перевозку грузов по железной дороге в регионе. Сбалансированный клиентский портфель обеспечивает загрузку вагонного парка.
Владивостокский филиал ПГК активно осваивает новые виды грузов. Так, в июле 2016 года филиал впервые осуществил перевозку в изотермическом вагоне-термосе 53 тонн скоропортящегося импортного груза - продуктов питания из Южной Кореи. С июля в рамках нового направления отправлено 5 термосов, общий вес которых составил 265 тонн. География отправок - Красноярск, Новокузнецк, Екатеринбург. В августе 2016 года со станции Уссурийск ДВЖД в Северную Корею филиал отправил и вовсе уникальный груз - племенных лошадей.
«В условиях дефицита грузовой базы мы активно сотрудничаем с иностранными заказчиками, в частности с Северной Кореей, где ПГК зарекомендовала себя как надежный партнер. Нюансов в перевозке животных много: тщательно подобранный и подготовленный подвижной состав, соблюдение особых требований к погрузке-разгрузке живого груза плюс обеспечение требований Госветнадзора, - рассказывает Виктор Осипов. - Осуществлять доставку скоропортящихся грузов - не менее ответственный процесс, требующий полного контроля на всех этапах логистической цепочки, четкого соблюдения сроков доставки и гарантии высокого качества обслуживания».
Если говорить в целом о рынке грузоперевозок на Дальнем Востоке, то он показывает качественный рост. Российский Дальний Восток, окруженный странами АТР с развитой экономикой, становится общероссийским полигоном для внедрения и использования новых технических, организационных, экономических подходов, в том числе и к организации логистического бизнеса, который сегодня становится одним из драйверов экономического роста региона.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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