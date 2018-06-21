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На Камчатке акции "Акроса" взлетели в цене по решению суда
Напомним хронологию событий. В 2012 году новые владельцы контрольного пакета акций ЗАО «Акрос» объявили о реорганизации предприятия. В результате у «Акроса» возникла обязанность выкупить ценные бумаги рядовых акционеров, которые были не согласны с этим решением. Но предложенная цена (1202 рубля) устроила не всех.
В том же году шестеро рядовых акционеров обратились в Арбитражный суд Камчатского края, требуя обязать «Акрос» выкупить акции по рыночной стоимости. Начался арбитражный спор. Позднее четверо истцов отказались от своих требований. В процессе остались только двое.
В сентябре 2014 года суд удовлетворил их иск. Компанию «Акрос» обязали выкупить у них акции по рыночной цене, которую установила судебная экспертиза (она почти в 15 раз выше первоначально предложенной).
«Акрос» не согласился с этим и направил апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд (г. Владивосток), который в январе 2015 года принял решение оставить ее без удовлетворения.
Далее «Акрос» может обратиться в арбитражный кассационный суд, после чего - в суд надзорной инстанции. Но, независимо от того, будет продолжен этот спор или нет, после постановления Пятого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Камчатского края считается вступившим в законную силу.
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