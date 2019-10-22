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25 Ноября 2019, 12:15 | Компании |
На Камчатке бутик-отель премиум-класса построят финны
Финская компания Honka за два года построит новый курорт в туристическо-рекреационном комплексе "Зеленовские Озерки"
Открытие первого на Дальнем Востоке бутик-отеля премиум-класса запланировано на 2021 год.
Общая площадь бутик-отеля и спа-комплекса составит 3195 квадратных метров. Отель разместится в 43 км от Петропавловска-Камчатского и 21 км от аэропорта Елизово. Он будет рассчитан на 20 гостей, для которых предусмот- рены 10 номеров с дизайнерскими интерьерами, фитнес-центр, бильярдная и кинозал.
Досье «Дальневосточного капитала": Honka основана в Финляндии в 1958 году. В России компания работает с 1995 года и специализируется как на возведении жилых домов из дерева, так и на реализации коммерческих проектов.
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