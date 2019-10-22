|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 23 Октября, 11:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый рыбозавод построен на Камчатке
Сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Общая стоимость проекта - 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд из которых - кредитные средства.
Завод будет работать круглогодично и перерабатывать белорыбицу, преимущественно минтай и сельдь. Ежедневно с его конвейеров будут сходить 270 тонн мороженой продукции, 100 тысяч банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки. На собственной причальной стенке предприятия будет смонтирован рыбонасос, благодаря которому охлажденная рыба из судов с РСВ-танками будет поступать на конвейер неповрежденной.
Учитывая специфику работы завода, на нем смонтированы собственные водоочистные сооружения мощностью 800 кубических метров в сутки.
«Этот завод - один из самых современных не только на Камчатке и Дальнем Востоке, но и в России в целом. На предприятии будут созданы 160 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Инвестор получил целый комплекс мер государственной поддержки. Статус резидента ТОР позволил компании воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны и не платить пошлину, благодаря чему компания сэкономила порядка 20 миллионов рублей. После запуска завода начнет действовать ряд налоговых преференций. Он также получит поддержку и от правительства субъекта. В рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комп- лекса Камчатского края» инвестору будет возмещена процентная ставка по кредиту», - цитирует пресс-служба министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея ЗДЕТОВЕТСКОГО.
- Новый рыбозавод построен на Камчатке
- "Ренова" запустит Бараньевский подземный рудник
- В ПАО "Океанрыбфлот" изменился состав акционеров
- Петропавловская судоверфь: подъем с глубины
- "Океанрыбфлот" может сократить дивиденды за 9 месяцев втрое
- "Золото Камчатки" взялось за Бараньевский
- СиГМА запустила Озерновский ГМК
- На Камчатке Мутновское рудное поле обещает богатый урожай
- Индийцы получили право на Крутогоровское месторождение на Камчатке
- "Океанрыбфлот" обзавелся "дочками"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.