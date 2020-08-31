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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Сентября 2020, 12:00 | Компании
"СиГМА" впервые получила чистую прибыль
АО "СиГМА", разрабатывающее Озерновское рудное поле на Камчатке, по итогам 2019 года получило по РСБУ чистую прибыль 362,658 млн рублей против убытка 411,554 млн годом ранее
Прибыль до налогообложения составила 628,735 млн рублей (в 2018 году убыток 510,253 млн), прибыль от продаж - 498,056 млн (рост в 13,6 раза). В прошлом году «СиГМА» увеличила выручку в 3,6 раза, до 1,753 млрд рублей, себестоимость продаж выросла в 4,2 раза, до 851,708 млн. Как сообщалось, по итогам 2019 года компания произвела 515 кг золота, что в 2,85 раза больше, чем годом ранее.
«СиГМА» планирует к 2025 году построить на Озерновском месторождении горно-металлургический комбинат мощностью 610 тысяч тонн, инвестиции оцениваются в 15 млрд рублей. Запасы золота на месторождении - более 42 тонн, серебра - 49,5 тонны. Общие прогнозные ресурсы по различным оценкам достигают 250 тонн золота.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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