|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Апреля, 06:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Волонтеры Камчатки смогут бесплатно заправиться на АЗС ННК
Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе набирает обороты. Специально созданный в период пандемии коронавирусной инфекции ресурс объединяет волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров и Объединенного народного фронта. В условиях распространяющейся пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска.
Группа ННК не осталась в стороне – Камчатка стала первым регионом присутствия компании, где добровольцы смогут бесплатно заправлять свои автомобили на АЗС сети для доставки продуктов и лекарств остро нуждающимся в помощи жителям края. Согласно предварительным расчетам, на нужды волонтерского движения необходимо 100 литров топлива в неделю, и эту потребность полностью покроет ННК.
«Количество заявок от граждан, находящихся сегодня в условиях повышенной опасности, растет с каждым днем – все больше людей узнает о том, что им готовы помочь, и волонтерам важно оперативно реагировать на просьбы о помощи. Понимая это, мы обеспечиваем автомобили волонтерского движения на Камчатке топливом, чтобы необходимая помощь быстро поступила к тем, кому особенно тяжело в период пандемии», - отметили в ННК.
Статистика показывает рост заболеваемости на территории Дальнего Востока и в этих условиях Группа компаний ННК продолжает предпринимать необходимые усилия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: санитарная обработка помещений внутри, топливно-раздаточных колонок и заправочных пистолетов снаружи, использование антисептиков, ношение защитных масок и перчаток – обязательные меры профилактики заражения на АЗС сети ННК.
- Волонтеры Камчатки смогут бесплатно заправиться на АЗС ННК
- На Камчатке бутик-отель премиум-класса построят финны
- Новый рыбозавод построен на Камчатке
- "Ренова" запустит Бараньевский подземный рудник
- В ПАО "Океанрыбфлот" изменился состав акционеров
- Петропавловская судоверфь: подъем с глубины
- "Океанрыбфлот" может сократить дивиденды за 9 месяцев втрое
- "Золото Камчатки" взялось за Бараньевский
- СиГМА запустила Озерновский ГМК
- На Камчатке Мутновское рудное поле обещает богатый урожай
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.