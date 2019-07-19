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"Ренова" запустит Бараньевский подземный рудник
Сообщает РИА «Прайм» со ссылкой на материалы компании.
Компания объявила об общественном обсуждении оценки воздействия хозяйственной дея-тельности на окружающую среду ОВОС, которое продлится с 25 июля по 29 сентября 2019 года. Генеральным проектировщиком проектной документации выступает ООО «СПб-Гипрошахт». К отработке планируются запасы первой очереди Бараньевского месторождения подземным способом с применением самоходного оборудования, для чего приняты балансовые запасы до горизонта +740 м. Среднее содержание золота и серебра за период отработки для под-земных работ составляет 7,51-9,09 г/т и 5,18-5,39 г/т соответственно. Перерабатывать руду предприятие будет на существующей обогатительной фабрике Агинского ГОКа. Планируемый срок эксплуатации объектов проектирования составляет 6 лет.
Как сообщалось, «Золото Камчатки» приступило к проходке подземных горных выработок на Бараньевском месторождении летом 2018 года. Месторождение расположено на территории Быстринского района Камчатского края, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Ба-лансовые запасы составляют более 30 тонн золота и более 20 тонн серебра.
Досье «Дальневосточного капитала": «Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений в Камчатском крае с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) зо-лота. Компания объединяет несколько предприятий: АО «Аметистовое», АО «Камголд» и АО «Камчатское золото».
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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